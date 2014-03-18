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YouTube, 10 yaş ve altı çocuklara özel bir versiyon üzerinde çalışıyor

5 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, 10 yaş ve altı çocuklara özel bir versiyon üzerinde çalışıyor
Google'ın dünyanın en büyük video ağı özelliğini taşıyan popüler servisi YouTube, her yaştan kişiye hitap etmesine rağmen özellikle ufak yaştaki çocuklar için birçok rahatsız edici içeriği de bünyesinde barındırıyor. Gelen son bilgilere göre ise YouTube'un 10 yaş ve altı çocuklara özel güvenli bir versiyonu için çalışmalar yapılıyor.
Daha çok çocuklara özel içeriklerin yer alacağı versiyon hakkında şimdilik çok fazla bilgi yer almıyor ancak Google'ın bu tarz bir oluşum için geliştiricilerin ilgisini ölçmeye ve içerik hazırlayanlar ile görüşmeye başladığı belirtiliyor. Hali hazırda bazı güvenlik filtreleri barındırmasına rağmen sadece çocuklara özel versiyonuna oldukça sıcak bakılan YouTube'un, bu versiyona alacağı reklamlar konusunda ise soru işaretleri bulunuyor. Çünkü özel güvenlik filtreleri çocuklar için zararlı videoları gizlerken, zararlı olabilecek reklamları ise tam anlamıyla gizleyemiyor ve bu da birçok ebeveyni zaman zaman oldukça rahatsız ediyor.
YouTube'un 10 yaş ve altı çocuklara özel servisi hakkında detayları bilgilerin kısa süre içerisinde ortaya çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

http://thenextweb.com/google/2014/03/18/youtube-reportedly-building-version-kids-10-years-old-asks-creators-child-oriented-content/#!AnRhM Yorum Yaz
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gael 5 yıl
Cok iyi fikir, , cocuklar sokaktada ogrensin youtubdada ogrensin,
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vahocan 5 yıl
10 Yaş altındaki Çocukların dünyayı tanıması görmesi öğrenmesi Lazım gerçekten eğlenmesi lazım Youtube'dan videolar izleyerek değil Sokağı izleyerek Arkadaşlarını izleyerek büyümesi gerekli.
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Elsa 5 yıl
Y yazınca Google'a youtube çıkıyor, 7 yaşındaki çocuk bunu düşünemeyecek zaten normal versiyon için
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