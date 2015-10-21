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YouTube Red duyuruldu

Aylık 10$'a reklamsız YouTube isteyen ? İsteyenler için YouTube Red duyuruldu. Uzun zamandır bilgiler gelen abonelik tabanlı servis, reklamları ortadan kaldırması yanında fazlasını getirdi.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube Red duyuruldu
 
Çevrimiçi video sektörünü domine eden dev isim YouTube, uzun zamandır bilgileri gelen üyelik tabanlı servisi YouTube Red'i resmi olarak duyurdu.
Mobil uygulamalar ve masaüstü ile mobil web sürümleri için 28 Ekim tarihinde kullanıma sunulacak (Şimdilik sadece Amerika) olan YouTube Red, kullanıcıların aylık yapacakları 10$'lık ödeme ile reklamsız video deneyimi yaşamasına aracılık edecek ve aynı zamanda aboneler videoları çevrimdışı izlemek adına cihazlarına ya da bilgisayarlarına kaydedebilecek. Üyelik tabanlı servis, YouTube hesabına giriş yapılan her noktada aktif olarak kullanılabilecek ve böylece Xbox ile PlayStation 4 sahipleri de bu imkandan yararlanabilecek.
YouTube Red için başta servisin en çok kazanan isminin yer aldığı "Scare PewDiePie olmak üzere birçok özel şovun yapılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tam listesinin burada yer aldığı 10 farkı orijinal yayıncı ile anlaşan YouTube, böylece Netflix'e önemli bir rakip oluşturmayı hedefliyor.
Video devi YouTube Red yanında ayrıca yeni Music uygulamasını da duyurdu. Kısa zaman içerisinde yine ilk olarak sadece Amerika'ya geleceği belirtilen uygulama, adından da anlaşılabileceği üzere müzik dinleme ve yeni şarkıları keşfetme noktasında yeni bir platform oluşturacak. YouTube Music'den yararlanmak için Red abonesi olmak da yeterli olacak.
YouTube'un Music, Gaming ve Kids uygulamalarını diğer ülkelere getirmek için çalışmaları devam ettiğini açıklayan YouTube, reklam destekli mevcut YouTube akışında ise herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.
YouTube'un konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.  

http://youtube-global.blogspot.com.tr/2015/10/red.html Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 3 yıl en beğenilen
Youtube red diyince youtube un erotik servisi sandim
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*siteci* 3 yıl
Ad-block Kullanıcıları : i.imgur.com/...
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infom@n 3 yıl
yoksulseytan22
Üyelik saçma olmuş. Hem internete ayrı para hemde youtube a ayrı para. Sadece Youtube a internet bağlamadan girsek hadi neyse. Ama böyle saçma. Sanki akşama kadar insanlar youtubeda mı takiliyorda reklamlar rahatsız ediyor. Giriyorsun bi iki video izleyip yada başka sitelerin videoları için youtube a yonlendiriliyorsun o kadar.Dediğim gibi internet bağlamadan sadece youtube girebileceğiniz bir sistem olursa anlamlı olur yoksa reklamsız yayın için kimse yanaşmaz para vermeye.

internet bağlatmadan youtube mu?
Bende elektrik olmadan televizyon izlemek istiyorum.
yoksulseytan22Üyelik saçma olmuş. Hem internete ayrı para hemde youtube a ayrı para. Sadece Youtube a internet bağlamadan girsek hadi neyse. Am...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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sevketkral 3 yıl
10$ iyi para bir reklama değmez.
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mezomorta paşa 3 yıl
ben youtube'a vereceğim o paraya digitürk yada d-smarta üye olurum mis gibi tv izlerim.
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enemywalker 3 yıl
Adblock varken n gerek var?2 aydır kullanıyorum 94.356 reklam engellemiş
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Patren 3 yıl enemywalker
1710070 bende çok kullanmıyorum ama sonuç ortada
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DreamofMirrorss 3 yıl
Youtube zaten red neyin kafası bu?Tubecast ulan!
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funky-nd 3 yıl
çöp
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AMERICAN 3 yıl
Metrotube akar.
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0MG90 3 yıl
Adblock varken ne gerek var para ödemeye
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esmerbuyucu 3 yıl
Spotify'a 10 dolar verene Youtube Red koymaz. Zaten Youtube Musicte paketin içindeymiş. Fiyatı normal.
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Ciddiyetsiz 3 yıl
- Reklamsız Youtube
- Arkaplanda oynatabilme
- Vidyo indirme ve offline izleyebilme
10$ para vermeye gerek yok. Bu özellikler zaten Windows platformunda uzun süredir var... Hani şu beğenilmeyen...
1 Yanıt Yanıtla +4
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aycibin 3 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

- Reklamsız Youtube

- Arkaplanda oynatabilme

- Vidyo indirme ve offline izleyebilme

10$ para vermeye gerek yok. Bu özellikler zaten Windows platformunda uzun süredir var... Hani şu beğenilmeyen...

masaüstü windows'ta var mı?
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