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Yıl 1996: Steve Jobs, Apple'ın kurtuluş yolunu anlatıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,1b
1
42
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce yaklaşık 14 senedir yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevinden ayrılarak koltuğunu Tim Cook'a bırakan Steve Jobs'a göre Apple'ın iflastan kurtulup geleceğini inşaa edebilmesi için neye ihtiyacı vardı ?


 

1996 yazında yani Apple'ın iflasına sayılı günler kala Louis Rukeyser'e verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Apple'da neler yanlış gitti ?" sorusuna Steve Jobs, şu cümlelerle yanıt verdi;

Hay Allah. Uzun süredir Apple'da değilim. Algılayaşım tam olmayabilir. Fakat buradan görülen; Apple, yenilik üzerine kurulu bir firmaydı. 10 sene önce Apple'dan ayrıldığımda herkesten 10 sene ilerideydik. Microsoft'un Windows'u kopyalaması 10 seneyi aldı.

Apple durdu; problem bu. Araştırma geliştirme çalışmalarına kümülatif olarak milyar dolarlar harcamış olsa da karşılığında birşey ortaya koyamadı. Diğerleri, Apple'ı yakaladı ve Apple'ın farkı ortadan kalktı; özellikle Microsoft konusunda.

Ve Apple için çıkış yolu — Bence Apple için hala gelecek var. Bünyesinde müthiş insanlar ve Apple'a karşı büyük bir marka sadakati bulunuyor. Bence çıkış yolu yanmak için değil, yenilik yapmak için (. Apple, bu şekilde görkemine sahip olabilir ve dönebilir.

Steve Jobs, bu röportajdan birkaç ay sonra Apple'dan ayrılmasından sonra kurduğu NeXT firmasını 429 milyon dolar karşılığında Apple'a sattı ve bu sayede 1976'da Steve Wozniak ile birlikte kurduğu Apple'a geri dönerek iflastan kurtarmak için çalışmalara başladı. Geçen yaklaşık 14 senelik süre zarfında, Apple, iflastan kurtulmakla kalmadı; iMac, iPod, iPhone ve iPad gibi pazara yön veren cihazlarıyla tepeye çıktı ve bugün itibariyle 380 milyar dolar pazar değeri olan bir firma olmayı başardı.


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Guest 8 yıl en beğenilen
S.jobs alkışlanmayı hak ediyor. apple bitti diye beklerken ipod sayesinde yeniden hayata döndü. hatta "selpak" ismi gibi diğer ürünleri kendi adıyla andıracak kadar. ipod veya iphone'dan elde edilen kâr belki büyük çaplı bir firma için küçük gelirlerdi ama firmaya karşı aşırı bi yöneliş başladı. eskiden mac'lerin suratına kimse bakmazdı, çünkü kimse süs diye piyasanın en pahalı notebook'unu alıp sırf internet, müzik için kullanmaz. onu da intel'le anlaşarak halletti.

fakat bir zamanlar sempati beslediğim bu apple artık bana antipatik geliyor. bir yenilik yaptınız diye bunu kıyamete kadar kendi tekelinizde tutamazsınız. bence artık yenilik üretemediği için sağa sola saldırmaya başladı ki bunu sonun başlangıcı olarak görüyorum. garipsemeyin, bir zamanlar microsoft'un çok önündeyken nasıl batma noktasına geldiyse bu gidiş hiç de farklı görünmüyor. bişeyleri en pahalı sen satıyorsan ucuz rakiplerinden farkın olmak zorunda.
S.jobs alkışlanmayı hak ediyor. apple bitti diye beklerken ipod sayesinde yeniden hayata döndü. hatta "selpak" ismi gibi diğer ürünleri kendi adıyla andıracak ...
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sertacarslan 8 yıl
gopgop
böle bi insanın saçma sapan bi hastalığa yakalanması çok garibime gidiyor. öldükten sonra değeri anlaşılacak gibi bir his var içimde

Böyle bir insan mı???
Saçma sapan bir hastalık mı???
gopgopböle bi insanın saçma sapan bi hastalığa yakalanması çok garibime gidiyor. öldükten sonra değeri anlaşılacak gibi bir his var içimde
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djisis 8 yıl
dirty_dancer
muratremixSamsung fandroidleri dolmuş gene habere. Apple almaya paranız yok diye b.k atmayın bari? İnsanların seçimlerine saygı duyun. Pahalı dediğiniz Apple yurtdışında gayet uygun rakamlara satılıyor. Türkiyede pahalıysa bunun sebebi 75 milyar dolarlık cari açığımızdır.
çok haklısın hocam seni ayakta alkışlıyorum.

Peki neden diğer markalar ülkemizde pahalı değil?
Ezbere iş yapmayalım lütfen...
dirty_dancermuratremixSamsung fandroidleri dolmuş gene habere. Apple almaya paranız yok diye b.k atmayın bari? İnsanların seçimlerine ...
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WoXeD 8 yıl
muratremix
Samsung fandroidleri dolmuş gene habere. Apple almaya paranız yok diye b.k atmayın bari? İnsanların seçimlerine saygı duyun. Pahalı dediğiniz Apple yurtdışında gayet uygun rakamlara satılıyor. Türkiyede pahalıysa bunun sebebi 75 milyar dolarlık cari açığımızdır.

işte sizin gibilere satıyorlar bu cihazları.pahalı telefon kullanmayı bişey zanneden, ve telefonunda en karmaşık iş olarak mesaj yazmayı bilenlere.paramız olmasa sg2 kullanmayız.sizde bu tarz küçük gören yorumlardan vazgeçin.
sitiv amca eğer hakkaten öldüyse (ki hala herşeyi reklam malzemesi yapabileceğine inanıyorum) teknoloji dünyasının başı sağolsun.
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alito 8 yıl
steve jobs malatya kökenliymiş dostlar
kaynak burada gazete5.com/...
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darkaura 8 yıl
CodeMachine
Adam alt tarafın tenknoloji üreten bir firmanın ceosu, ne bir düşünür, ne siyasetçi, nede sanatçı. Ölünce unutulup gidecek fazla büyütmeyin gözünüzde.

zamaninda insanlarin yasam sekillerini degistiren yenilikleri cikartan henry ford, ferdinand porsche gibi isimler bugun nasil hatirlaniyorsa, biliniyorsa, digital teknolojiyi gunluk hayatimiza sokan yenilikci isimlerde ilerde ayni sekilde anilacaklardir. hic merak etme.
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orkunsema 8 yıl
İyi bir din adamı severim steve i
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SiradanDusunceler 8 yıl
İyi adamdı vesselam. Daha ölmeden adam hakkında böyle konuşulmamalı ama acı son yakın gibi geliyor.

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İnDrema 8 yıl
Insanlar neden hala steve jobs'a verip veristiriyor anlam veremiyorum , suan ki Kisisel bilgisayarlar,tabletler ve akilli telefonlarin bu kadar gelismesini saglayan ve oncu olan bir insani tebrik etmek gerekir diye dusunuyorum...
Olayin samsung vs bir marka ile alakasi yok isteyen istedigi cihazi kullanir,kimseyi ilgilendirmez tabi ozellikle bizim ulkemizde insanlar baskalarinin elindeki cihazi kotuler herzaman oldugu gibi diyecek bir sey yok buna bence ve gerekte yok...
Fiyat politikasi olarak ulkemiz malesef her konuda pahali gercekten onun icin turkiyeden urun almamaya calisiyorum...
Inanin fiyat olarak sadece gorduklerimi soylesem gulersiniz...
Samsung Galaxy S S II Saglam modelleri Blacberry,nin en son cihazlari HTC,nin en iyileri Nokia,nin N8 vs modeli , Dell'in ve Acer'in ve MEIZU'nun cihazlarinin fiyatlari iphone 4 ile ayni arada sadece 100 $ ya dusuktur ya fazladir yada aynidir,bu kadar cihaz ayni fiyat olursa yurtdisinda insanlarin cogunun alacagi cihaz zaten belli oluyor,onun icin sadece ulkemizde fiyat problemi var...Ve devam edicek onun icin bu tarz konusmalara bence hic gerek yok...
iyi Formlar
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mertgraph1979 8 yıl
elimden geldiğince yorum yazmamaya çalışyorum bu kadar saçmalanmasınada gönlüm razı olmuyor. galaxy s 2'nin, htc telefonların fiyatı ortada. piyasaya sürüleli 1 yıla yakın bir zaman geçmiş olan iphone 4g'ye yaklaşabilen bir akıllı telefon yok. apple mağazlarında 2000 tl. hatta istek olursa 4g'yi halen 2500 liraya satan yerlerde gösterebilirim. elma logolu ürünlerin fiyatlarının bu kadar yüksek olması tek bir nedene indirgenemez ancak bunun en önemli nedeni apple'ın sattığı her üründe dünyanın karını kazanmak istemesi ve apple'ın ''sosyotelere'' hitap eden bir marka olmasıdır. hangi sosyote 300 liraya aldığı bir telefonu gösteripte hava atabilir?? araştırın bakalım dünyanın hangi ülkesinde hangi marka sattığı dizüstünden 1000 dalırdan fazla kar edebilyormuş??


Hakikaten, bence elinizden geldiğince yorum yazmayın siz. Hatta elinizden devamlı gelirsede çok memnun oluruz.
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PomPom 8 yıl
Konuyu Apple vs Samsung'a dönüştürmek çok yanlış. Steve Jobs hiç kuşkusuz teknolojiye çok büyük yenilikler getirdi bu yüzden saygı duymak lazım.
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KütahyanınPınarları 8 yıl PomPom
PomPom

Konuyu Apple vs Samsung'a dönüştürmek çok yanlış. Steve Jobs hiç kuşkusuz teknolojiye çok büyük yenilikler getirdi bu yüzden saygı duymak lazım.

İşlemci ram üreten samsung olmasaydı, ekran üreten lg, montajlayan foxconn, öteki, beriki olmasaydı apple ne yapacaktı, ne satacaktı merak ediyorum. Uçan balon satardı ancak.
Birilerine illa saygı duyma ihtiyacı olan varsa bu kompenant ve üretim ustalarına saygı duysun öncelikle.

Her daim apple ı alkışlamanın "ampülü Edison buldu" yanılgısından ne farkı var.
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ErTuFx 8 yıl
Ikidebir gündeme getiriyorlar bu adami Telefonu icad eden Alexsander Graham Bell bu kadar saygi duymuyor. kendisine hicbir sempatim yok ama agir hasta oldugunu biliyorum büyük gecmis olsun, insan olarak iyi biridir umarim
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Whisper911 8 yıl
Apple seven olur sevmeyen olur ancak herkesin hemfikir oldugu konu steve jobs un teknoloji dunyasina kazandirdiklari asla unutulmayacaktir... yeni rakiplerin cikmasindan cok steve amcanin gorevi birakmasi apple icin buyuk kayip...
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CodeMachine 8 yıl
baysan240
CodeMachine Adam alt tarafın tenknoloji üreten bir firmanın ceosu, ne bir düşünür, ne siyasetçi, nede sanatçı. Ölünce unutulup gidecek fazla büyütmeyin gözünüzde.
adam bir düşünür ceo nun ne demek olduğunu öğren[:] adam bir sanatçı ceo nun ne demek olduğunu öğren[:] adam bir siyasetçi ceo nun ne demek olduğunu öğren[:] istifa ettiği gün piyasalarda milyar dolarlık düşüşler yaşandı s. jobs kimmiş öğren

Ben biliyorumda sen bilmiyorsun anlaşılan. Buradan öğrenebilrsin. tr.wikipedia.org/...
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TheOnu 8 yıl
carnador
djisis
dirty_dancer
muratremixSamsung fandroidleri dolmuş gene habere. Apple almaya paranız yok diye b.k atmayın bari? İnsanların seçimlerine saygı duyun. Pahalı dediğiniz Apple yurtdışında gayet uygun rakamlara satılıyor. Türkiyede pahalıysa bunun sebebi 75 milyar dolarlık cari açığımızdır.
çok haklısın hocam seni ayakta alkışlıyorum.
Peki neden diğer markalar ülkemizde pahalı değil? Ezbere iş yapmayalım lütfen...
Samsung galaxy s II 1.700, htc desire hd 1.500 Dahasını merak ediyorsan git gez bakalım fiyatları gör. nokia 5800 ile karşılaştırıyorsan tabii bişey diyemiycem.

elimden geldiğince yorum yazmamaya çalışyorum bu kadar saçmalanmasınada gönlüm razı olmuyor. galaxy s 2'nin, htc telefonların fiyatı ortada. piyasaya sürüleli 1 yıla yakın bir zaman geçmiş olan iphone 4g'ye yaklaşabilen bir akıllı telefon yok. apple mağazlarında 2000 tl. hatta istek olursa 4g'yi halen 2500 liraya satan yerlerde gösterebilirim. elma logolu ürünlerin fiyatlarının bu kadar yüksek olması tek bir nedene indirgenemez ancak bunun en önemli nedeni apple'ın sattığı her üründe dünyanın karını kazanmak istemesi ve apple'ın ''sosyotelere'' hitap eden bir marka olmasıdır. hangi sosyote 300 liraya aldığı bir telefonu gösteripte hava atabilir?? araştırın bakalım dünyanın hangi ülkesinde hangi marka sattığı dizüstünden 1000 dalırdan fazla kar edebilyormuş??
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myfranco 8 yıl TheOnu
TheOnu

carnador

djisis
dirty_dancer
muratremixSamsung fandroidleri dolmuş gene habere. Apple almaya paranız yok diye b.k atmayın bari? İnsanların seçimlerine saygı duyun. Pahalı dediğiniz Apple yurtdışında gayet uygun rakamlara satılıyor. Türkiyede pahalıysa bunun sebebi 75 milyar dolarlık cari açığımızdır.
çok haklısın hocam seni ayakta alkışlıyorum.
Peki neden diğer markalar ülkemizde pahalı değil? Ezbere iş yapmayalım lütfen...
Samsung galaxy s II 1.700, htc desire hd 1.500 Dahasını merak ediyorsan git gez bakalım fiyatları gör. nokia 5800 ile karşılaştırıyorsan tabii bişey diyemiycem.


elimden geldiğince yorum yazmamaya çalışyorum bu kadar saçmalanmasınada gönlüm razı olmuyor. galaxy s 2'nin, htc telefonların fiyatı ortada. piyasaya sürüleli 1 yıla yakın bir zaman geçmiş olan iphone 4g'ye yaklaşabilen bir akıllı telefon yok. apple mağazlarında 2000 tl. hatta istek olursa 4g'yi halen 2500 liraya satan yerlerde gösterebilirim. elma logolu ürünlerin fiyatlarının bu kadar yüksek olması tek bir nedene indirgenemez ancak bunun en önemli nedeni apple'ın sattığı her üründe dünyanın karını kazanmak istemesi ve apple'ın ''sosyotelere'' hitap eden bir marka olmasıdır. hangi sosyote 300 liraya aldığı bir telefonu gösteripte hava atabilir?? araştırın bakalım dünyanın hangi ülkesinde hangi marka sattığı dizüstünden 1000 dalırdan fazla kar edebilyormuş??


Az yorum yapmaya calisman gercekten dogru bir karar olmus. En azindan bu kadar istikrarsiz mesajlari az gorururuz demek oluyor.
Ulkemizde daha pahali satildigi dogru. Bunu apple'a mal etmen ise cok buyuk bir hata. Eger bu konuda arastirma yapabilecek kadar vaktin varsa bir de amerika fiyatlarina bakman gerekir. Aralarinda 50$ bile fark yok. O fark da dizayn icin arge yapacagina appledan calan samsungun farkidir diye dusunuyorum.

Eskiden kutuphaneler varken insanlar daha kolay arastirma yapiyordu. Demekki arastirma yapabilme seviyesi daha yuksekti.

Ayrica su apple'i "sosyote" ya da dogru sekliyle "sosyete" kullanir sekli yasi kemale ermemis kisilerin bakis acisi olmasi lazim. Statu icin insanlar mercedes araba veya bahceli ev alirlar. Bu kadar dusuk seviyeli bir sosyete gormedim ben.
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