Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı

Yerli geliştiricimiz Foxenon Games elinden çıkan Vovu adındaki bulmaca oyunu, Google Play uygulama mağazasında bir milyon indirme rakamına ulaştı. Basit bir oynanış mantığı üzerine kurulan Vovu oyunu, kısa sürede ilgi gördü ve yükselişe geçti.

Noktaları sıkıştığı yerden çıkarma mantığına dayanan Vovu, her bölümde farklı bir strateji gerektiriyor. Yerine göre çemberleri çevirmek, yolları birleştirmek veya ayırmak zorundasınız. Oyun mekaniği kolayca öğrenilebilirken, rahatlatıcı piyano ve doğa sesleriyle oyunculara keyifli anlar yaşatıyor.

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Basit bir deneme yapma fikrinden doğan Vovu, listelerde pek çok önemli geliştiricinin iddialı yapımlarını geride bırakmış durumda. Oyuncuları stratejik düşünmeye teşvik eden oyun ücretsiz olarak sunuluyor.