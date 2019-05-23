Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri tamamlandı

"Çok güzel bir araç ortaya çıktı"
Mustafa Varankl, yerli otomobil projesini üstlenen ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na atanan CEO ve ekibinin son derece tecrübeli ve profesyonel olduğunu söyledi. Varank, “İnşallah 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin otomobilinin prototipini görmüş olacağız. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı” şeklinde konuştu.
2022 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobilin çağın gereklerine son derece uygun olduğunu belirten Varank, sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil ortaya çıkacağına inandıklarını dile getirdi. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Varank, 3 boyutlu çizim ve mühendislik çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.
15 yılda 5 model ve 3 makyaj yapılacak
Bakan Varank, yerli otomobille ilgili 15 yıllık bir plan oluşturulduğunu söyledi. Buna göre, 15 yılda 5 model ve 3 facelift (makyaj) yapılması düşünülüyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ilk üretilecek modelin tamamen elektrikli bir SUV olacağı söylenmişti. Ayrıca yerli otomobilin 3. seviye otonom sürüşe hazır bir araç olacağı da iddia edilen özellikler arasındaydı.
https://www.dha.com.tr/son-dakika/bakan-varank-yerli-otomobilde-prototip-2019-sonunda-cikacak/haber-1648983 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı fiyata bile olsa yabancıya para verileceğine yerliye verilsin ülkede kalsın para.
Ama araç güzel olsun kaliteli olsun alınır satılır.
Bu da güzel bişey olur yani.
Türkiye'de elektrikli otomobil için batarya üreticisi yok, olsa bile LG Chem, Panasonic gibi dünya çapında güçlü üreticilerle rekabet etmesi çok zor.
Batarya geliştirmek için Ar-Ge gerekir, onun için de iyi bir eğitim sistemi gerekir. Bu konuda herhangi bir potansiyel göremiyorum.
- 150Wh/km ortalama tüketimle 500km menzile sahip bir elektrikli otomobilin 75kWh kapasiteli bataryası olması lazım.
- bugün 275$/kWh üretim maliyetiyle 75kWh'lık bataryanın 'maliyeti' 20.625$ (125.000TL)
- bu işe çok hevesli Cumhurbaşkanımız'ın desteğiyle bizim üstün kabiliyetli yerli/milli otomobil üreticilerimiz hadi bataryadan kar elde etmesinler. Otomobilin motor gücüne göre 'sadece batarya fiyatı' %3 ÖTV ile 152.000TL, %7 ÖTV ile 158.000TL, %15 ÖTV ile 170.000TL olur.
Bak, dikkat edin; sıfır kârla sadece batarya fiyatı diyorum. Bunun üzerine bir de otomobilin fiyatını ekleyin.
bakın yapılınca bir Egea veya Megane ile aynı fiyata çıkacak daha ucuz olmayacak
Yüzde 55 civarı yerli olur ana bileşenlerin çoğu yurtdışından geleceği için yine USD veya EUR bazlı para verileceğinden parçalar pahalı olacak
Yerli otomobil yapacaz UCUZ UCUZ binecez diyorsanız yanılıyorsunuz.
adam Megane ile aynı parayı verecek olduktan sonra gidip yerli almaz
Tıpkı VESTEL telefon yerine SAMSUNG aldığımız gibi olacak bu iş.
Bu yüzden heveslenmeyin.
benim pek umudum yok açıkcası
Vatandaşlar YERLİ otomobile sevinirken, biz üretiyoruz diye değil, ucuza otomobil alabileceğiz diye seviniyor...
2B çizimleri bitmesi haber değeri yok.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
24067 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
yerli otomobil, yerli otomobil tasarımı ve