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    Toyota, Nisan ayında üretim rekoru kırdı

    Toyota geçtiğimiz aya ilişkin satış ve üretim raporunu yayınladı. Japon marka Nisan 2023'te rekor sayıda otomobil üretirken aynı zamanda satış rakamlarını da yükseltmeyi başardı.
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    Toyota, Nisan ayında üretim rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Toyota, Nisan 2023'te üretim rekoruna imza attı. Japon otomobil devinin yayınladığı rapora göre ilkbaharın ikinci ayında 787.800 araç montaj hattından çıktı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre %13.8'lik bir artış söz konusu. Bu aynı zamanda Toyota tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

    Japonya'da 273.062 otomobil üretildi. Şirket kendi ana vatanında üretimi %12.2 artırdı. Yurtdışı fabrikalar ise bir önceki yıla göre %14.7 artışla 514.738 adet üretti. Sadece Hindistan'da üretim %119 artışla iki kattan fazla arttı. Çin'de ise Şangay fabrikasının yeniden faaliyete geçmesinin de katkısıyla %51.9 artış kaydedildi.

    Toyota, Nisan ayında üretim rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Satış rakamları da yükseldi

    Satışlara gelince, Toyota ay boyunca 800.863 araç satmayı başardı. Bu da Nisan 2022'ye göre %4.9'luk bir artış demek. Çin'de %46.3 artışla 162.554 araç satılırken, Japonya'da 125.326 araç satıldı (+%21.5). Elektrikli otomobillerin payı, ay boyunca satılan 8.584 adetle ilk kez %1'i aştı.

    Toyota, Nisan ayında üretim rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Rapor, Asya genelinde araç üretiminin%21.5 oranında arttığını gösteriyor. Avrupa'daki fabrikalar da %19.3'lük bir büyüme kaydetti. ABD, Kanada ve Meksika'da üretim geçen yıla göre %6 daha yüksek gerçekleşti. Toyota, Ocak-Nisan 2023 döneminde 26.057 elektrikli araç da dahil olmak üzere toplamda 3.2 milyondan fazla araç sattı (%2.6 artış). Şirketin toplam üretim hacmi %6.8 artışla 3.13 milyona ulaştı.
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