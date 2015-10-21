YouTube Red duyuruldu

Çevrimiçi video sektörünü domine eden dev isim YouTube, uzun zamandır bilgileri gelen üyelik tabanlı servisi YouTube Red'i resmi olarak duyurdu.

Mobil uygulamalar ve masaüstü ile mobil web sürümleri için 28 Ekim tarihinde kullanıma sunulacak (Şimdilik sadece Amerika) olan YouTube Red, kullanıcıların aylık yapacakları 10$'lık ödeme ile reklamsız video deneyimi yaşamasına aracılık edecek ve aynı zamanda aboneler videoları çevrimdışı izlemek adına cihazlarına ya da bilgisayarlarına kaydedebilecek. Üyelik tabanlı servis, YouTube hesabına giriş yapılan her noktada aktif olarak kullanılabilecek ve böylece Xbox ile PlayStation 4 sahipleri de bu imkandan yararlanabilecek.

YouTube Red için başta servisin en çok kazanan isminin yer aldığı "Scare PewDiePie olmak üzere birçok özel şovun yapılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tam listesinin burada yer aldığı 10 farkı orijinal yayıncı ile anlaşan YouTube, böylece Netflix'e önemli bir rakip oluşturmayı hedefliyor.

Video devi YouTube Red yanında ayrıca yeni Music uygulamasını da duyurdu. Kısa zaman içerisinde yine ilk olarak sadece Amerika'ya geleceği belirtilen uygulama, adından da anlaşılabileceği üzere müzik dinleme ve yeni şarkıları keşfetme noktasında yeni bir platform oluşturacak. YouTube Music'den yararlanmak için Red abonesi olmak da yeterli olacak.

YouTube'un Music, Gaming ve Kids uygulamalarını diğer ülkelere getirmek için çalışmaları devam ettiğini açıklayan YouTube, reklam destekli mevcut YouTube akışında ise herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

YouTube'un konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://youtube-global.blogspot.com.tr/2015/10/red.html