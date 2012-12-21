Yıl sonunda iPad mini satışları 12 milyonu bulabilir





Apple'ın Kindle Fire ve Nexus 7 gibi oyuncuların rekabet ettiği 7 inçlik tablet pazarına dahil olduğu iPad mini, satış konusunda diğer versiyonlardan geri kalmadı.



Bugüne kadar 2 milyon satış yaptığı tahmin edilen iPad mini modelinin yıl sonuna kadar 12 milyonu bulabileceği belirtiliyor.



Tedarik zincirindeki kaynakların verdiği bilgiye göre, Apple daha önce 8 milyon iPad mini sipariş vermişken, şimdi bu sayı 10 milyona çıkmış durumda.



Apple, stok sıkıntısı nedeniyle yıl sonuna kadar 10 milyon iPad mini satılması yönünde tahminlerde bulunurken sonra bu rakamı 6-8 milyon seviyesine çekmişti. Ancak üretimi artıran firmalar nedeniyle Ekim-Kasım aylarında 8 milyon sevkiyat yapıldığı ifade ediliyor. Aralık ayıyla birlikte toplam rakamın 10 milyonu geçeceği ve 12 milyona erişme şansı da bulunduğu vurgulanıyor.



Ayrıca Ekim-Kasım aylarında bileşen tedarikçileri 4-4.5 milyon bileşen tedarik etmişken, Aralık ayında da aynı oranın korunacağına dikkat çekiliyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde de aynı satış rakamı bekleniyor.







http://www.digitimes.com/news/a20121219PD214.html