Yerli otomobile CEO aranıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özlü, yerli otomobil ile küresel bir başarı hedeflediklerini söyledi. Yerli otomobil projesinin iki fazlı olarak yürütüleceğini söyleyerek kurulacak şirket için CEO arayışında olduklarını duyurdu.

İki fazlı olarak yürütülecek yerli otomobil projesinin ilk fazında girişim grubundaki 5 şirketin eşit paya sahip olduğu ortak bir şirket oluşturulacak. Bu şirkete CEO aranıyor. Uluslararası deneyimi ve başarısı olan kişiler araştırılıyor.

4 farklı model çıkacak

Bakan Özlü , “Tek modelle değil 4 modelle piyasaya girmenin doğru olacağı söyleniyor. Buna dikkat edeceğiz. İkinci faz seri üretim için üretim yerinin belirlenmesi, üretim tesislerinin oluşturulması ve dağıtım ve bayi sisteminin kurulmasını kapsıyor” diye konuştu.

Şarj istasyonları da projenin bir parçası

Elektrikli motora sahip olacak yerli otomobil, Türkiye’de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştıracak bir takım teşvikleri ile beraber gelecek. Elektrik dağıtım sistemi altyapısında değişiklik yapılacak. Yeni şarj istasyonlarının kurulması da çalışmanın kapsamında olacak.

Amaç Türkiye’nin markasını oluşturmak

Bakan Özlü marka oluşturmak için 1’e 5’e harcama yapılmasını gerektiğini vurgulayarak şunları aktardı:

“Esas sorun ticarileştirmede. ‘Bir otomobilin tasarımı için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu markalaştırmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekir’ diyen analizler var. Yani minimum 1’e 5. Amacımız Türkiye’nin bir markasını oluşturmak. Nasıl Fransa deyince akla Renault, Peugeot geliyorsa; Almanya deyince akla Volkswagen, Audi geliyorsa; Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz. Bu kolay değil ama bunu yapacağız. İnşallah bunu başardığımızda, Türkiye’ye fabrika kuran Toyota gibi belki biz de Cezayir’e, Kazakistan’a, Orta Afrika’ya fabrikalar kuracağız.”

http://www.haberturk.com/bilim-sanayi-ve-teknoloji-bakani-ozlu-ceo-atama-surecindeyiz-1766622-ekonomi