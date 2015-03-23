YouTube, "Otomatik Oynat" özelliğini kullanıma sundu

Geçtiğimiz günlerde " Cards " adını verdiğini yeni video içi açıklama servisi ile sanatçılara özel versiyonunu duyuran dünyanın en büyük video platformu YouTube, bu sefer ise "Otomatik Oynat" özelliğini kullanıma sundu.

Herkesin kullanıma açılan "Otomatik Oynat" özelliğiyle servis içerisinde sürekli bir akışın sağlanması hedefleniyor. Bu özellik aktif edildiği zaman izlenilen video tam olarak bittikten sonra 10 saniyelik bir zamanlayıcı çalışmaya başlıyor ve bu süre sonucunda başka bir video otomatik olarak oynatılmaya başlanıyor. Video penceresinde yer alan ayar çarkından ya da ekranın sağ tarafına konumlandırılan "Otomatik Oynat" seçeneğinden kapatılabilen bu yeni özellik, isteğe bağlı olarak yine video penceresi üzerinden de durdurulabiliyor.

YouTube'un yeni özelliği hakkında hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.