Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeston deniz kabuğu tasarımlı soğutucuya sahip Radeon HD 6950 modelini gösterdi

8 yıl
19,1b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeston deniz kabuğu tasarımlı soğutucuya sahip Radeon HD 6950 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde çok sayıda iddialı firma olmasına rağmen, son dönemde en dikkat çekici tasarımların Çin merkezli küçük ve yerel firmalardan geldiğini görüyoruz. İşte onlardan biri olan ve son dönemde sıkça gündeme gelen Yeston firmas, AMD'nin Radeon HD 6950 modelini temel alan ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken yeni bir karta imza attı. Tasarımında deniz kabuğu esas alınan ekran kartı, AMD'nin 40 Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor ve referans tasarımdan daha yüksek soğutma performansı vaad ediyor.

Yeston tarafından açıklanan bilgilere göre Game Master R6950 modele adını taşıyan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı tam yük altında 72 dereceye kadar ısınıyor ve referans tasarıma göre çok daha az gürültü yayıyor. Saat hızları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelebileceği düşünülen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine, 88x doku ünitesine, 1GB/2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve çoklu GPU kurulumu için Crossfire desteğine sahip.

Deniz kabuğu tasarımlı soğutucusuyla dikkat çeken Yeston Game Master R6950 için ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı yönünde net bir bilgi bulunmuyor.

Yeston deniz kabuğu tasarımlı soğutucuya sahip Radeon HD 6950 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör
Yeston deniz kabuğu tasarımlı soğutucuya sahip Radeon HD 6950 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
knnkpln 8 yıl en beğenilen
İşlemciye de sıvı soğutma takar.Sıvı haznesine de japon balığı atarız.Bir bütünlük oluşturur kasanın içi
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 8 yıl
Lopopo şekeri gibi olmuş.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XavierPedro 7 yıl
hedevilcate
bilgi_meraklısı arkadaşlar sizi anlamıyorum sözüm ne acaib felan ne alakası var anlamıyorum tasarım farklılık olmuş sırf öyle renksiz fanlar bilmem neler canlılık gelmiş kırmızı beyaz kombini de çok iyi olmuş harika bir ekran kartı soğutma değerlerini bilmek lazım kaç acaba?
fx57 ... tam yük altında 72 dereceye kadar ısınıyor ve referans tasarıma göre çok daha gürültü yayıyor...

Yeston tarafından açıklanan bilgilere göre Game Master R6950 modele adını taşıyan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı tam yük altında 72 dereceye kadar ısınıyor ve referans tasarıma göre çok daha az gürültü yayıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skryl 7 yıl
laptophastanesi sakarya bol çeşit yedek parça deneyimli teknik servis ikinci el alım satım güven kalite bilgisayarda soon nokta.sakarya laptophastanesi.com.tr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 8 yıl
çok güzell...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 8 yıl
Güzel düşünülmüş lakin fanın tasarımı daha düzgün yapılmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teote 8 yıl
fikir tamamda. goruntude bayamada olmamış. oyuncak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Yaa iyi hoş da Blower tipi VGA soğutucuları her zaman daha yüksek ses çıkartıyorlar.
Tabi His'in eskiden yaptığı ICEQ modellerindekiler hariç. Zaten bunun kanatlarına bakarsanız His'inki gibi olmadığını da görürsünüz.
Keşke öyle olsaydı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
İnceden Bimilyoncu dükkan eşyası havası var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 8 yıl
arkadaşlar sizi anlamıyorum sözüm ne acaib felan ne alakası var anlamıyorum tasarım farklılık olmuş sırf öyle renksiz fanlar bilmem neler canlılık gelmiş kırmızı beyaz kombini de çok iyi olmuş harika bir ekran kartı soğutma değerlerini bilmek lazım kaç acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 8 yıl

bilgi_meraklısı

arkadaşlar sizi anlamıyorum sözüm ne acaib felan ne alakası var anlamıyorum tasarım farklılık olmuş sırf öyle renksiz fanlar bilmem neler canlılık gelmiş kırmızı beyaz kombini de çok iyi olmuş harika bir ekran kartı soğutma değerlerini bilmek lazım kaç acaba?



fx57
... tam yük altında 72 dereceye kadar ısınıyor ve referans tasarıma göre çok daha gürültü yayıyor...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yugams 8 yıl
kız çocukları içinmi yapmışlar bunu acep
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
triplepen 8 yıl
ya aslinda caf cafli olmus ama organik yaklasim guzel. soyle alienli felan modeller olsa iyi olurdu. hep transformers kafasinda gittik bu gune kadar onlarida denemek lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 8 yıl en beğenilen
İşlemciye de sıvı soğutma takar.Sıvı haznesine de japon balığı atarız.Bir bütünlük oluşturur kasanın içi
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NomadCRY 8 yıl

knnkpln

İşlemciye de sıvı soğutma takar.Sıvı haznesine de japon balığı atarız.Bir bütünlük oluşturur kasanın için



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0Kelvin 8 yıl

knnkpln

İşlemciye de sıvı soğutma takar.Sıvı haznesine de japon balığı atarız.Bir bütünlük oluşturur kasanın için



Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19057 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
2 etiket daha radeon özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Motorola Xoom video inceleme 8 yıl HTC'nin ilk Tableti Flyer "bütün detaylarıyla bu video'da" video inceleme 8 yıl Navigasyon cihazları ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeler üzerine video 8 yıl Samsung Chat 322 video inceleme 8 yıl ASUS GTX 560 Direct CU II TOP "Orta sınıfa taze kan" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim