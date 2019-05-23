Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri tamamlandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Projenin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Varank, 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklarını belirtti. 2022 yılına gelindiğinde de yerli otomobili yollarda göreceğimizi sözlerine ekledi.

"Çok güzel bir araç ortaya çıktı"

Mustafa Varankl, yerli otomobil projesini üstlenen ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na atanan CEO ve ekibinin son derece tecrübeli ve profesyonel olduğunu söyledi. Varank, “İnşallah 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin otomobilinin prototipini görmüş olacağız. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

2022 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobilin çağın gereklerine son derece uygun olduğunu belirten Varank, sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil ortaya çıkacağına inandıklarını dile getirdi. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Varank, 3 boyutlu çizim ve mühendislik çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

15 yılda 5 model ve 3 makyaj yapılacak

Bakan Varank, yerli otomobille ilgili 15 yıllık bir plan oluşturulduğunu söyledi. Buna göre, 15 yılda 5 model ve 3 facelift (makyaj) yapılması düşünülüyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ilk üretilecek modelin tamamen elektrikli bir SUV olacağı söylenmişti. Ayrıca yerli otomobilin 3. seviye otonom sürüşe hazır bir araç olacağı da iddia edilen özellikler arasındaydı.

https://www.dha.com.tr/son-dakika/bakan-varank-yerli-otomobilde-prototip-2019-sonunda-cikacak/haber-1648983