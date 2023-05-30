Toyota, Nisan ayında üretim rekoru kırdı

Japonya'da 273.062 otomobil üretildi. Şirket kendi ana vatanında üretimi %12.2 artırdı. Yurtdışı fabrikalar ise bir önceki yıla göre %14.7 artışla 514.738 adet üretti. Sadece Hindistan'da üretim %119 artışla iki kattan fazla arttı. Çin'de ise Şangay fabrikasının yeniden faaliyete geçmesinin de katkısıyla %51.9 artış kaydedildi.
Satış rakamları da yükseldi
Satışlara gelince, Toyota ay boyunca 800.863 araç satmayı başardı. Bu da Nisan 2022'ye göre %4.9'luk bir artış demek. Çin'de %46.3 artışla 162.554 araç satılırken, Japonya'da 125.326 araç satıldı (+%21.5). Elektrikli otomobillerin payı, ay boyunca satılan 8.584 adetle ilk kez %1'i aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)