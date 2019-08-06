Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak

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İHA teknolojisinin firmalara kazandırdığı bilgi birikimi, uçan araba teknolojisinin önünü açtı. Eskiden yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan otomobiller, bugün bazı şirketler tarafından gerçek hayata geçirildi. Audi, Boeing, Airbus gibi taşımacılık sektörünün devleri, uçan otomobil prototiplerini sergiledi.

Ürettiği İHA’lar ile önemli başarılar elde eden ve Türkiye’nin savunma gücüne önemli katkıda bulunan BAYKAR A.Ş., İHA’lardan elde ettiği tecrübeyi şimdi de uçan otomobillere aktarıyor. Baykar CTO’su Selçuk Bayraktar, bugüne kadar kapalı kapılar ardında çalışmaları yürütülen CEZERİ isimli uçan arabanın prototip görsellerini paylaştı.

Uzun süredir çalışması devam eden fakat ilk kez bugün halka gösterilen CEZERİ isimli aracın prototip geliştirme çalışmalarının ilk 8 ayı tamamlandı. CEZERİ’nin prototip çalışmalarının önümüzdeki ay tamamlanması planlanıyor. Yetişmesi halinde, 17 - 22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde uçuş gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dört pervaneli ve tek kişilik kabine sahip CEZERİ, bireysel taşımacılık için kullanılacak. Prototipin final öncesi tasarımı tamamlandı. Final tasarımında iniş takımlarının tasarımı değişecek ve süsleme detayları yapılacak. Aracın prototipi sadece dijital tasarım olarak değil, fiziksel prototip olarak da hazırlanıyor. CEZERİ’nin özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 farklı seçenek sunarak CEZERİ’nin final tasarımını Twitter kullanıcılarının belirlemesine imkan tanıdı. Siz de beğendiğiniz tasarıma Twitter'dan beğeni atarak, aracın geliştirilme sürecine katkıda bulunabilirsiniz.

İsmini Türkiye’nin önemli bilim insanlarından El-Cezeri’den alıyor

Eylül sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesini ümit ettiğimiz uçan araba CEZERİ, ismini 1100’lü yıllarda Cizre’de yaşayan El-Cezeri isimli bilim insanından alıyor. Cezeri, sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olarak tanınmaktadır.

Cezeri, “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” (kısaca Kitab-ül Hiyel) isimli eserinde sibernetiğin ilk örneklerine yer vermiştir.

Cezeri, günümüz robotik teknolojisinin temelini oluşturan teknolojiler tasarlayarak fıskiye, saat, oyuncak ve hizmetçi robotlar tasarlamıştır. Birtakım tarihçiye göre dünyada ilk robot örneğinin M.Ö. 350 yılında yılında Yunan filozof Archytas tarafından geliştirilen The Pigeon isimli robot olduğu kabul edilirken birtakım fizikçiye göre de ilk robot örneği M.S. 1100’lü yıllarda Cezeri’nin eserleriydi.