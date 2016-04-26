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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli girişim Bundle’ın kullanım oranı artıyor

Binlerce haber sitesini kullanıcılarıyla buluşturan mobil haber okuma uygulaması Bundle, 2016’nın ilk çeyreğinde aylık %40’lık büyüme oranı ile gelişmeye devam ediyor.
3 yıl
3,3b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli girişim Bundle’ın kullanım oranı artıyor
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App Store ve Google Play’de binlerce olumlu yoruma sahip ve sıklıkla öne çıkanlarda yer alan Bundle’ı kullanmaya başlayanlar müdavimi oluyor.
Peki nedir Bundle’ın bu kadar hızlı büyümesinin ve sevilmesinin nedeni?
Bundle ekibine göre hem büyümelerinde hem de bu kadar çok sevilmelerindeki en büyük etken kullanıcıların ihtiyaçlarını dinlemeleri. Böylece onları önemseyerek Bundle’a yeni özellikler ekleniyor ve kullanıcılar için en kullanışlı versiyon sunuluyor.
Büyümelerindeki bir diğer önemli etken de yayıncılarla olan  iş birlikleri ve yayıncıların da memnun olmaları. Bundle’ın Donanım Haber, Hürriyet, Deutsche Welle Türkçe, Goal.com Türkiye, KizlarSoruyor ve N’olmus gibi kendi alanlarında başarılı ve özgün kaynaklarla iş ortaklığı bulunuyor. Ayrıca 35’in üzerinde yayıncı ile de özel içerik anlaşması sağlayan Bundle’da yer alan yayıncılar mobil trafiklerini artırıyor ve yeni takipçi kazanıyor.

Yayıncılar Bundle üzerinden aylık 2 milyonun üzerinde ziyaret alıyor ve Bundle’da her ay 8 milyonun üzerinde haber okunuyor. Yayıncılarla olan iş birlikleri yanında yeni sektörler ile de farklı iş modellerine imza atacak olan Bundle, yakın dönemde daha da hızla büyümeye devam edecek gibi görünüyor.

Bundle, AppStore ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.


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Celaleddin Rooney 3 yıl
Son zamanlarda son dakika haberleri gelmiyor bildirim olarak. Ama yine de değer çeşitliliği yeter.
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
Mr. Jingles
Kategorisinde en iyisi bence de.

Widgeti güncellemek için ne yapıyoruz ?
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Mr. Jingles 3 yıl
Kategorisinde en iyisi bence de.
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***Leopard*** 3 yıl
Yine bunun gibi bir haberde gorup kullanmaya baslamistim,guzel uygulama
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