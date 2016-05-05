Yenilenen Apple Music WWDC 2016'da tanıtılacak

Apple'ın çevrimiçi müzik hizmeti Apple Music Haziran'daki WWDC 2016 etkinliğinde tamamen yenilenen arayüzüyle tanıtılacak. WWDC kapsamında tanıtılacak yeni sürüm ilk etapta iOS 10 ile birlikte beta olarak geliştiricilere daha sonra ise sonbahar döneminde işletim sisteminin nihai sürümüyle birlikte iOS kullanıcılarına dağıtılması planlanıyor.

Yenilenen tasarımıyla birlikte siyah ve beyazın ağırlıkta olacağı uygulama şimdikine göre daha az renkli bir arayüzle gelecek. Siyah ve beyaz nedeniyle arayüzü sıkıcı hale getirmek istemeyen firma albüm kapaklarını oldukça büyük hale getirip arayüzün önemli bir parçası yaparak bu durumun önüne geçmeyi hedefliyor. Böylece daha sade bir hale gelen arayüzde artık albüm kapağına göre arka fon rengi de değişmiyor.

Güncellemeyle yeni 3D Touch kısayolları da kazanacak uygulamaya farklı şarkı paylaşma yöntemleri de getirilmiş. Yeni sekmesinin kaldırıldığı Apple Music'de bu versiyonla birlikte yeni sekmesinin içeriğini daha iyi organize eden gözat sekmesi getiriliyor.

Beats 1 radyo istasyonunun değişmediği yeni Apple Music çok daha geniş bir şarkı sözü yelpazesine sahip olacak.