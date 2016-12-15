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Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı

Foxenon Games tarafından yerli olarak geliştirilen ve özgün bir oynanış mantığına dayanan Vovu, Google Play uygulama mağazasında bir milyon indirme rakamına ulaştı.
2 yıl
4,9b
1
14
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerli geliştiricimiz Foxenon Games elinden çıkan Vovu adındaki bulmaca oyunu, Google Play uygulama mağazasında bir milyon indirme rakamına ulaştı. Basit bir oynanış mantığı üzerine kurulan Vovu oyunu, kısa sürede ilgi gördü ve yükselişe geçti.

Noktaları sıkıştığı yerden çıkarma mantığına dayanan Vovu, her bölümde farklı bir strateji gerektiriyor. Yerine göre çemberleri çevirmek, yolları birleştirmek veya ayırmak zorundasınız. Oyun mekaniği kolayca öğrenilebilirken, rahatlatıcı piyano ve doğa sesleriyle oyunculara keyifli anlar yaşatıyor.

Ayrıca Bkz. "2017, Apple’ın en iyi yılı olabilir"

Basit bir deneme yapma fikrinden doğan Vovu, listelerde pek çok önemli geliştiricinin iddialı yapımlarını geride bırakmış durumda. Oyuncuları stratejik düşünmeye teşvik eden oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

 

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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Yav arkadaş benim oyunlarım neden rekor kırmıyor son oyunumu indirip deneyin bence daha zevkli diğer oyunlarıma da bakabilirsiniz. Bizim de reklamımızı yap Donanımhaber.
play.google.com/...
Yav arkadaş benim oyunlarım neden rekor kırmıyor son oyunumu indirip deneyin bence daha zevkli diğer oyunlarıma da bakabilirsiniz. Bizim de reklamımızı yap Dona...
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xmen121 2 yıl
tuhaf bişi ya
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PsychicPower 2 yıl
Benim de uygulamamı deneyin bari ya
iOS uygulaması bu arada
[link=]https://itunes.apple.com/us/app/thought-a-night-full-of-stars/id1185273652?ls=1&mt=8[/link]
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Serxan96 2 yıl
Destek olalim
[link=]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sarxan.notepad[/link]
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exali 2 yıl
Henuz daha v1 cikarmadim bir kac eksik var, bunu da denerseniz sevinirim. Top sektirme oyunu:
play.google.com/...
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun böyle şeyler görmek sevindirici...
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sadrag 2 yıl
Yerli ve yeni geliştiricilere bir kaç hızlı tavsiye:
1) Tanıdıklarınızın oyununuz hakkında yaptığı "çok güzel" "eline sağlık" "mükemmel" tarzı yorumlarına kanmayın. Gerçekten ne düşündüklerini anlamak istiyorsanız kendi oyununuz olduğunu söylemeden denetin onlara. Esas fikirleri o zaman ortaya çıkacaktır.
2) Kesinlikle reklam verin. Amerika, Rusya, Japonya gibi ana hedef ülkelerden önce daha geri plandaki ülkeleri deneyin. Reklamınızı, oyun en azından yeniler içerisinde ilk yüze girdiğinde vermeye başlayın.
3) Çevreniz genişse hepsine birden aynı zaman diliminde oyunu kurdurmayın. İlk bir ay içerisinde her gün belli miktarda yüklenmesi (ve kaldırılmaması) daha iyidir.
4) Ücretli oyun yapıyorsanız üst sıralara çok daha çabuk cikar. En az 50-100 tane kod üretip farklı günlerde dağıtabilirsiniz.
5) Oyunun tanıtımını doğru yapmazsanız ilgisiz birisi indirip "bu ne be.." der ve basar 1 yıldızı. Hitap ettiğiniz kitlenin kim olduğunu iyi ifade ederseniz buna engel olabilirsiniz.
6) Kesinlikle ve kesinlikle oynanış videosu koyun. (Youtube hesabı, windows movie maker, samsung game recorder yada AZrecorder ve güçlü bir tel)
7) Oyununuza güveniyorsanız grafiğini kendiniz yapıp batırmayın (Grafiker yetenekliler müstesna :) ) Paraya kıyın, freelancer bulun..
8) Oyununuz yurtdışından çok sayıda 5 yıldız alıyor ama yaygınlaşmıyorsa zorlamayın. Sonraki oyuna geçin. Tanındığınız zaman oda kazandırmaya başlayacaktır.
Aklıma gelen olursa eklerim yine..
Yazdıklarım çok bilmiş havasında oldu biraz ama idare edin :) Bunlar yaşadıklarımdan edindiğim tecrübeler. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yerleri paylaşırsanız bende istifade ederim..
Kolay gelsin herkese..
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joyberk 2 yıl
dinlendirici müzikle birlikte HOROZ sesi
her levelde horoz gürültülü reklam çıkıyor :))))
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scxmersin 2 yıl
benide benide play.google.com/...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Buda bir başarı en azından...
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Yav arkadaş benim oyunlarım neden rekor kırmıyor son oyunumu indirip deneyin bence daha zevkli diğer oyunlarıma da bakabilirsiniz. Bizim de reklamımızı yap Donanımhaber.
play.google.com/...
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Yav arkadaş benim oyunlarım neden rekor kırmıyor son oyunumu indirip deneyin bence daha zevkli diğer oyunlarıma da bakabilirsiniz. Bizim de reklamımızı yap Donanımhaber.

play.google.com/...

Oyunlarına baktım. Gemi oyunu dışında diğerleri çok sıkıcı geldi. 5 dakikalık ömürleri yok. Biraz daha grafik ağırlıklı çalışıp görünüme önem verirsen tabi oyun reklamada para yatırman lazım ki indirme sayısı artsın.
Düzeltme:imla
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