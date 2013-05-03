YouTube Capture uygulaması Wi-Fi üzerinden yükleme yapma desteğiyle güncellendi

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Google, iOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunduğu anlık video yükleme uygulaması YouTube Capture'u güncelledi.
Güncellemeyle birlikte uygulamaya yeni özellikler eklenirken, bazı hata düzeltmeleri de yapıldı. Eklenen bu yeni özellikler arasında en çok dikkat çekeni ise, Wi-Fi üzerinden yükleme yapabilme seçeneği oldu. Bu özellik sayesinde, YouTube Capture kullanıcıları artık yüklemeleri için sadece veri paketlerini kullanmak zorunda kalmayacak. Güncellemenin getirdiği diğer yenilikler arasında; kalan yükleme süresini görüntüleme, görüntü geliştirmelerine ve yükleme zamanlayıcısına HD ön izleme yapabilme özelliği de yer aldı.
Son güncellemeyle birlikte 1.3 versiyon numarasına erişen YouTube Capture uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/youtube-capture/id576941441?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle