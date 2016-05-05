Yenilenen Apple Music WWDC 2016'da tanıtılacak

Haber Editörü
Apple'ın çevrimiçi müzik hizmeti Apple Music Haziran'daki WWDC 2016 etkinliğinde tamamen yenilenen arayüzüyle tanıtılacak. WWDC kapsamında tanıtılacak yeni sürüm ilk etapta iOS 10 ile birlikte beta olarak geliştiricilere daha sonra ise sonbahar döneminde işletim sisteminin nihai sürümüyle birlikte iOS kullanıcılarına dağıtılması planlanıyor.
Yenilenen tasarımıyla birlikte siyah ve beyazın ağırlıkta olacağı uygulama şimdikine göre daha az renkli bir arayüzle gelecek. Siyah ve beyaz nedeniyle arayüzü sıkıcı hale getirmek istemeyen firma albüm kapaklarını oldukça büyük hale getirip arayüzün önemli bir parçası yaparak bu durumun önüne geçmeyi hedefliyor. Böylece daha sade bir hale gelen arayüzde artık albüm kapağına göre arka fon rengi de değişmiyor.
Güncellemeyle yeni 3D Touch kısayolları da kazanacak uygulamaya farklı şarkı paylaşma yöntemleri de getirilmiş. Yeni sekmesinin kaldırıldığı Apple Music'de bu versiyonla birlikte yeni sekmesinin içeriğini daha iyi organize eden gözat sekmesi getiriliyor.
Beats 1 radyo istasyonunun değişmediği yeni Apple Music çok daha geniş bir şarkı sözü yelpazesine sahip olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sizin için bölümü daha fazla öne çıkarılacak ve çalma listesi ve albümler dışında video ve şarkı önerileri de içerecek.
Kodları saldım sunucuya, yükleyip cihazı boza
Gördüğü update'i hayıra, yoranın da avradını
Münkir münafıkın huyu, yıktı harap etti telefonu
Engelleyip downgrade'i, coder'in de avradını
Webden tablete indirenin, fabrika ayarlarına döndürenin
Cihazı böyle öldürenin, user'in de avradını
İyice takın kılıfı, cihaz olsun çin malı
Jelatin satmaya çalışan personeli, mağazanın da avradını
Müfsidin birde gammazın, donanımı varda vermezin
İşlemciyi ram'i kısanın, mühendisin de avradını
Amd64x2 söz söyledi, dh halkı dinledi
Sorarlarsa kim söyledi, soranın da avradını
(marka veya şirket kastım yoktur, espiri amaçlı yazılmıştır)
Sizin şarkılarınız harbi çocuk şiiri demiş ustad çokta iyi demiş