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Yerli otomobil için Vestel, BMC ve Karsan'dan ortak proje

Yerli otomobil çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Vestel, BMC ve Karsan'ın ortaklaşa bir proje geliştirerek bakanlıktan onay aldığı bildiriliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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136
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yerli otomobil üretme çalışmalarının ilk adımları atılmaya başlandı. Gelen haberlere göre bakanlık Vestel, BMC ve Karsan tarafından geliştirilen ortak projeyi onaylanmış durumda. Bu üç şirketin ortak bir yatırıma hazırlandığı artık ciddi ciddi konuşuluyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı "babayiğitler" bulundu

2011 yılında gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yerli otomobil üretecek babayiğit arıyoruz" demişti ancak o süreçten bu yana önemli bir ilerleme kaydedilemedi. Görünen o ki aranan kan bu üç şirketin birleşmesiyle bulunmuş olacak.
Öte yandan bu konudaki çalışmalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müzakerelerde bulunan Karsan ve Vestel aracılığıyla iki yıldır sürdürülüyor. Yapılan onlarca toplantı ile belirli yok katedilirken "İlk yerli otoyu ben yapmak istiyorum" diyen Karsan'ın sahibi ünlü işadamı İnan Kıraç gündeme gelmişti.
Ayrıca Bkz. "Ariel, 1180 beygirlik bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor"
Vestel ise TAYSAD'a (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) üye olarak elektrikli otomobil ve aksamları üzerine önemli çalışmalara imza attı. Şirket şu anda elektrik motoru, elektrik motoru kontrol mekanizmaları ve motoru çalıştıran ana kartın dizaynını yapabilecek teknolojiye sahip.

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Guhong01 2 yıl en beğenilen
artık bu sitede "Yerli otomobil" yazısını görünce midem bulanıyor, iyice yandaş medya olmaya başladınız. Bari bize siz yalan söylemeyin, bize gerçekleri yazın
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oray 2 yıl
geleneksel otomobil yapıyoruz haberlerine hoşgeldiniz.
donanimhaber.com/... Prototipler üretileli 2 yıl geçmiş... kim üretti bunları Allah aşkına, nerde bu prototipler şimdi? :) O zaman Bakan, Fikri Işık, şimdiki bakan Faruk Özlü... Bakalım bakanlığı süresince gerçek bir prototip çıkabilecek mi..?
donanimhaber.com/... General Motors bitti galiba? :)
donanimhaber.com/... Şu listeyi tarih sırasına göre bakınca insanda pek ümit kalmıyor açıkçası.
geleneksel otomobil yapıyoruz haberlerine hoşgeldiniz.donanimhaber.com/...Prototipler üretileli 2 yıl geçmiş... kim üretti bunları Allah aşkına, ...
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Yanıtla +102
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Nerd Miner 2 yıl
Ooo işin icinde vestel varsa ithal araca ek vergilere hazirlanin millet.
kalitesiyle rekabet edemeyince devlet bize bahmiyor demeyi iyi billirler.
1 Yanıt Yanıtla +88
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-ForeverY- 2 yıl
İşin içinde Vestel varsa o araca binilmez.
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Vatansever Müslüman Türk 2 yıl
inşallah kaliteli ve sorunsuz bir araç olur o zaman ilk müşterisi ben olacağım.
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pej 2 yıl
Şurası bir gerçek ki Türkiye'nin bölgede yabana atılmayacak bir ekonomik büyüklüğü oluştu. Türkiye civar ülkelerin ve AB'nin hatırı sayılır bir tedarikçisi. Ama ihracatımız katma değeri fazla yüksek olmayan ürünlerden oluşuyor. En yüksek ihracatlarımızdan olan otomotivde yerli oranı hala %50 biraz altında. Tekstilde hammaddenin aynı şekilde yarısını dışardan alıyoruz. Yani ihracat artarsa hammadde ve yarı mamul ürün ithalatımız da artıyor. Zaten ithalatta bu tür ürünler de kar marjı düşük olduğu için kurlarda olan bir dalgalanma problem yaratıyor maliyetlerde.
Bu eğitim seviyesi ve iş gücü kalitesi ile yapılabilecek ihracat bu seviyelerde ancak düşük kar marjı ile yavaş yavaş ilerler ama o kadar. Maliyet girdilerinin önemli kalemlerinden enerjiyi pahalı veriyoruz girişimcilere ve petrol-doğalgaz dışarıya ödenen fatura cari açığımızın en büyük sebebi. Gaz ithal eden BOTAŞ'ın vergi rekortmeni olduğu bir çarpıklık var ekonomide, vatandaş ve üretici resmen boğazlanıyor. Üstelik bu kadar ağır vergilere, hemen hemen herşeyin özelleştirilip satılmasına karşı iç-dış borç ta cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde ve riskli Rusya, Brezilya gibi ülkelerden %50 daha fazla faiz ödeyerek borç bulabiliyoruz.
Ülke inşaata,kamu harcamalarına ve Suriyelilere bedavadan verilen maaşların tüketimdeki etkisine, beyaz eşya ve konuttaki vergi indirimlerinin yarattığı ivmeye ve kredi musluklarının devlet garantisi piyasaya verilmesinin yarattığı hormonlu büyümeye dayalı bir ekonomi, işsizliğin yine %10 civarında olmasından anlaşıldığı üzre.
Tüm bu yokuş yukarı gidişin olumsuzluklarını gizleyebilmek için de bol bol siyasi şov gerekiyor ve bunlara da inanan bir sürü bilgisiz insan var.
Yanıtla +2
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fthkn 2 yıl
Yerli otomobil diye bir şey yoktur çünkü bu ülkede yerli insan yoktur. Kendinden komşusundan doğusundan batısından nefret eden bir ülkede yerli otomobil olmaz. Öyle olmasaydı çoktan kapanmış bir defter sanki her zaman açılabilirmiş gibi konuşulmaz yeni sektörler yeni teknolojiler üzerine ülke olarak arge projeleri yapılırdı yeni şeyler yeni umutlar ve yeni konular üzerinde konuşuyor olurduk. Yerli otomobil ucuz bir siyaset malzemesidir. Bu ülkede yapılan siyasetin kalitesini herkes bliyor zaten söylemeye gerek yok. Üç beş oy için koskoca bakanların hiçbir haber verilmeden başka devletin sınırından geçmeye çalıştığı adına da milli duruş dedikleri bir siyaset kalitesinden söz ediyorum. Kepazelik boğazımıza kadar gelmiş. Sivil teknolojilerde yenilik yok çünkü sivil olmak bu ülkede sıkıntılı. TSK adına Aselsanın yaptığı çalışmalar ise sadece masrafı azaltmak adına yapılan çalışmalar. Hepsi de milletin parasıyla yapılıyor. Aselsan kar getiren hiç bir proje yürütmüyor. Zaten yürütmesine de izin verilmiyor. Çünkü bu topraklarda sermayesi bağımsız bir teknoloji arge şirketi kurulmasına Batı dünyası ve ABD izin vermiyor. Türkiye avuçlarında. Bundan böyle her kim yerli otomobil diyorsa bilin ki bu milleti aptal yerine koyuyor onu küçük görerek siyaset yapmaya çalışıyordur.
Yanıtla +1
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kocatepe 2 yıl
Mercekleri üretebiliyoruz hocam. Benim bahsettiğim şu idi :
Halka pembe bir tablo çiziliyor. Tabiki yapılan icraatlar var. Hatta mükemmel işler de çıkarılıyor. Bazı konularda yapılan işlerden gurur duyuyorum. Ancak genelde durumumuz olduğundan çok farklı anlatılıyor halka. Halkta ülkeyi dev aynasında görüyor. Aslında yapılan eleştriler de buna yapılıyor.
Neyse konuya dönersek;
Yerli oto hedefi güzel. İnşallah yapılır. Aşırı milliyetçi birisi olarak ilk müşterilerden birisi de olabilirim.
Ama bence süreç yanlış işliyor. öncelikle yerli bir marka oluşturulmalı ve bu markaya ait bir ar-ge merkezi kurulmalı. Bu şekilde süreç oldukça hızlı ilerler, ciddiyete kavuşur.
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Bluflame 2 yıl
asel flir300’de kullanılan hassas mercekler abd’den geliyordu, onlar satış izni vermeyince ortada kalmıştık, bu 1-2yıl öncesi gibiydi, şu anda durum nedir belli değil.
bu bir örnek, üretilen yerli silahların çoğunda dışardan toplama parçalar var, önemsiz bazı parçaların dışardan alınmasına karşı değilim fakat bizim sistemlerde %90’la varan dışarıya bağımlılık var. (altay-atak-anka üçlüsünde motorlar dışardan geliyor)
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kocatepe 2 yıl
Yok hocam kapak filan değil. Bunlar böyle işte. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, daha da kötüsü yanlış fikir sahibi olan insanlar.
Yaşadıkları, yaşamak zorunda bırakıldıkları şu pembe alemden bi uyansalar...
Helikopterler hakkında kitap yazmış adamla tartışmaya giriyorlar, işin sonunda ya vatan haini damgası yiyoruz ya kafir oluyoruz; bi tık sonra da artık gündemde hangi terör örgütü varsa, ergenekon, pkk feto işid onun üyesi oluyoruz ))))
Daha komiğini anlatayım sana;
Trollün teki avatar helikopterine gizli silahımız yazmış, shopla bayrak koymuş paylaşmış. Benim amca da buna inanmış. 1 gün tartıştık adamı ikna edemedim o resimdekinin avatar helikopteri olduğuna. Hala gizli bir yerde son teknoloji gizli helikopterimizin üretildiğini sanıyor. Amerigayı fethetmenin hayallerini kuruyor )))))
Bilmiyorki ameriganın hava üstünlüğünü alması 6 saat sürer. Sonra burnunu bile çıkaramazsın. Bu gerçek. Ama bunu anlatınca da vatan haini, amerigan uşağı, fetöcü aklına ne kadar iftira gelirse atıyor. İftirada ve yalanda da sınır tanımıyorlar yani; bu kadar müslümanlar )))
Allah (cc) sonumuzu hayır etsin..
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HEKTOR-NG 2 yıl
burdan kendi devletine ve firmalarına saydıranlar siz vatan için gerçek anlamda ne yaptınız ki?
muhalif olmak kolay işi yapın işi..
Ben devlete ve firmalarımıza güveniyorum. illahaki yerli araba yapılacaktır..
Yanıtla +3
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kocatepe 2 yıl
Tamam kardeşim. Tartışalım. Bilmediğimi öğremek hedefimdir. Cehaletime derman olabilirsin.
Test bed ile başlayalım. Test bed nedir?
Test bed üzerinde hangi teknolojiler geliştirilmektedir.? Neden test bed olarak GM nin oldukça ağır bu platformu seçilmiştir? Eğer bu platform sadece bir test bed ise özgün platform geliştirme süreci ne durumdadır? Özgün platform ne zaman ortaya çıkacaktır? Yerli otomobil için yeni bir platform ve yeni bir motor mu geliştirilecektir? Yoksa mevcut platforma yeni bir motor mu takılacaktır? Yoksa yeni bir platforma mevcut bir motor mu takılacaktır? Yerli oto içten yanmalı mı yoksa elektrikli hibrit mi düşünülmektedir? Vestel-karsanın yerli otomobil geliştirme açıklamasından olaya sıfırdan başlanacağı anlaşılmaktadır? Eğer sıfırdan başlanacaksa bugüne kadar ne yapılmıştır?
Altay-Atak sistemlerinde yapılan teknoloji transferi ile nihai ürün arasındaki farklar nelerdir? Yerli teknoloji oranı nedir? Sözgelimi Atak üzerinde kullanılan Aselflir300 amerikan altyapısından kurtulup özgünleşebilmiş midir? Konuya hakim olduğunuzu varsayarak atak üzerindeki sorunlar giderilmiş midir?
Ben yazımda hangi terimleri karıştırıp çorba etmişimdir?
Yazdığım yazının özüne ithafen: her seçim öncesi ortaya çıkıp, seçimlerden sonra ortadan kaybolan; bilimum yerli oto, uçak vs. Ve gizli fabrikaları nerededir? Eğer bu fabrikalar varsa cumhurbaşkanı neden hala bir babayiğit aramaktadır? Eğer yoksa seçim afişleri ve sosyal medya propagandaları yalan ve kelime oyunlarıyla halkı kandırmak değilmidir?
Cevaplarınızla bir cahili aydınlatacaksınız .. ( dalga geçmek için yazmadım, ciddiyim)
Saygılarımla...
1 Yanıt Yanıtla +5
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texjrwillerjr 2 yıl kocatepe
kapağın bu kadar ağırını da görmemiştim. nasıl düştüyse kaçgündür ses yok. ellerine sağlık.
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autoshow 2 yıl
3 tane işe yaramaz yerli firma. Mevcut işlerini daha doğru dürüst yapamıyorlar.
BMC batmış. AKP yakınlığı İETT ve orduya araç satmakla kendine para yapmaya çalışıyor. Patronunun vizyonu yok. Bugün müşteri bulsa okutacak.
Karsan desen o da Koç la sidik yarıştıracağım diye kendini paraladı. Hiçbir markası da pazarda lider değil. Olsa da olur, olmasada.
Vestel desen TV'si eh işte. Beyaz eşyası uzun ömürlü değil. Patronu paradan başka gözü birşey görmeyen birisi.
Arkadaşlar, Teknoloji geliştirme, Devlet, patronların visyon sahibi olması, toplumda eğitimin üzerine ciddi eğilme, toplum kültürünün kaliteli yükselmesi ile olur. Öyle iphone alıp cepte taşıma ile olmuyor bu işler. Bunlar biraz şimdiki hükümete yakın olup, bu asparagaz haberlerle prim yapma; biraz bu ayaklarla tübitak vb... arge teşviki almaktan başka işler değil.
Demem o ki bu kadrodan bi iş çıkmaz boşuna heveslenmeyin.
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