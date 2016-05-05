YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Popüler video akışı sitesi YouTube, müşterilerin bazı TV kanallarını çevirimiçi izleyebilmelerini sağlayacak "Unplugged" isimli bir abonelik hizmeti üzerinde çalışıyor. Bloomberg kaynaklı rapor YouTube'un CBS, NBCUniversal ve Viacom gibi büyük medya şirketleriyle görüşmeler yaptığını ancak henüz hiçbiriyle anlaşamadığını bildiriyor.

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Ücretli servis YouTube'a canlı TV içeriği getireceği gibi müşterilere "özel paketler" de sunulacak. CBS CEO'su Les Moonves, bu konuda daha önce Apple'la bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ve sonuç alamadıklarını fakat bu tür bir hizmetin zamanın geldiğini söylemişti. YouTube yayın paketi için aylık 35 dolarlık bir abonelik ücreti talep etmeyi planlıyor.

Bu servis, YouTube'un diğer abonelikli hizmeti olan Red'le dirsek teması halinde çalışacak. Video platformu, Red'le birlikte aylık 9.99 dolar ödeme yapan kullanıcıların tüm reklamlardan kurtulmasına izin verdiği gibi platformun en büyük içerik oluşturucularından bazıları tarafından oluşturulan orijinal serileri ve filmleri izlemelerine olanak sağlıyordu. Rapora göre şirket 2012 yılından bu yana bir kablo TV alternatifi üzerine çalışmalar yapıyor ve bu girişim 2017 yılında hayata geçirilmek üzere hız kazanmış durumda.

http://thenextweb.com/apps/2016/05/04/youtube-reportedly-working-streaming-cable-tv-service/