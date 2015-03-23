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YouTube, "Otomatik Oynat" özelliğini kullanıma sundu

4 yıl
2,6b
1
14
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube,
Geçtiğimiz günlerde "Cards" adını verdiğini yeni video içi açıklama servisi ile sanatçılara özel versiyonunu duyuran dünyanın en büyük video platformu YouTube, bu sefer ise "Otomatik Oynat" özelliğini kullanıma sundu.
Herkesin kullanıma açılan "Otomatik Oynat" özelliğiyle servis içerisinde sürekli bir akışın sağlanması hedefleniyor. Bu özellik aktif edildiği zaman izlenilen video tam olarak bittikten sonra 10 saniyelik bir zamanlayıcı çalışmaya başlıyor ve bu süre sonucunda başka bir video otomatik olarak oynatılmaya başlanıyor. Video penceresinde yer alan ayar çarkından ya da ekranın sağ tarafına konumlandırılan "Otomatik Oynat" seçeneğinden kapatılabilen bu yeni özellik, isteğe bağlı olarak yine video penceresi üzerinden de durdurulabiliyor.
YouTube'un yeni özelliği hakkında hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 
YouTube,
 

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ardarda45 4 yıl en beğenilen
Mağara..
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl
ben çoktandır kullanıyorum bir ay olmuştur rahat
1 Yanıt Yanıtla +4
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Genç Düşünür 4 yıl
Bende de bir süredir var ama pek tasvip etmiyorum.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Bak bu habere özel getirttim. Havuz falan yine iyisiniz.

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vahocan 4 yıl
Bende aylardır var sanırsam teşekkürler yinede haber için
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kule_genclik 4 yıl
youtube ipad uygulamasini duzeltsin artik . kendi kendine duruyo ileri sariyosun kapaniyo falan.
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Fenomenon 4 yıl
Bana yeni gelmişti. Direk kapadım. Arifin gölünü ararken başka yerlere gitmeyelim.
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enemywalker 4 yıl
4-5 Aydır kullanıma açıktı zaten
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a_y_k_u_t 4 yıl
4 aydır kullanıyordum zaten...
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Led Zeppelin 4 yıl
Bayağı eski birşeydi, demek herkese aynı anda verilmiyormuş bu tür özellikler :/
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ounomaus 4 yıl
baya oldu bu ben 8 ay önce hatırlıyom vardı bu özellik belki beta vs denebilir ama vardı kullanıyorduk istemedende olsa belki bu özellik daha eski bile olabilir
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DarkHellKnightX 4 yıl
Bende 1 aydır aktif olan bir özellik. Kapatsam bile kendi kendine tekrar açılıyor. Kalıcı olarak kapatmanın bir yolunu bulamadım.
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ardarda45 4 yıl en beğenilen
Mağara..
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Basteryus 4 yıl
Bana da birkaç gün önce geldi ama 2-3 aydır falan kullanılan bi özellikmiş sanırım
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl
ben çoktandır kullanıyorum bir ay olmuştur rahat
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