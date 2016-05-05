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YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre YouTube, 2017 yılında müşterilerin belirli televizyon kanallarının yayınlarına erişim sağlayabilecekleri bir çevrimiçi TV servisi sunacak.
3 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler video akışı sitesi YouTube, müşterilerin bazı TV kanallarını çevirimiçi izleyebilmelerini sağlayacak "Unplugged" isimli bir abonelik hizmeti üzerinde çalışıyor. Bloomberg kaynaklı rapor YouTube'un CBS, NBCUniversal ve Viacom gibi büyük medya şirketleriyle görüşmeler yaptığını ancak henüz hiçbiriyle anlaşamadığını bildiriyor.
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Ücretli servis YouTube'a canlı TV içeriği getireceği gibi müşterilere "özel paketler" de sunulacak. CBS CEO'su Les Moonves, bu konuda daha önce Apple'la bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ve sonuç alamadıklarını fakat bu tür bir hizmetin zamanın geldiğini söylemişti. YouTube yayın paketi için aylık 35 dolarlık bir abonelik ücreti talep etmeyi planlıyor.
Bu servis, YouTube'un diğer abonelikli hizmeti olan Red'le dirsek teması halinde çalışacak. Video platformu, Red'le birlikte aylık 9.99 dolar ödeme yapan kullanıcıların tüm reklamlardan kurtulmasına izin verdiği gibi platformun en büyük içerik oluşturucularından bazıları tarafından oluşturulan orijinal serileri ve filmleri izlemelerine olanak sağlıyordu. Rapora göre şirket 2012 yılından bu yana bir kablo TV alternatifi üzerine çalışmalar yapıyor ve bu girişim 2017 yılında hayata geçirilmek üzere hız kazanmış durumda.

http://thenextweb.com/apps/2016/05/04/youtube-reportedly-working-streaming-cable-tv-service/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
smart-TV ler youtube direk 1080p formatında bağlanmaya çalışıyor hala !
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Aylik 35 dolar nedir aga o fiyata zaten internet aliyoruz
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crossmatch 3 yıl
Digiturk,dsmart, tivibu gibi servislerin sağladığı türden yayınlar bu hizmet dahilinde verilirse süper olur.
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