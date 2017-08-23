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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ariel, 1180 beygirlik bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor

Son dönemde pek çok üreticinin yöneldiği elektrikli araç işine İngiliz özel araç üreticisi Ariel de katılmaya hazırlanıyor. Firma, 1.180 beygir gücünde aracıyla iddialı olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pist kullanımına yönelik Atom ve dikkat çekici off road aracı Nomad modelleriyle bilinen Ariel, yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Yeni raporlara göre İngiliz üretici 1.180 beygir (879 kW) gücünde yeni bir elektrikli hiper otomobil geliştiriyor.
Autocar'a göre iki kişilik olması planlanan araç, dört tekerden çekiş sistemine ve eşsiz bir türbin menzil arttırıcı güç ünitesine sahip olacak. Bu performans verileriyle 0-96 km/h (60 mph) hızlanmasını 2,4 saniyede tamamlayacak olan elektrikli araç, 160 km/h hıza ise 3,8 saniyede ulaşacak. Ariel'in aracın üretimine 2020 yılında başlaması bekleniyor.
Aracın şasisi ve güç ünitesi üç şirketin ortak olduğu ve İngiliz hükümeti tarafından desteklenen Hipercar isimli proje sonucunda oluşturulacak. Ariel tarafından bugünden yarının süper otomobili olarak betimlenen aracın bilgileri pek fazla yer almasa da şasi ve güç ünitesinin bu ay sergilenmesi bekleniyor.
P40 kod adına sahip olan hiper otomobilde 295 beygirlik dört adet güç ünitesi yer alırken, bu motorları 42 kilowatt-saatlik sıvı soğutmalı bir batarya destekliyor. Aracın ilerleyen dönemde daha hafif, daha güçsüz ve arkadan çekişli 56 kWh bataryaya sahip bir versiyonunun da tanıtılacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Ne kadar iddialı da olsa rakipleri Alo, Omo, Bingo, ABC, Rinso, Persil ve Tursil de bu yarışta biz de varız diyeceklerdir..
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ddsmurat 2 yıl
Adamların uğraştıklarına bak bir de bizimkilerin uğraştığına bak. Heriflerin ülkeleri full elektrikli tam otonom araçların geliştirilmesinde level atladı bizim ülkemiz halen içten yanmalı 4 tekerlekli asfaltta giden bir araç yapamadı.
Adamların uğraştıklarına bak bir de bizimkilerin uğraştığına bak. Heriflerin ülkeleri full elektrikli tam otonom araçların geliştirilmesinde level atladı bizim...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Mendieta58 2 yıl
Eskiden ariellerin içinden misket çıkarı,aklıma o geldi birden
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iquique 2 yıl
annem bu haberi beğendi
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Fx_57,5 2 yıl
sloganlarıda hız yapmak güzeldir mi olacağımış
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Asami Zdrenka 2 yıl
Arabayı üreten ariel deterjan markası değil. Ariel Motor Company adında bir şirket.
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OverClocK1ng 2 yıl Asami Zdrenka
Asami Zdrenka
Arabayı üreten ariel deterjan markası değil. Ariel Motor Company adında bir şirket.

Biz de deterjan firması olan zannetmiştik. Söylediğin çok iyi oldu. Saol.
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sniper23 2 yıl
Uçak motoru olarak işe yarayabilir.
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ufuk-34JD58 2 yıl
ariyel kullanıcısı olarak beğendim.
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bungees61 2 yıl
temizlik ürünleri yarış yapıyorlar
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rx7enes 2 yıl
İçten yanmalı motora sahip araçlarda motoru radyatör ile su ile soğuturken elektrikli otomobillerde *yakıt deposu* su ile soğutulacak anlaşılan.
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kendindenvazgeçenadam 2 yıl
başlığı okuduğumda aklıma çamaşır deterjanı geldi
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ddsmurat 2 yıl
Adamların uğraştıklarına bak bir de bizimkilerin uğraştığına bak. Heriflerin ülkeleri full elektrikli tam otonom araçların geliştirilmesinde level atladı bizim ülkemiz halen içten yanmalı 4 tekerlekli asfaltta giden bir araç yapamadı.
1 Yanıt Yanıtla +7
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LambayaFunfDe 2 yıl ddsmurat
ddsmurat

Adamların uğraştıklarına bak bir de bizimkilerin uğraştığına bak. Heriflerin ülkeleri full elektrikli tam otonom araçların geliştirilmesinde level atladı bizim ülkemiz halen içten yanmalı 4 tekerlekli asfaltta giden bir araç yapamadı.








ama bizi kıskanıyolar taam mı
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