YouTube, Radyo özelliğinin denemelerini yapıyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gelen bilgilere göre radyo özelliğinin denemelerini yapıyor.

Uzun süredir iddiaları ortalıkta dolaşan çevrimiçi müzik hizmeti Music Key'i devreye sokarak müzik tarafına verdiği önemi gözler önüne seren YouTube, gelen son bilgilere göre ise yeni geliştirdiği Radyo özelliği için testler yapıyor. Bu testlerden alınan bir görüntü doğrultusunda mevcut videolara göre durmaksızın müzik çalan radyo istasyonu olarak tanıtılan ve kişilerin kendi zevklerine göre kişiselleştirebildiği (Sevilmeyen videolar kanaldan çıkartılabiliyor) bir servis içi müzik alternatif olarak görülen YouTube Radyo, büyük ihtimalle hali hazırda kullanılabilen "Mix" özelliğine dahil edilerek daha iyi bir deneyim sunacak.

YouTube'un "Radyo" isimli yeni özelliğiyle tam olarak neyi hedeflediği ve servisin kullanıma sunulma tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/02/youtube-reportedly-working-on-experimental-youtube-radio-feature/?utm_source=mainrss