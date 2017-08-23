Ariel, 1180 beygirlik bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor

Pist kullanımına yönelik Atom ve dikkat çekici off road aracı Nomad modelleriyle bilinen Ariel, yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Yeni raporlara göre İngiliz üretici 1.180 beygir (879 kW) gücünde yeni bir elektrikli hiper otomobil geliştiriyor.

Autocar'a göre iki kişilik olması planlanan araç, dört tekerden çekiş sistemine ve eşsiz bir türbin menzil arttırıcı güç ünitesine sahip olacak. Bu performans verileriyle 0-96 km/h (60 mph) hızlanmasını 2,4 saniyede tamamlayacak olan elektrikli araç, 160 km/h hıza ise 3,8 saniyede ulaşacak. Ariel'in aracın üretimine 2020 yılında başlaması bekleniyor.

Aracın şasisi ve güç ünitesi üç şirketin ortak olduğu ve İngiliz hükümeti tarafından desteklenen Hipercar isimli proje sonucunda oluşturulacak. Ariel tarafından bugünden yarının süper otomobili olarak betimlenen aracın bilgileri pek fazla yer almasa da şasi ve güç ünitesinin bu ay sergilenmesi bekleniyor.

P40 kod adına sahip olan hiper otomobilde 295 beygirlik dört adet güç ünitesi yer alırken, bu motorları 42 kilowatt-saatlik sıvı soğutmalı bir batarya destekliyor. Aracın ilerleyen dönemde daha hafif, daha güçsüz ve arkadan çekişli 56 kWh bataryaya sahip bir versiyonunun da tanıtılacağı da söylentiler arasında yer alıyor.