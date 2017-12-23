Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli otomobile CEO aranıyor

Yerli otomobil ile ilgili yeni detaylar belli oldu. Dört farklı model üretilecek. Sadece Türkiye içinde değil küresel çapta başarı hedefleniyor. Ortak girişim şirketine tecrübeli bir CEO aranıyor.
1 yıl
6,1b
1
60
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yerli otomobile CEO aranıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özlü, yerli otomobil ile küresel bir başarı hedeflediklerini söyledi. Yerli otomobil projesinin iki fazlı olarak yürütüleceğini söyleyerek kurulacak şirket için CEO arayışında olduklarını duyurdu.

İki fazlı olarak yürütülecek yerli otomobil projesinin ilk fazında girişim grubundaki 5 şirketin eşit paya sahip olduğu ortak bir şirket oluşturulacak. Bu şirkete CEO aranıyor. Uluslararası deneyimi ve başarısı olan kişiler araştırılıyor.

4 farklı model çıkacak

Bakan Özlü , “Tek modelle değil 4 modelle piyasaya girmenin doğru olacağı söyleniyor. Buna dikkat edeceğiz. İkinci faz seri üretim için üretim yerinin belirlenmesi, üretim tesislerinin oluşturulması ve dağıtım ve bayi sisteminin kurulmasını kapsıyor” diye konuştu.

Yerli otomobile CEO aranıyor

Şarj istasyonları da projenin bir parçası

Elektrikli motora sahip olacak yerli otomobil, Türkiye’de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştıracak bir takım teşvikleri ile beraber gelecek. Elektrik dağıtım sistemi altyapısında değişiklik yapılacak. Yeni şarj istasyonlarının kurulması da çalışmanın kapsamında olacak.

Amaç Türkiye’nin markasını oluşturmak

Bakan Özlü marka oluşturmak için 1’e 5’e harcama yapılmasını gerektiğini vurgulayarak şunları aktardı:

“Esas sorun ticarileştirmede. ‘Bir otomobilin tasarımı için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu markalaştırmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekir’ diyen analizler var. Yani minimum 1’e 5. Amacımız Türkiye’nin bir markasını oluşturmak. Nasıl Fransa deyince akla Renault, Peugeot geliyorsa; Almanya deyince akla Volkswagen, Audi geliyorsa; Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz. Bu kolay değil ama bunu yapacağız. İnşallah bunu başardığımızda, Türkiye’ye fabrika kuran Toyota gibi belki biz de Cezayir’e, Kazakistan’a, Orta Afrika’ya fabrikalar kuracağız.”


http://www.haberturk.com/bilim-sanayi-ve-teknoloji-bakani-ozlu-ceo-atama-surecindeyiz-1766622-ekonomi Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaazto28 1 yıl en beğenilen
Başkalarını bilmem ama ben çerez parasına ceo olurum. O derece, aza tamah eden insanımdır.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +80
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Donald Draper 1 yıl
Aylık 20.000 Euro maaş
Altta kiralık çakarlı S400 dizel
Ataköyde lojman
verirlerse ben olurum.
bide unutmadan aylık sınırsız akbil isterim :)
3 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 1 yıl
Jet Fadıl olabilir.
Adamın bu konularda tecrübesi var.
Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cebrail.bsrn 1 ay
Seçim bitti, yoksa İstanbul tekrar mı yapılacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pCkOpAtuS 1 yıl
4 model az gibi geldi bana.Sedan , Hatchback ,Stationwagon , Pick up , Suv , 4x4 ,Türkiye olmazsa olmazı Ticari bunlar kesin olmalı.
CEO herkes olabilir.Yeter ki otomotivi sevsin.Elon Musk otomotiv eğitimi mi aldı yoo. Sadece otomobilleri seviyor.Başarılıda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenekekutu 1 yıl
2023'den sonra ortaya çıkacakmış,şimdi olmaz dedi ben sordum bizim Arap Necmi'ye. Oğlu iyi CEO olur,ondan şey ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_opeth 1 yıl
fetoş'un yanında fotoğraf çekenlerden birini seçsinler kandırılmış olması önemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
Jet fadıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
EVT S1'in ekibe haber vereyim. Belki kabul ederler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-38F9BBB0B 1 yıl
forumdan şenersongur u önerelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemilYkY 1 yıl
Jan Nahum otosan tofaş gibi şirketlerde üst yoneticilik yapmış, fiat ta da yonetimde bulunmuş, şu anda Karsan da yönetim kurulu üyeliği yapan güzel ülkemde yetişmiş, Türk otomotiv sektörünün duayen isimlerinden birisidir, yurt dışında da bu sektörle ilgili olarak tanınan kişilerdendir, illa olmalı demem ama zaten Kıraça holding yönetiminde olmasından dolayı bu işin içinde olduğunu zannettiğim, tecrübeleri önemli ve değerlendirilmeli diye düşündüğüm bir insan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 1 yıl
Jan Nahum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uykuadam 1 yıl
saçma sapan konuşmalar almış gene
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6072 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yerli otomobil, elektrikli otomobil ve
7 etiket daha yerli otomobil elektrikli mi olacak yerli otomobil ne zaman çıkacak Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl China Unicom rekor 4G hızlarına ulaştı 1 yıl Sanal gerçeklik başlığı Rusya'da ölüme neden oldu 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri 1 yıl Retinal Distrofinin genetik tedavisine FDA’dan onay geldi 1 yıl Beyaz Rusya kripto paraya vergi muafiyeti getiriyor 1 yıl Apple’ın önemli yonga mühendisi Google’a transfer oldu 1 yıl Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor 1 yıl Sadece isminde blockchain kullandı, hisseleri beşe katladı 1 yıl Oyun bağımlılığı resmi olarak rahatsızlık kabul edildi 1 yıl Edward Snowden'dan şanına yakışır bir Android uygulaması: Haven 1 yıl OnePlus 6, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla birlikte Mart ayında geliyor 1 yıl Volkswagen, elektrikli vanı e-Crafter'ın teslimatına başladı 1 yıl Bankacılık devi Goldman Sachs, Bitcoin ticaretine yeşil ışık yaktı 1 yıl 4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı 1 yıl Los Angeles'ta "uzaylı istilası" mı? SpaceX'in roketi bakın nasıl gözlemlendi 1 yıl Samsung 2. nesil 10 nm DRAM yongalarının üretimine başladı 1 yıl İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açıldı 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı sonunda piste çıktı 1 yıl Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Çin güneş enerjili yolu kullanıma sunuyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yerli otomobile CEO aranıyor Sonraki Anket: 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları seçiyoruz 1 yıl Beğenilerinizin kripto paraya dönüştüğü sosyal ağ 1 yıl Japon polis bisikletle Lamborghini kovalayıp ceza yazdı [video] 1 yıl Google'ın yeni yapay zekası fotoğrafların kalitesini değerlendiriyor 1 yıl Xiaomi Mi Max 3 daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile gelecek 1 yıl Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonu faaliyete geçti 1 yıl Yapay zekâ tabanlı Adwords danışmanı Avrupa Komisyonu’ndan hibe aldı 1 yıl Elon Musk, Mars'a göndereceği arabasının fotoğraflarını paylaştı "Şaka değil" 1 yıl Dünyanın ilk Tesla Model S limuzini ile tanışın 1 yıl Samsung yapmadan Çinliler yaptı! Karşınızda: S9 1 yıl Google Pixel 2 XL ilk izlenim l Kamerası çok iyi 1 yıl Torba yasa ile startup’lara can suyu 1 yıl Tesla fabrikasının drone ile görüntülenmesi yüzlerce Model 3'ü ortaya çıkardı 1 yıl YouTube'un iOS uygulaması artık dikey videoları tam boy oynatacak 1 yıl iPhone kullanıcıları eski iPhone modellerini yavaşlatan Apple'a dava açtı 1 yıl Civilization VI iPad için çıktı: Sadece 220 TL (!) 1 yıl Facebook sahte haberler için etiketleme uygulamasından vazgeçti 1 yıl Apple hediye sandıklarına düzenleme getirdi 1 yıl Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları 1 yıl Opera 50'ye kripto para madenciliğini engelleyecek NoCoin özelliği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim