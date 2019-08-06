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Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak

Bayraktar TB2, Akıncı gibi İHA'ları ile önemli başarılar elde eden BAYKAR A.Ş. şimdi de uçan araba tasarlıyor. Uçan arabanın prototip tasarımı ortaya çıktı. 17 Eylül'de uçması hedefleniyor.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
9,8b
2
394
havacılık
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
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İHA teknolojisinin firmalara kazandırdığı bilgi birikimi, uçan araba teknolojisinin önünü açtı. Eskiden yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan otomobiller, bugün bazı şirketler tarafından gerçek hayata geçirildi. Audi, Boeing, Airbus gibi taşımacılık sektörünün devleri, uçan otomobil prototiplerini sergiledi.

Ürettiği İHA’lar ile önemli başarılar elde eden ve Türkiye’nin savunma gücüne önemli katkıda bulunan BAYKAR A.Ş., İHA’lardan elde ettiği tecrübeyi şimdi de uçan otomobillere aktarıyor.  Baykar CTO’su Selçuk Bayraktar, bugüne kadar kapalı kapılar ardında çalışmaları yürütülen CEZERİ isimli uçan arabanın prototip görsellerini paylaştı.

Uzun süredir çalışması devam eden fakat ilk kez bugün halka gösterilen CEZERİ isimli aracın prototip geliştirme çalışmalarının ilk 8 ayı tamamlandı. CEZERİ’nin prototip çalışmalarının önümüzdeki ay tamamlanması planlanıyor. Yetişmesi halinde, 17 - 22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde uçuş gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dört pervaneli ve tek kişilik kabine sahip CEZERİ, bireysel taşımacılık için kullanılacak. Prototipin final öncesi tasarımı tamamlandı. Final tasarımında iniş takımlarının tasarımı değişecek ve süsleme detayları yapılacak. Aracın prototipi sadece dijital tasarım olarak değil, fiziksel prototip olarak da hazırlanıyor. CEZERİ’nin özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 farklı seçenek sunarak CEZERİ’nin final tasarımını Twitter kullanıcılarının belirlemesine imkan tanıdı. Siz de beğendiğiniz tasarıma Twitter'dan beğeni atarak, aracın geliştirilme sürecine katkıda bulunabilirsiniz.

İsmini Türkiye’nin önemli bilim insanlarından El-Cezeri’den alıyor

Eylül sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesini ümit ettiğimiz uçan araba CEZERİ, ismini 1100’lü yıllarda Cizre’de yaşayan El-Cezeri isimli bilim insanından alıyor. Cezeri, sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olarak tanınmaktadır.

Cezeri, “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” (kısaca Kitab-ül Hiyel) isimli eserinde sibernetiğin ilk örneklerine yer vermiştir.

Cezeri, günümüz robotik teknolojisinin temelini oluşturan teknolojiler tasarlayarak fıskiye, saat, oyuncak ve hizmetçi robotlar tasarlamıştır. Birtakım tarihçiye göre dünyada ilk robot örneğinin M.Ö. 350 yılında yılında Yunan filozof Archytas tarafından geliştirilen The Pigeon isimli robot olduğu kabul edilirken birtakım fizikçiye göre de ilk robot örneği M.S. 1100’lü yıllarda Cezeri’nin eserleriydi.



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DoğanGörünümlüToros 1 gün en beğenilen
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5 Yanıt Yanıtla +305
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CWaRRioR 1 gün
Bu sefer gerçekten yerli otomobil göklerde galiba :)
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apulunas 1 gün
Parodi haber sandım, gerçekmiş.
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Phoebe. 1 sa.
Sosyaliste bak sosyaliste




bir koyarım uçarsın ha
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ben kimim ? ben buraya niye çıktım ?





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srcn1905 1 sa.
canım sıkıldıkça açıp okuyorum çok eğlenceli
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Phoebe. 1 sa. srcn1905
Sadece bir aptal böyle bir pp koyar

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Tensi 1 sa.
Ucan araba degil kabin montajli drone olmus bu. :D
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D.Baran 2 sa.
Vallaa "yerde ararken gökte bulduk" olacak bu.
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Phoebe. 2 sa.
Türkiye Uzay Ajansının daha ilk günü ve ajans başkanımız Ukrayna ile uzay alanında işbirliği anlaşmasına imza atıyor. Türkiye Ukrayna^dan RD870 motorunu istiyor bir çok eski sovyet teknolojisi gibi
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Irina Spalko 2 sa.
Bu haberi troll amaçlı paylaştıklarını düşünüyorum sanarsın ki Türkiye tüm araba modellerinde uzman hatta o kadar ilerlemişiz ki uçan araba çıkarıyoruz... Bırakın Allah aşkına ya dalga mı geçiyorsunuz
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csh 1 sa. Phoebe.
Ulan bir tarafta Ekrem Imamoglu'na ulkenin gelecegi icin para gonderen 14 yasindaki Lise ogrencisi cocuga bakiyorum, bir de sana bakiyorum. Ya sen yazdiklarinin sonuna sigara icen yuz isareti koysana, kahvehane koselerinde zaman olduren insanlardaki gibi olan agzinin tarzini yansitsin. Cok yakisir sana, ciddi soyluyorum.
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mehxpal 3 sa.
Çomarkar göklerde

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Cimerci 51 dk. mehxpal
Çomarlar 17 senedir sandıkta çomar gibi


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crazywinner3 3 sa.
Olm Twitter'dan tasarım seçmek nedir lan ajsjsbjdd kahveden adam topluyor sanki. Gönülden inanıyorum yapacağımıza
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Rockstar1907 3 sa.
Ötv indirimi olucak mı uçan araba alanlara



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