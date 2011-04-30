Yılın en HAS Bilişim Paylaşım Sitesi Donanimhaber.com oldu!

Forum.donanimhaber.com, Kadir Has Üniversitesi Dokuzuncu Bilişim Teknolojileri Şenliği kapsamında düzenlenen "2011 Yılının En HAS Bilişimcileri" anketinde en çok beğenilen "Bilişim Paylaşım Sitesi" kategorisinde en yüksek oyu alarak birinci oldu.

Donanimhaber.com, 14 Milyonu aşan aylık ziyaret sayısı, sürekli güncel içeriği ve bildiklerini paylaşmaktan yorulmayan kullanıcıları ile her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

2008 yılında Türkiye Bilişim Derneğinin "En İyi Teknoloji Sitesi" seçtiği Donanimhaber.com, Kadir Has Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Şenlikleri kapsamında da 2 yıldır üst üste "En İyi Bilişim Paylaşım Sitesi" kategorisinde birinciliği alıyor.

Donanimhaber.com adına ödülü teslim alan Donanimhaber.com Kurucu ve Yayın Direktörü Gün Oksay "İlk temellerini 1999 yılında attığım ve o zamanlar Teknoloji Alanındaki bilgimi Türk Bilgisayar ve Teknoloji meraklılarıyla paylaşmak için kurduğum Donanimhaber.com'un bugün 7'den 70'e herkesin bilgi paylaşımında bulunduğu ve bilgisine bilgi katabildiği bir platforma dönüşmesinin haklı gururunu yaşıyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;

En çok Beğenilen Bilişim-Paylaşım Sitesi: forum.donanimhaber.com

En Çok Beğenilen Popüler Bilişim Dergisi: Stuff

En Çok Beğenilen Özel Alışveriş Sitesi: Markofoni

En Çok Beğenilen Özel Fırsat Sitesi: Grupfoni

En Çok Beğenilen BT Eğitim Merkezi : Bilge Adam

En Çok Beğenilen Perakende Teknoloji Satış Noktası: Vatan Bilgisayar

En Çok Beğenilen Dizüstü Bilgisayar Markası: Toshiba TNB

En Çok Beğenilen Netbook Bilgisayar Markası : Toshiba TNB

En Çok Beğenilen 3G İletişim Çözümü: Avea JetMobil Modem

En Çok Beğenilen Yenilikçi Teknoloji Ürünü: Sony 3DTV

En Çok Beğenilen İnsan Kaynakları Sitesi: Yenibiris

En Çok Beğenilen Oyun Sitesi: KarnavalOyun

En Çok Beğenilen Müzik Sitesi: TTNetMüzik

En çok Beğenilen Mobil Uygulama: Yemeksepeti

En çok Beğenilen Antivirüs Programı: Weboot

En Çok Beğenilen Blog: fikiratolyesi.com

Donanimhaber.com, forum.donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com bunyesinde çalışanlar da dahil olmak üzere 30'un üzerindeki personel ve destekçisiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 100 sitesi arasında 18. sırada* yer almaktadır.

* Google'ın bağımsız olarak gerçekleştirdiği ölçüm raporları baz alınmıştır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.