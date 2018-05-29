Yerli otomobille ilgili açıklama: "Elon'la konuştum, en ileri teknoloji neyse onu yapacağız"

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İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki pek çok konunun yanı sıra yerli otomobil konusuna da değindi. Erdoğan, Tesla CEO'su Elon Musk'la konuştuğunu ve yerli otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacaklarını dile getirdi.

Rakiplerinden Muharrem İnce’nin yerli otomobil projesiyle ilgili söylediklerine yanıt veren Erdoğan, Tesla CEO’su Elon Musk’la konuştuğunu ve bu projede en ileri teknolojinin kullanılacağını belirtti. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Otomobili milli bütçeden yapmayacağız. 5 dev bir araya geldi, ben de haydi dedim. 2020-21 gibi yerli otomobilimizi üreteceğiz. Biz bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Bundan kısa bir süre önce Tesla’nın sahibi ziyarete geldi, Elon’la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız.”

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelmiş ve Türksat 5A-5B uydularının fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil konusunda da Tesla ile yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığı belirtilmişti.

Bunun yanı sıra Tesla’nın yıl sonuna kadar Türkiye’ye geleceği geçtiğimiz haftalarda resmi olarak açıklandı. Bugün de süperşarj istasyonlarının ülkemizdeki belirli şehirlere kurulup hizmete sunulacağı Elon Musk tarafından onaylandı. ABD merkezli elektrikli araç üreticisi, Türkiye planlarını yürürlüğe koymaya başladı gibi görünüyor. Ancak Musk’ın yerli otomobil projesine nasıl katkıda bulunacağı henüz tam olarak belli değil.





http://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-aciklamalar-1990414