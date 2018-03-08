YouTube Stüdyosu yaygın kullanıma sunuldu

Bugüne kadar YouTube içerik üreticileri kanallarını klasik İçerik Stüdyosu menüsü üzerinden yönetmekteydi. Platformun daha verimli ve etkili bir yöntem sunacağını belirttiği yeni yönetim tasarımı beta sürecinden çıktı ve dağıtıma başladı.

YouTube Stüdyosu neler sunuyor?

YouTube Stüdyosu olarak faaliyete geçen yeni arayüz artık sol kısımda daha derli toplu ve sayıca az menü gruplarından oluşuyor. Önceki Kontrol Paneli yerine kullanıcılar videolarının sıralandığı bir liste ile karşılanıyor.

İçerik Stüdyosu’nda bugüne kadar yer alan trafik takip parametlerine üç önemli ekleme yapılmış. Bunlar gösterim, gösterim tıklama oranı ve benzersiz izleyici sayısı şeklinde sıralanıyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

Gösterim parametresi videonuza ait küçük ön izleme resminin ana sayfa, abonelikler, arama sonuçları ve Sonraki bölümlerinde görünme sayısını gösteriyor. Tıklama ise bu resimlerin videoya götürme oranını veriyor. Böylece kullanıcı videolarının potansiyel erişim durumunu görerek optimizasyonlar yapabiliyor.

Son parametre ise videoya gelen tekil ziyaretçi sayısıyla ilgili. Daha önce video izlenme sayıları görüntüleniyordu ancak bunların ne kadarının aynı kişiye ait olduğu bilinemiyordu. Yeni parametre bu açıdan faydalı olacak.

YouTube Stüdyosu bu haftadan itibaren İçerik Stüdyosu panelinin yerini almaya başladı. Ay boyunca tüm kanal sahipleri yeni panele geçiş yapmış olacaklar. Halen geliştirme sürecinde olduğu için geri dönüşlere göre optimizasyonlar da yapılacaktır.