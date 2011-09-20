Yıl 1996: Steve Jobs, Apple'ın kurtuluş yolunu anlatıyor

1996 yazında yani Apple'ın iflasına sayılı günler kala Louis Rukeyser'e verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Apple'da neler yanlış gitti ?" sorusuna Steve Jobs, şu cümlelerle yanıt verdi;
Hay Allah. Uzun süredir Apple'da değilim. Algılayaşım tam olmayabilir. Fakat buradan görülen; Apple, yenilik üzerine kurulu bir firmaydı. 10 sene önce Apple'dan ayrıldığımda herkesten 10 sene ilerideydik. Microsoft'un Windows'u kopyalaması 10 seneyi aldı.
Apple durdu; problem bu. Araştırma geliştirme çalışmalarına kümülatif olarak milyar dolarlar harcamış olsa da karşılığında birşey ortaya koyamadı. Diğerleri, Apple'ı yakaladı ve Apple'ın farkı ortadan kalktı; özellikle Microsoft konusunda.Ve Apple için çıkış yolu — Bence Apple için hala gelecek var. Bünyesinde müthiş insanlar ve Apple'a karşı büyük bir marka sadakati bulunuyor. Bence çıkış yolu yanmak için değil, yenilik yapmak için (. Apple, bu şekilde görkemine sahip olabilir ve dönebilir.
Steve Jobs, bu röportajdan birkaç ay sonra Apple'dan ayrılmasından sonra kurduğu NeXT firmasını 429 milyon dolar karşılığında Apple'a sattı ve bu sayede 1976'da Steve Wozniak ile birlikte kurduğu Apple'a geri dönerek iflastan kurtarmak için çalışmalara başladı. Geçen yaklaşık 14 senelik süre zarfında, Apple, iflastan kurtulmakla kalmadı; iMac, iPod, iPhone ve iPad gibi pazara yön veren cihazlarıyla tepeye çıktı ve bugün itibariyle 380 milyar dolar pazar değeri olan bir firma olmayı başardı.
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fakat bir zamanlar sempati beslediğim bu apple artık bana antipatik geliyor. bir yenilik yaptınız diye bunu kıyamete kadar kendi tekelinizde tutamazsınız. bence artık yenilik üretemediği için sağa sola saldırmaya başladı ki bunu sonun başlangıcı olarak görüyorum. garipsemeyin, bir zamanlar microsoft'un çok önündeyken nasıl batma noktasına geldiyse bu gidiş hiç de farklı görünmüyor. bişeyleri en pahalı sen satıyorsan ucuz rakiplerinden farkın olmak zorunda.
Böyle bir insan mı???
Saçma sapan bir hastalık mı???
Peki neden diğer markalar ülkemizde pahalı değil?
Ezbere iş yapmayalım lütfen...