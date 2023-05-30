Tam Boyutta Gör Toyota, Nisan 2023'te üretim rekoruna imza attı. Japon otomobil devinin yayınladığı rapora göre ilkbaharın ikinci ayında 787.800 araç montaj hattından çıktı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre %13.8'lik bir artış söz konusu. Bu aynı zamanda Toyota tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

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Japonya'da 273.062 otomobil üretildi. Şirket kendi ana vatanında üretimi %12.2 artırdı. Yurtdışı fabrikalar ise bir önceki yıla göre %14.7 artışla 514.738 adet üretti. Sadece Hindistan'da üretim %119 artışla iki kattan fazla arttı. Çin'de ise Şangay fabrikasının yeniden faaliyete geçmesinin de katkısıyla %51.9 artış kaydedildi.

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Satış rakamları da yükseldi

Satışlara gelince, Toyota ay boyunca 800.863 araç satmayı başardı. Bu da Nisan 2022'ye göre %4.9'luk bir artış demek. Çin'de %46.3 artışla 162.554 araç satılırken, Japonya'da 125.326 araç satıldı (+%21.5). Elektrikli otomobillerin payı, ay boyunca satılan 8.584 adetle ilk kez %1'i aştı.

Tam Boyutta Gör Rapor, Asya genelinde araç üretiminin%21.5 oranında arttığını gösteriyor. Avrupa'daki fabrikalar da %19.3'lük bir büyüme kaydetti. ABD, Kanada ve Meksika'da üretim geçen yıla göre %6 daha yüksek gerçekleşti. Toyota, Ocak-Nisan 2023 döneminde 26.057 elektrikli araç da dahil olmak üzere toplamda 3.2 milyondan fazla araç sattı (%2.6 artış). Şirketin toplam üretim hacmi %6.8 artışla 3.13 milyona ulaştı.

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Toyota, Nisan ayında üretim rekoru kırdı