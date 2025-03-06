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    Baykar, İtalyan Leonardo ile anlaştı: Ortak İHA geliştirilecek

    Baykar, Avrupa'nın dev savunma sanayi şirketi Leonardo ile ortaklık anlaşması imzaladı. Baykar ve Leonardo ortak İHA üretecek. Anlaşmanın detayları haberimizde. 
    Baykar, İtalyan Leonardo ile anlaştı: Ortak İHA geliştirilecek Tam Boyutta Gör
    Baykar, Avrupa’nın savunma ve havacılık alanında Airbus’tan sonraki en büyük şirketi olan Leonardo ile ortaklık imzaladı. Baykar ve İtalyan şirket, insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

    Ortak İHA üretilecek

    Anlaşmaya göre iki şirket yüzde 50-50 ortaklığında ortak girişim şirketi kuracak. Ortak girişimin merkezi İtalya'da olacak. İnsansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde iş birliği yapılacak. Ortak geliştirilecek İHA'lar Türkiye'de ve İtalya’da üretilecek. Anlaşma 5 yıl boyunca geçerli olacak.

    Baykar, İtalyan Leonardo ile anlaştı: Ortak İHA geliştirilecek Tam Boyutta Gör
    Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani, “Baykar ile birlikte insansız teknolojiler alanında yeni bir önemli oyuncu yaratıyoruz. Bu teknolojiler, savunmanın geleceğinde giderek daha merkezi bir rol oynayacak. Bugün, insansız sistemler alanında önemli bir sıçramaya olanak tanıyacak uluslararası bir iş birliğine imza atıyoruz. Bu anlaşma, özellikle Avrupa’da yeni pazar fırsatlarının kapısını açacak.” dedi.

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, " Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti. Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri iş birliğine teşekkür ederiz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

    Leonardo, Avrupa'nın en büyük ikinci savunma sanayi şirketi

    Leonardo, Defence News Top 100 – 2024 listesinde 12,40 milyar dolar yıllık ciro ile 14’üncü sırada yer aldı. Avrupa’da Airbus’ın ardından ikinci şirket oldu.

    Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i satın aldı

    Baykar, 2024'ün son günlerinde İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almıştı. Baykar, Piaggio’nun İtalya’daki fabrikasında uçak, insansız hava aracı ve havacılık sistemleri üretecek.

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    turkelvis 18 saat önce

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