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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yılın en HAS Bilişim Paylaşım Sitesi Donanimhaber.com oldu!

Forum.donanimhaber.com, Kadir Has Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Şenliği kapsamında düzenlenen “2011 Yılının En HAS Bilişimcileri” anketinde en çok beğenilen "Bilişim Paylaşım Sitesi" kategorisin
8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Forum.donanimhaber.com, Kadir Has Üniversitesi Dokuzuncu Bilişim Teknolojileri Şenliği kapsamında düzenlenen "2011 Yılının En HAS Bilişimcileri" anketinde en çok beğenilen "Bilişim Paylaşım Sitesi" kategorisinde en yüksek oyu alarak birinci oldu.

Donanimhaber.com, 14 Milyonu aşan aylık ziyaret sayısı, sürekli güncel içeriği ve bildiklerini paylaşmaktan yorulmayan kullanıcıları ile her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

2008 yılında Türkiye Bilişim Derneğinin "En İyi Teknoloji Sitesi" seçtiği Donanimhaber.com, Kadir Has Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Şenlikleri kapsamında da 2 yıldır üst üste "En İyi Bilişim Paylaşım Sitesi" kategorisinde birinciliği alıyor.

Donanimhaber.com adına ödülü teslim alan Donanimhaber.com Kurucu ve Yayın Direktörü Gün Oksay "İlk temellerini 1999 yılında attığım ve o zamanlar Teknoloji Alanındaki bilgimi Türk Bilgisayar ve Teknoloji meraklılarıyla paylaşmak için kurduğum Donanimhaber.com'un bugün 7'den 70'e herkesin bilgi paylaşımında bulunduğu ve bilgisine bilgi katabildiği bir platforma dönüşmesinin haklı gururunu yaşıyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında diğer kategorilerde ödül kazananlar ise şöyle;

En çok Beğenilen Bilişim-Paylaşım Sitesi: forum.donanimhaber.com
En Çok Beğenilen Popüler Bilişim Dergisi: Stuff
En Çok Beğenilen Özel Alışveriş Sitesi: Markofoni
En Çok Beğenilen Özel Fırsat Sitesi: Grupfoni
En Çok Beğenilen BT Eğitim Merkezi : Bilge Adam
En Çok Beğenilen Perakende Teknoloji Satış Noktası: Vatan Bilgisayar
En Çok Beğenilen Dizüstü Bilgisayar Markası: Toshiba TNB
En Çok Beğenilen Netbook Bilgisayar Markası : Toshiba TNB
En Çok Beğenilen 3G İletişim Çözümü: Avea JetMobil Modem
En Çok Beğenilen Yenilikçi Teknoloji Ürünü: Sony 3DTV
En Çok Beğenilen İnsan Kaynakları Sitesi: Yenibiris
En Çok Beğenilen Oyun Sitesi: KarnavalOyun
En Çok Beğenilen Müzik Sitesi: TTNetMüzik
En çok Beğenilen Mobil Uygulama: Yemeksepeti
En çok Beğenilen Antivirüs Programı: Weboot
En Çok Beğenilen Blog: fikiratolyesi.com

Donanimhaber.com, forum.donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com bunyesinde çalışanlar da dahil olmak üzere 30'un üzerindeki personel ve destekçisiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 100 sitesi arasında 18. sırada* yer almaktadır.

* Google'ın bağımsız olarak gerçekleştirdiği ölçüm raporları baz alınmıştır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Surpass 8 yıl en beğenilen
Kutluyorum. Senelerdir temasını dahi değiştirmeden ayakta kalabilen bu site bu ödülü hak ediyor.
İnşallah "En çok Beğenilen Amaçsız Bölüm:" ödülünü de "Konu Dışı" alır.
Kutluyorum. Senelerdir temasını dahi değiştirmeden ayakta kalabilen bu site bu ödülü hak ediyor.İnşallah "En çok Beğenilen Amaçsız Bölüm:" ödülünü ...
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Yanıtla +48
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manyakurt 8 yıl
"Merhaba ben Mesut Çevik, bu vidyomuzda Donanimhaber'in forum.donanimhaber.com'unu inceledik. Site adresini, herhangi bir browser'da adres çubuğuna yazıp enter'a bastığınızda dahi, reklamların etkisi hissedilir bir ölçüde kendini belli etmekte. Forumda bulununan zengin içerik, değerli paylaşımlar, yıllarca girdiğinizde asla size heyecan yaşatmayan, tabulaşmış teması, ve içerisinde kaybolacağınız, çeşit çeşit reklamları ile forum.donanimhaber.com bizim beğenimizi kazanmış durumda. Her ne kadar, browser'larda reklamlardan kaynaklanan yer yer kasılmalar olsada, uygun donanim, gerekli sabır ve sahip olduğunuz iyi niyet ile, şüphesiz ki reklamların arasından sıyrılmayı başabilirsiniz."
Şaka bir yana, can-ı gönülden tebrik ediyorum siz çalışanları ve biz kullanıcıları.
"Merhaba ben Mesut Çevik, bu vidyomuzda Donanimhaber'in forum.donanimhaber.com'unu inceledik. Site adresini, herhangi bir browser'da adres çubuğuna yazıp enter'...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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_Max_ 8 yıl
Taktir ettim ama şu ödülüde almalıydınız : En çok Reklamlı Bilişim-Paylaşım Sitesi: forum.donanimhaber.com
1 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
asilturk4646 7 yıl
Tebrikler
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feelsgoodman 7 yıl
Bilişim konusunda en büyük foruma sahip ama haber sitesi olarak en büyük olduğunu düşünmüyorum.En azından şimdilik.Tebrikler Dh.
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blake. 7 yıl
Tebrikler
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Maaday Kara 7 yıl
Tebrikler
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BluePage 7 yıl
Neden En Çok Beğenilen Reklam: diye bir seçenek yok
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AMERICAN 7 yıl
Tebrik Ediyorum.Başarılarınızın devamını diliyoruz.(karnelerdeki öğretmenin görüşü gibi oldu
).
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!sTaNbLuE 7 yıl
Tebriklerimi sunuyorum.Gerçekten hakedilmiş bir ödül.
Bu forum hepimizin :))
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KUM23 7 yıl
tebrikler güzel haber..
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.:SyLaR:. 7 yıl
Bende ordaydım 2 gün boyunca bilişim şenligindeydim stuffdan biri geldi konferans verdi ben donanımhanberdende birinin gelmesini beklerdim çok güzel olurdu.
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Jack Rabbit Slims 7 yıl
Dünyada yok böyle bir forum.
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gun 8 yıl
Geçen seneki şenlikte bir gün yer aldık tüm gün ordaydık. Çok yararlı geçmedi bu seferde Pazartesi söylediler çok az zaman vardı bizde pas geçtik.
Bu oylamalar Kadir Has üniversitesi içinde oylanıyor. Keşke daha genel daha büyük organizasyonlar olsada katılsak.
Oylamanın görece ufak çevrede yapılması sizin görüşlerinizle örtüşmemeleri olabilecek bir ihtimal.
Hatalarımıza, reklamlarımıza rağmen bizle beraber kalıp forumun paylaşma ve dayanışma ruhuna destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
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judith 8 yıl


Paylaşım sitesi diyince insanın aklına mp3, divx filan geliyor ama
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maximum54 8 yıl
cool
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waRRioR 8 yıl
İyi
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TheCapedCrusader 8 yıl
Başarılarınızın devamını dilerim.
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seckinkyc 8 yıl
benim 7.senem hergün foruma girmezsem sanki bir şey eksikmiş gibi hissediyorum ve bu mesajı yazarken saatin kaç olduğununda farkında olun lütfen:-)
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