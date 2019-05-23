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Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobille alakalı yeni açıklama geldi. Yerli otomobilin tasarımının belli olduğunu belirten Varank, iki boyutlu çizimlerin tamamlandığını söyledi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri tamamlandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Projenin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Varank, 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklarını belirtti. 2022 yılına gelindiğinde de yerli otomobili yollarda göreceğimizi sözlerine ekledi.

"Çok güzel bir araç ortaya çıktı" 

Mustafa Varankl, yerli otomobil projesini üstlenen ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na atanan CEO ve ekibinin son derece tecrübeli ve profesyonel olduğunu söyledi. Varank, “İnşallah 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin otomobilinin prototipini görmüş olacağız. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

2022 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobilin çağın gereklerine son derece uygun olduğunu belirten Varank, sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil ortaya çıkacağına inandıklarını dile getirdi. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Varank, 3 boyutlu çizim ve mühendislik çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

15 yılda 5 model ve 3 makyaj yapılacak

Bakan Varank, yerli otomobille ilgili 15 yıllık bir plan oluşturulduğunu söyledi. Buna göre, 15 yılda 5 model ve 3 facelift (makyaj) yapılması düşünülüyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ilk üretilecek modelin tamamen elektrikli bir SUV olacağı söylenmişti. Ayrıca yerli otomobilin 3. seviye otonom sürüşe hazır bir araç olacağı da iddia edilen özellikler arasındaydı.


https://www.dha.com.tr/son-dakika/bakan-varank-yerli-otomobilde-prototip-2019-sonunda-cikacak/haber-1648983 Yorum Yaz
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Redeemertr 2 hf. en beğenilen
İki boyutlu çizim tamam şimdi sıra üretimde

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5 Yanıt Yanıtla +310
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12 Angry Men 2 hf.
+9 Seçim itemi
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Txrboz 2 hf.
dur seçim mi geldi yine evet gelmiş xD
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sals 1 hf.
Yaw Ustadlar Neyin Tartismasini Yapiyosunuz Yazmiyayim diyorum ama okudukca afakanlar basiyo bu son uc - dort yilin en guzel KOLPASI ureten zati - muhteremi yaraticiligindan oturu elinden opmek isterim olmaz yaa hadi oldu diyelim bu ne oldugu belli olmayan sozde araç piyasaya cikarsa Elalem coktan Marsa yerlesmis olur Yada en kotu ihtimalle ucan araclar piyasada olucagindan kimse yuzune bakmaz
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gavanator 1 hf. yeni yorumcu
bazıları hala seçim masallarını gerçek sanıyor gerçekleri görenleri hain diye çamur atıyorlar...

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cormen 1 hf.
Dünyanın parasıyla alınan SAAB üretim hatları ve prototiplere ne oldu?
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tsfirtina 1 hf.
Bu vergilerle zaten araba ucuz olacak diye çok büyük bi beklenti yok.
Aynı fiyata bile olsa yabancıya para verileceğine yerliye verilsin ülkede kalsın para.
Ama araç güzel olsun kaliteli olsun alınır satılır.
Bu da güzel bişey olur yani.
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bulentcandan 1 hf. tsfirtina
Ne kadar yabancıyla aynı para da olsa, ne kadar yakışıklı otomobil de olsa yapılacak otomobilde yerlilik oranı çok düşük olacaktır çünkü bugün itibariyle batarya maliyeti çok yüksektir ve batarya Türkiye'de üretilmiyor.
Türkiye'de elektrikli otomobil için batarya üreticisi yok, olsa bile LG Chem, Panasonic gibi dünya çapında güçlü üreticilerle rekabet etmesi çok zor.
Batarya geliştirmek için Ar-Ge gerekir, onun için de iyi bir eğitim sistemi gerekir. Bu konuda herhangi bir potansiyel göremiyorum.
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ali9949 1 hf.
Vatandası zabıta rahat bıraksın kendı otosunu ve yakıtı nı bıle kendı uretır ama bırakmıyor dıs mıhraklar
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bulentcandan 1 hf.
Eğer bu yerli/milli otomobil bugün yapılmış olsaydı diyelim ve hesap yapalım;
- 150Wh/km ortalama tüketimle 500km menzile sahip bir elektrikli otomobilin 75kWh kapasiteli bataryası olması lazım.
- bugün 275$/kWh üretim maliyetiyle 75kWh'lık bataryanın 'maliyeti' 20.625$ (125.000TL)
- bu işe çok hevesli Cumhurbaşkanımız'ın desteğiyle bizim üstün kabiliyetli yerli/milli otomobil üreticilerimiz hadi bataryadan kar elde etmesinler. Otomobilin motor gücüne göre 'sadece batarya fiyatı' %3 ÖTV ile 152.000TL, %7 ÖTV ile 158.000TL, %15 ÖTV ile 170.000TL olur.
Bak, dikkat edin; sıfır kârla sadece batarya fiyatı diyorum. Bunun üzerine bir de otomobilin fiyatını ekleyin.
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etkinus 1 hf. bulentcandan
eyyyy @bulentcandan...
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Parsbey 1 hf.
Bir ara yerli uçağımız göklerdeydi. Ne oldu ona? İnmedi mi hala? İnse de bir yüzünü görsek.
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cosef 1 hf.
arkadaşlar yerli otomobil diye bekliyoruz
bakın yapılınca bir Egea veya Megane ile aynı fiyata çıkacak daha ucuz olmayacak
Yüzde 55 civarı yerli olur ana bileşenlerin çoğu yurtdışından geleceği için yine USD veya EUR bazlı para verileceğinden parçalar pahalı olacak
Yerli otomobil yapacaz UCUZ UCUZ binecez diyorsanız yanılıyorsunuz.
adam Megane ile aynı parayı verecek olduktan sonra gidip yerli almaz
Tıpkı VESTEL telefon yerine SAMSUNG aldığımız gibi olacak bu iş.
Bu yüzden heveslenmeyin.
benim pek umudum yok açıkcası
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edgar1899 1 hf. cosef
Egeayı bırak elektrikli otonom bir aracı megane fiyatından bile alamazsınız. Bugünün şartlarıyla takribi en düşük 200-250 bin aralığında olur fiyatı.
1 Yanıt Yanıtla
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Bethesta 1 hf. cosef
Aynen, yerli de olsa VESTEL gibi olur sonucu... Casper gibi olur sonucu... Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Yerli olmasının hiç önemi yok, rakiplerine göre ucuz mu değil mi, önemli olan konu bu...
Vatandaşlar YERLİ otomobile sevinirken, biz üretiyoruz diye değil, ucuza otomobil alabileceğiz diye seviniyor...
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lichkingg 1 hf.
Ulan bana vereydiler o parayı şimdiyr ürettiydim yeni modelini çıkarmıştım. Bu kadar zormu ya, görende amerikayı yeniden keşfediyoruz sanacak arkadaş ellerinde para var ellerinde her türlü imkan var, eee sonuç 2 boyutlu çizim bitmiş şimdi üretimdeymiş... bak bak otomobili bilmem ama yalan üretme konusunda inanılmaz yetenekliler....
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İl teber 1 hf.
3B çizimlerini ne zaman görürsek o zaman daha iyi olur.
2B çizimleri bitmesi haber değeri yok.
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