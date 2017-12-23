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Elon Musk, Mars'a göndereceği arabasının fotoğraflarını paylaştı "Şaka değil"

SpaceX CEO'su Elon Musk, önümüzdeki ay Mars'a göndereceği birinci nesil Tesla Roadster aracının uçuş için hazırlandığı anlardan ilginç fotoğraflarını paylaştı..
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
10,7b
2
23
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda çok enteresan bir duyuru yapmış ve önümüzdeki ay Falcon Heavy roketinin ilk uçuş testinde kendi Tesla Roadster aracını Mars'a göndermeyi deneyeceğini açıklamıştı. Musk, şimdiyse Mars'a göndereceği bu birinci nesil kızıl renkli Roadster aracının uçuş için hazırlandığı anlardan ilginç fotoğraflarını paylaştı.

"Kızıl Gezegen için kızıl renkli bir araba"


Fotoğrafları henüz birkaç saat önce, "Kızıl gezegen için kızıl renkli bir araba" başlığıyla paylaşan Musk, kendi Instagram adresi üzerinden yaptığı açıklamalarda,"Yeni roketlerin bu şekildeki ilk deneme uçuşlarında normal bir uçuşu tam olarak simule edebilmek için genelde beton veya çelik kalıplardan oluşan örnek yükler kullanılır. Ancak bu bizim için gerçekten de inanılmaz sıkıcı bir şey gibi görünüyor. Alışılmamışı denemek, bizlere bir şeyler hissedirecek olağandışı bir iş yapmak istiyoruz. Falcon Heavy'nin taşıyacağı yük orijinal bir Tesla Roadster olacak. Space Oddity çalarken eliptik Mars yörüngesinde milyarlarca yıl dönecek." ifadelerini kullanıyor.


Musk ayrıca henüz birkaç gün önce Tesla Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan Falcon Heavy'nin de fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu fotoğraflarla beraber ilk kez gerçek halini görme şansını elde ettiğimiz Falcon Heavy; tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu), 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip olan devasa bir roket. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan bu "canavar" roket, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.

SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki ay ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi.

https://www.instagram.com/p/BdA94kVgQhU/ Yorum Yaz
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darkaura 1 yıl en beğenilen mementopolis
mementopolis
Marsa ilk Hurda (Cöp) otan insan olma sansini yakaliyor.
Vay bee :D birde üstüne üstlük para harciyor :D

Birincisi, arac marsa inmeyecek. Yorungesine yerlesip dokunulmazsa 1 milyar yil orda kalacak.

Ikincisi, marsa ilk cop birakan olamaz, marsa inmis sayisiz arac ve onlarin parsutleri, kapsul kapaklari, ivirzivirlari copleri ulasti bile.

Ucuncusu, bunun icin fazladan para harcamiyor, roketler ilk deneme firlatislarinda gercek yuk tasimaz, yerine test icin beton yada celik bos agirlik konur. Onun yerine tesla roadster koyarak rutin bir test isini milyonlarca dolar harcasa yapamiyacagi reklam calismasina donusturuyor. Cok zekice.
mementopolisMarsa ilk Hurda (Cöp) otan insan olma sansini yakaliyor.Vay bee :D birde üstüne üstlük para harciyor :DBir...
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2 Yanıt Yanıtla +46
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stalker(1979) 1 yıl
Böyle adamlar lazım bu dünyaya :D
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Cango69 1 yıl
Marsta yol yaptılar galiba. :)
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LouisVuitton 1 yıl
Burda çoğu insan sanki uzaya bir kaç defa çıkmış vakit geçirmiş gibi yorumlar yapıyor. Nerden biliyorsunuz adamın uzayda yol aldığını, mantıklı bir açıklamanız olabilir mi ?
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hadest 1 yıl
Elon mask denince akla güç geliyor para ve zeka geliyor değilmi?

Milyonlarca yıldır savaşlardan faizlerden ve insanları sömürmektn kazandıları paraları kat kat arttıran ve dünyanın teknoloji sahibi olan yahudiler...
evet yahudiler dünyayı sardı..
ilk okuduğumda elon mask,ben insanlık için yararlı olan ne varsa onu yapıyorum dediğinde helal olsun adama demiştim,ama biryandanda dedimki,normal bir vatandas insanlık için su ile çalışan araba yağtığında,bunu hemen elınden aldılar...Peki bu adam bunu nasıl başaracak dedim ve baktımki elon mask bir yahudi!! gücün nerden geldiği belli oldu...kaldıki 200 300 bi tlnin ustundekı bu arabalara malesef sayılı ınsan bıebılır,o yuzden ınsanlık ıcın cok ta hayırlı oldugu soylenemez
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Seko92 1 yıl
İnsanlığın geleceği için çok önemli bir deney gerçekten...
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St Batuhan 1 yıl
Keşke bir de iniş testi yapsalar da şu aracı oraya indirseler. Sonra da Curiosity aracıyla da Nasa teyit etse. Efsanevi bir durum olurdu ve tarihten kolay kolay silinmeyecek bir nokta çıkardı. Yine de bu olay bile muazzam bir reklam çalışması ve teknolojik açıdan da bilim açısından da olağanüstü bir çalışma.
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Astforum 1 yıl
E bu da reklamın iyisi kötüsü olmaz konusu.
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ZUGATOLI 1 yıl
Böyle bir şey asla olmayacak...
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rryzen 1 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar 👍
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obsesoz 1 yıl
Müthiş..
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AlicanNalbat 1 yıl
Eski modeli gönderiyor. Model s i gönderseydi ya :)
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Kefelon 1 yıl
Mars yaklaşık 2 yılda bir Dünya'ya en yakın konumuna geliyor. Bundan önceki en yakın konumu 30 Mayıs 2016 tarihindeydi. Sıradaki ise 31 Temmuz 2018 tarihinde olacak.
Mars seyahatleri de Dünya'ya en yakın olduğu bu tarihlerde yapılır. Örneğin şuan bir aksaklıktan dolayı Mayıs 2016'da roketini kaldıramayan NASA sorunu çoktan çözmüş olmasına rağmen fırlatma için Temmuz 2018 tarihini bekliyor.
SpaceX'in ise şuan için Marsa en ufak ihtimalle bile ulaşma planları olmadığından dolayı bu kalkış böyle arabayla PR çalışması haline getirilmeye çalışılıyor. Temmuz 2018'e gelene kadar roketteki tüm sorunları kalkış denemeleri ile halletmeyi planlıyorlar sanırsam.
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spacex, Popüler ve
5 etiket daha falcon heavy MPopüler Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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