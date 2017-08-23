Yerli otomobil için Vestel, BMC ve Karsan'dan ortak proje

Yerli otomobil üretme çalışmalarının ilk adımları atılmaya başlandı. Gelen haberlere göre bakanlık Vestel, BMC ve Karsan tarafından geliştirilen ortak projeyi onaylanmış durumda. Bu üç şirketin ortak bir yatırıma hazırlandığı artık ciddi ciddi konuşuluyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı "babayiğitler" bulundu

2011 yılında gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yerli otomobil üretecek babayiğit arıyoruz" demişti ancak o süreçten bu yana önemli bir ilerleme kaydedilemedi. Görünen o ki aranan kan bu üç şirketin birleşmesiyle bulunmuş olacak.

Öte yandan bu konudaki çalışmalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müzakerelerde bulunan Karsan ve Vestel aracılığıyla iki yıldır sürdürülüyor. Yapılan onlarca toplantı ile belirli yok katedilirken "İlk yerli otoyu ben yapmak istiyorum" diyen Karsan'ın sahibi ünlü işadamı İnan Kıraç gündeme gelmişti.

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Vestel ise TAYSAD'a (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) üye olarak elektrikli otomobil ve aksamları üzerine önemli çalışmalara imza attı. Şirket şu anda elektrik motoru, elektrik motoru kontrol mekanizmaları ve motoru çalıştıran ana kartın dizaynını yapabilecek teknolojiye sahip.