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Yerli otomobille ilgili açıklama: "Elon'la konuştum, en ileri teknoloji neyse onu yapacağız"

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında gündemden düşmeyen yerli otomobille ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elon'la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız."
11 ay
72,5b
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142
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli otomobille ilgili açıklama:
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İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki pek çok konunun yanı sıra yerli otomobil konusuna da değindi. Erdoğan, Tesla CEO'su Elon Musk'la konuştuğunu ve yerli otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacaklarını dile getirdi.

Rakiplerinden Muharrem İnce’nin yerli otomobil projesiyle ilgili söylediklerine yanıt veren Erdoğan, Tesla CEO’su Elon Musk’la konuştuğunu ve bu projede en ileri teknolojinin kullanılacağını belirtti. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Otomobili milli bütçeden yapmayacağız. 5 dev bir araya geldi, ben de haydi dedim. 2020-21 gibi yerli otomobilimizi üreteceğiz. Biz bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Bundan kısa bir süre önce Tesla’nın sahibi ziyarete geldi, Elon’la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelmiş ve Türksat 5A-5B uydularının fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil konusunda da Tesla ile yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığı belirtilmişti.

Bunun yanı sıra Tesla’nın yıl sonuna kadar Türkiye’ye geleceği geçtiğimiz haftalarda resmi olarak açıklandı. Bugün de süperşarj istasyonlarının ülkemizdeki belirli şehirlere kurulup hizmete sunulacağı Elon Musk tarafından onaylandı. ABD merkezli elektrikli araç üreticisi, Türkiye planlarını yürürlüğe koymaya başladı gibi görünüyor. Ancak Musk’ın yerli otomobil projesine nasıl katkıda bulunacağı henüz tam olarak belli değil.



http://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-aciklamalar-1990414 Yorum Yaz
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erdem552 11 ay en beğenilen
Bu ülkede geliştirilecek her türlü teknolojiye bütün millet tam destek verir. Ama bunların seçim vaadi olmaktan çıkması lazım.
Ayrıca benzin ve mazottan alınan o kadar vergi varken bu hükümetin şu an elektrikli otolar için destek olacağına pek inanasım gelmiyor. Yapsa bile eminim elektrikli otolar için şarj bedeli tarzı bi vergi kesin çıkarırlar. Yoksa bunların vatan millet hayrına iş yapacakları yok...
Bu ülkede geliştirilecek her türlü teknolojiye bütün millet tam destek verir. Ama bunların seçim vaadi olmaktan çıkması lazım.Ayrıca benzin ve mazottan al...
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3 Yanıt Yanıtla +251
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ufuk-34JD58 11 ay
bende vestelle konuştum telefon yap dedim. çin malı adi telefona vestel yazıp sattı
2 Yanıt Yanıtla +143
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TrMhMt 11 ay
Türkiye'de yerli ve milli denilen şey ya lisans altı üretim yada yabancı bir ürünün kopyasıdır. Diyor Arda bey.
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orcnd 5 ay
elon musk "olacak tabiki abicim ben abime en kral teknolojiden verecem sen rahat ol abicim "
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elcas 5 ay
en ileri vergi ekstra %10
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Merkur 5 ay
Elon oğluna ne oldu, sesi çıkmıyor!
1 Yanıt Yanıtla
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enizam 5 ay Merkur
Kafası dumanlı iken konuştuğu için hatırlamıyor. Turkey deyince, şükran gününü daha yeni kutladık diyor...
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maligezgin 11 ay
hastane yaptırırız günlük hasta garantisi veririz
köprü yaptırırız günlük geçiş garantisi veririz
yerli araç yaptırırsak muhtemelen günlük satış garantisi gelecektir

günlük 1000 araç garantin var
satamazsan ahanda paran bende
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El Prezidente 11 ay
çok komik açıklamalar dimi. tamam oğlum eniştenle konuştum en iyi pc neyse onu alıcaz sana der gibi
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Jackal78 11 ay
Başlıktaki araç eski kasa BMW 3 serisi mi?

Elon'la konuştuğu için son teknoloji mi olacakmış? Konuşmasa s.mışız yani!? Anlayan beri gelsin..
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FreeRun 11 ay
Yerli otonun ismi ne olacak acaba, Anadol olsa ismi iyi bir logoyla birlikte iyi satışlar yapabilir.
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Zeytinbey 11 ay
Dünyada herkesin uğraştığı pil kapasitesini arabayı ağırlaştırmadan nasıl artırırız... inşallah bizim babayiğitler bu konuda derslerine iyi çalışırlar... 150- 200 km kapasiteli pil ürettik diye lanse edilirse çok alan olmaz...
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WooR 11 ay
(Kesinlikle %100 yerlidir.)
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ali222 11 ay
Elin muskindan medet umuyor
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