Baykar, İtalyan Leonardo ile anlaştı: Ortak İHA geliştirilecek

- Ortak İHA üretilecek
- Leonardo, Avrupa'nın en büyük ikinci savunma sanayi şirketi
- Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i satın aldı
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Ortak İHA üretilecek
Anlaşmaya göre iki şirket yüzde 50-50 ortaklığında ortak girişim şirketi kuracak. Ortak girişimin merkezi İtalya'da olacak. İnsansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde iş birliği yapılacak. Ortak geliştirilecek İHA'lar Türkiye'de ve İtalya’da üretilecek. Anlaşma 5 yıl boyunca geçerli olacak.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, " Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti. Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri iş birliğine teşekkür ederiz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Leonardo, Avrupa'nın en büyük ikinci savunma sanayi şirketi
Leonardo, Defence News Top 100 – 2024 listesinde 12,40 milyar dolar yıllık ciro ile 14’üncü sırada yer aldı. Avrupa’da Airbus’ın ardından ikinci şirket oldu.
Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i satın aldı
Baykar, 2024'ün son günlerinde İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almıştı. Baykar, Piaggio’nun İtalya’daki fabrikasında uçak, insansız hava aracı ve havacılık sistemleri üretecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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