Yıl 1996: Steve Jobs, Apple'ın kurtuluş yolunu anlatıyor

Kısa bir süre önce yaklaşık 14 senedir yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevinden ayrılarak koltuğunu Tim Cook'a bırakan Steve Jobs'a göre Apple'ın iflastan kurtulup geleceğini inşaa edebilmesi için neye ihtiyacı vardı ?

1996 yazında yani Apple'ın iflasına sayılı günler kala Louis Rukeyser'e verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Apple'da neler yanlış gitti ?" sorusuna Steve Jobs, şu cümlelerle yanıt verdi;

Hay Allah. Uzun süredir Apple'da değilim. Algılayaşım tam olmayabilir. Fakat buradan görülen; Apple, yenilik üzerine kurulu bir firmaydı. 10 sene önce Apple'dan ayrıldığımda herkesten 10 sene ilerideydik. Microsoft'un Windows'u kopyalaması 10 seneyi aldı.

Apple durdu; problem bu. Araştırma geliştirme çalışmalarına kümülatif olarak milyar dolarlar harcamış olsa da karşılığında birşey ortaya koyamadı. Diğerleri, Apple'ı yakaladı ve Apple'ın farkı ortadan kalktı; özellikle Microsoft konusunda.

Ve Apple için çıkış yolu — Bence Apple için hala gelecek var. Bünyesinde müthiş insanlar ve Apple'a karşı büyük bir marka sadakati bulunuyor. Bence çıkış yolu yanmak için değil, yenilik yapmak için (. Apple, bu şekilde görkemine sahip olabilir ve dönebilir.