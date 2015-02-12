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YouTube, Radyo özelliğinin denemelerini yapıyor

4 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, Radyo özelliğinin denemelerini yapıyor
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gelen bilgilere göre radyo özelliğinin denemelerini yapıyor.
Uzun süredir iddiaları ortalıkta dolaşan çevrimiçi müzik hizmeti Music Key'i devreye sokarak müzik tarafına verdiği önemi gözler önüne seren YouTube, gelen son bilgilere göre ise yeni geliştirdiği Radyo özelliği için testler yapıyor. Bu testlerden alınan bir görüntü doğrultusunda mevcut videolara göre durmaksızın müzik çalan radyo istasyonu olarak tanıtılan ve kişilerin kendi zevklerine göre kişiselleştirebildiği (Sevilmeyen videolar kanaldan çıkartılabiliyor) bir servis içi müzik alternatif olarak görülen YouTube Radyo, büyük ihtimalle hali hazırda kullanılabilen "Mix" özelliğine dahil edilerek daha iyi bir deneyim sunacak.
YouTube'un "Radyo" isimli yeni özelliğiyle tam olarak neyi hedeflediği ve servisin kullanıma sunulma tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/02/youtube-reportedly-working-on-experimental-youtube-radio-feature/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 4 yıl
YouTube'u müzik kanalı olarak kullanan kalabalık bir kitle var. Bence radyo kanalı bu noktada işe yarayabilir. Aslında Spotify tarzı bir şey yapsa çok iyi olur. Müzikleri de kaliteli bitrate değerlerinde olursa çok iş yapar.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
sadece mp3 ses dosyası indirme özelliği verilsin başka bir şey istemiyorum :)
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doctor_bey 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
sadece mp3 ses dosyası indirme özelliği verilsin başka bir şey istemiyorum :)

Hocam bırak yaa, torrentten flac indirin daha iyi ; youtube ancak 320 kbps verirse mp3'leri tutar bence, gerçi kaliteye bakmayan bir kesimde mevcut ama kaliteli içerik sunarsa daha iyi olur
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