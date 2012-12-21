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Yıl sonunda iPad mini satışları 12 milyonu bulabilir

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Kindle Fire ve Nexus 7 gibi oyuncuların rekabet ettiği 7 inçlik tablet pazarına dahil olduğu iPad mini, satış konusunda diğer versiyonlardan geri kalmadı.

Bugüne kadar 2 milyon satış yaptığı tahmin edilen iPad mini modelinin yıl sonuna kadar 12 milyonu bulabileceği belirtiliyor.

Tedarik zincirindeki kaynakların verdiği bilgiye göre, Apple daha önce 8 milyon iPad mini sipariş vermişken, şimdi bu sayı 10 milyona çıkmış durumda.

Apple, stok sıkıntısı nedeniyle yıl sonuna kadar 10 milyon iPad mini satılması yönünde tahminlerde bulunurken sonra bu rakamı 6-8 milyon seviyesine çekmişti. Ancak üretimi artıran firmalar nedeniyle Ekim-Kasım aylarında 8 milyon sevkiyat yapıldığı ifade ediliyor. Aralık ayıyla birlikte toplam rakamın 10 milyonu geçeceği ve 12 milyona erişme şansı da bulunduğu vurgulanıyor.

Ayrıca Ekim-Kasım aylarında bileşen tedarikçileri 4-4.5 milyon bileşen tedarik etmişken, Aralık ayında da aynı oranın korunacağına dikkat çekiliyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde de aynı satış rakamı bekleniyor. 


http://www.digitimes.com/news/a20121219PD214.html Yorum Yaz
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Rainbow6 6 yıl
2013 de retina ekran daha hizli islemci ( yada daha cok cekirdek ) ve daha iyi bir gpu ile gelecegini bir cok yerde okudum .. Hatta yazilimlarin icerisinde yeni ipad mini ile ilgili bolumler oldugunu soyleyenlerde var
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sky__walker 6 yıl
Bizim forumda hala ipad mini tutmadı diyenler var, bu konuyu iyice bir okusunlar.
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JuelzII 6 yıl
Boyutu ne kadar Note 2 kadar falanmı ?
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aozgec 6 yıl
neden retinasız anlamıyorum? göz göre göre siz şimdi bunu alın ben seneye retinali cikarticam. seneye de onu alırsınız demek sadece
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DH Misafiri 6 yıl
Bence retina olduğu zaman fiyat otomatik olarak fırlar. Çünkü ekran kalitesi arttığı zaman onu doyuracak GPUya ihtiyaç duyacak ve daha fazla ram miktarına. Şu anki sistemi ile ipad 4 ve iPhone 5 gibi hızlı çalışıyor. Ancak retina olup ucuz yapmak isterlerse hiçte hızlı çalışmaz.
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007anil 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bence retina olduğu zaman fiyat otomatik olarak fırlar. Çünkü ekran kalitesi arttığı zaman onu doyuracak GPUya ihtiyaç duyacak ve daha fazla ram miktarına. Şu anki sistemi ile ipad 4 ve iPhone 5 gibi hızlı çalışıyor. Ancak retina olup ucuz yapmak isterlerse hiçte hızlı çalışmaz.

tespit budur, birde retina ile ne 308 gramı bulursunuz ne de 7.2mm lik inceliği.
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12 Angry Men 6 yıl
iyide biz ne yapalım ? sanki babamızın firması satışları artınca bize faydası olmuyor tam tersi kazıklanıyoruz.
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St. Dupont 6 yıl
kim aldı bu ipadleri
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KalemKolik 6 yıl
Diastric
ipad mini çok güzel bir alet ama güven vermeyen tek nokta apple izlediği politika haziran temmuz ayalarında retinalı bir ekran çıkartıp bu aletin 2. sınıfa düşen yeni ipad gibi olması insana huzursuzluk vermeye yetiyor bile.

Umarım en kısa zamanda retina ekranlısı çıkar.Ben ipad mini almak istiyorum tek almama sebebim retina ekran olmaması.İnşallah haziran gibi retina ekranlısı çıkar. 2 yıl öncenin teknolojisine sahip bir cihazın gerçekten böyle satması çok garip.En azından ekran olarak kimse retina olmamasını beklemiyordu.En kısa zamanda retina olmasını bekliyoruz.Bu apple'ın işi belli olmaz.İpad mini 2de bile retina koymayabilir.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
iPad Mini 2'yi bekliyoruz.
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dhemirdh 6 yıl
Ne paralar dönüyor arkadaş..
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xconnect 6 yıl
Ver gazı ver gazı...

Ürün teknik özellikleri sızdırıldı,
prototip barda masada görüntülendi,
Tüm dünyanın beklediği tanıtım kesinleşti,
Davetiyeler dağıtıldı,
İşte o gün geldi nefesler tutuldu,
Canlı anlatım başlıyoooorrrr,
Hız bir önceki modele göre iki kat arttırılmış,
Bilmem ne özellikleri ile donatılmış,
Sınırları zorlayan mükemmel tasarımı...
İlk defa kullanılan bu teknoloji ile...
Beklentilerin çok üzerinde...
Kullanıcı deneyimi en üstün...
Rakiplerinden üstün ve geliştirilmiş...
Titreşimsiz HD mamerası,
Her genç kızın rüyası zetine ekranı,
Cızılmaz yapışmaz teflon tabanı,
Kırılmaz çatlamaz bor cam arkası...
Paslanmaz oksitlenmez çanak anteni..

Devamı....
Ön sipariş açıldı,
Kuyruklar bir gün önce başladı,
Kapış kapış gidiyor, Yok satıyor,
Tedarik sıkıntısı var,
Stoklar tükendi,
Karaborsaya düştü,
İlk parti gelir gelmez tükendi....

Pardon doğrusu; Ver reklamı, ver reklamı, Al cukkayı al cukkayı olacaktır...

Not: Yorum marka, ürün veya modele değil, satış ve pazarlama yönteminin mükemmelliği üzerinedir, biline...



Birazda gülelim, yazı bana aittir Copyrayt :)):

Kontörü olmayıp ta çaldırıp kapatan,
Tüpgaz dan çıkan şifre ile internete çıkan.
Kızlara hava yapıp, otobüste akbil basan,
Bir çay içtiği kafeden sınırsız Wifi ye abanan,
Free Ninja fruit oynayıp FIFA2012 zevki yaşayan,
Face de "piphondan paylaşılmıştır" sözüne takla atan,
Öğleyin simit yiyip İnstagram 1.5 iskender paylaşan,
Twitter da top trend, Evde kömür kovası dolduran,
Foursquare check in yapıp mekanda hatun avlar,
Androidi küçümser kardeşine eski Nokiya sını kakalar,
Livays, Mavi, Nike Marka takılır işporta işi çaktırmaz,
IOS desen anlamaz, ATO desen tınlamaz,
Belki FATO yu anlar, ama Jeton düşmez,
Arkada elma olsun yeter ki, gerisi onu bağlamaz...



İsmail bir tuhaf adamdır, üç kuruş için hesap sorandır
Uyanık geçinir amma yalandır, tüm mal varlığı cebinde
Olandır
Liseyi 6 senede bitirmiş, cin gibi çocuk bizim ismail
Neden bu kadar acele etmiş, aklını seveyim lan ismail


Kel başa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak
Ne işin var ki diskoroyunda yanında bir kız sarımtrak
Ayranın yok içmeye, atla gidersin çeşmeye
Bu ne perhiz, what is this
Aman ismail, can touch this
Hafif piskopattır kendileri, buna enayilik de dahil
Kızma amcası, daha çok cahil... İsmail...

Kırdığın potlar bini aştı, bak yanlışsın herkes kaçtı
İsmail de buna şaştı, aklını seveyim lan ismail
Lan ismail, atlı mısın, yavrum bağdatlı mısın
Herkes zeka yaşını sorar, lan sen bu kadar tatlı mısın
Ulan ismail, ulan ismail,ulan ismail, ismail....

youtu.be/...
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haymatloshan 6 yıl
Neredeyse 2 yıl öncesinin teknolojisini kullanmış bir alet için sokaklara düşmenin başka bir izahı olması gerek...
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lordrdley 6 yıl
şimdi gelirler epik bir ekrem çukurca haberi der ve giderler. kedi canınızı sizin.
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Diastric 6 yıl
ipad mini çok güzel bir alet ama güven vermeyen tek nokta apple izlediği politika haziran temmuz ayalarında retinalı bir ekran çıkartıp bu aletin 2. sınıfa düşen yeni ipad gibi olması insana huzursuzluk vermeye yetiyor bile.
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