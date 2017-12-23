Elon Musk, Mars'a göndereceği arabasının fotoğraflarını paylaştı "Şaka değil"

SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda çok enteresan bir duyuru yapmış ve önümüzdeki ay Falcon Heavy roketinin ilk uçuş testinde kendi Tesla Roadster aracını Mars'a göndermeyi deneyeceğini açıklamıştı. Musk, şimdiyse Mars'a göndereceği bu birinci nesil kızıl renkli Roadster aracının uçuş için hazırlandığı anlardan ilginç fotoğraflarını paylaştı.
"Kızıl Gezegen için kızıl renkli bir araba"
Fotoğrafları henüz birkaç saat önce, "Kızıl gezegen için kızıl renkli bir araba" başlığıyla paylaşan Musk, kendi Instagram adresi üzerinden yaptığı açıklamalarda,"Yeni roketlerin bu şekildeki ilk deneme uçuşlarında normal bir uçuşu tam olarak simule edebilmek için genelde beton veya çelik kalıplardan oluşan örnek yükler kullanılır. Ancak bu bizim için gerçekten de inanılmaz sıkıcı bir şey gibi görünüyor. Alışılmamışı denemek, bizlere bir şeyler hissedirecek olağandışı bir iş yapmak istiyoruz. Falcon Heavy'nin taşıyacağı yük orijinal bir Tesla Roadster olacak. Space Oddity çalarken eliptik Mars yörüngesinde milyarlarca yıl dönecek." ifadelerini kullanıyor.
Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X— Elon Musk (@elonmusk) 20 Aralık 2017
Musk ayrıca henüz birkaç gün önce Tesla Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan Falcon Heavy'nin de fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu fotoğraflarla beraber ilk kez gerçek halini görme şansını elde ettiğimiz Falcon Heavy; tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu), 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip olan devasa bir roket. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan bu "canavar" roket, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.
SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.
İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki ay ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi.
https://www.instagram.com/p/BdA94kVgQhU/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birincisi, arac marsa inmeyecek. Yorungesine yerlesip dokunulmazsa 1 milyar yil orda kalacak.
Ikincisi, marsa ilk cop birakan olamaz, marsa inmis sayisiz arac ve onlarin parsutleri, kapsul kapaklari, ivirzivirlari copleri ulasti bile.
Ucuncusu, bunun icin fazladan para harcamiyor, roketler ilk deneme firlatislarinda gercek yuk tasimaz, yerine test icin beton yada celik bos agirlik konur. Onun yerine tesla roadster koyarak rutin bir test isini milyonlarca dolar harcasa yapamiyacagi reklam calismasina donusturuyor. Cok zekice.