Yeston deniz kabuğu tasarımlı soğutucuya sahip Radeon HD 6950 modelini gösterdi

Ekran kartı üretiminde çok sayıda iddialı firma olmasına rağmen, son dönemde en dikkat çekici tasarımların Çin merkezli küçük ve yerel firmalardan geldiğini görüyoruz. İşte onlardan biri olan ve son dönemde sıkça gündeme gelen Yeston firmas, AMD'nin Radeon HD 6950 modelini temel alan ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken yeni bir karta imza attı. Tasarımında deniz kabuğu esas alınan ekran kartı, AMD'nin 40 Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor ve referans tasarımdan daha yüksek soğutma performansı vaad ediyor.

Yeston tarafından açıklanan bilgilere göre Game Master R6950 modele adını taşıyan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı tam yük altında 72 dereceye kadar ısınıyor ve referans tasarıma göre çok daha az gürültü yayıyor. Saat hızları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelebileceği düşünülen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine, 88x doku ünitesine, 1GB/2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve çoklu GPU kurulumu için Crossfire desteğine sahip.

Deniz kabuğu tasarımlı soğutucusuyla dikkat çeken Yeston Game Master R6950 için ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı yönünde net bir bilgi bulunmuyor.