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YouTube belirli videolara Wikipedia açıklamaları ekleyecek

Yakın zamanda videoların hemen alt kısmına Bilgi İpuçları adında kutular eklemeyi planlayan YouTube, kötü niyetli içeriklerin izleyiciyi yanıltmasının önüne geçmek istiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde içerik yönetimindeki hataları ile sıkça gündeme gelen YouTube bu kez ilginç bir yeniliğe imza atıyor. Belirli videolarda kullanıcılar artık Wikipedia platformundan çekilmiş açıklamaları görebilecek.

Yeni özellik

Bu hafta SXSW 2018 etkinliğinde sahneye çıkan platformun patronu Susan Wojcicki, komplo teorisi ile ilgili videolarda Wikipedia üzerinden konu ile ilgili metinlerin çekilerek açıklamalara ekleneceğini duyurdu.

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Wikipedia desteği yeni bir özellik ile birlikte gelecek. Bilgi İpuçları adındaki yeni özellik son dönemde manipülasyon temelli içerik eleştirilerine karşı geliştirilmiş bir çözüm. Videoların alt kısmında yer alacak Bilgi İpucu çubuğunda içeriklerin doğruluğu ile ilgili bilgiler ve linkler yer alacak. Wikipedia açıklamaları işte bu çubuğa eklenecek.

Açıklamalar konusunda Wikipedia ile yapılmış resmi bir ortaklık yok. Zaten Wikipedia’nın da duyurudan sonra bu konudan haberi olmuş. Wikipedia içerikleri açık kaynak olduğu için özel bir içerik anlaşması yapılmasına gerek yok. YouTube da bu yolu izlemiş. Şimdilik Bilgi İpuçları ile ilgili detay verilmiyor.

 

http://www.ubergizmo.com/2018/03/youtube-told-everyone-about-its-wikipedia-plan-except-wikipedia/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Güzel özellikte bizde vikipedi yok sansürlü mü olacak orası
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ozbey08 1 yıl
wikiapedia daki bilgiler sanki çok doğru bilgi de. wikipedia da bile bir sürü hatalı bilgi var.
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drfree1 1 yıl ozbey08
yanlış gördüğün konuyu istersen değiştirebilirsin yukarda değiştir butonu var ona bas düzenle gönder diğer kullanıcılarda kontrol edip eğer yazdığın içerik doğruysa onaylarlar değişir. Bu lafı kaçtır görüyorum artık gına geldi orda o kadar türkçe wiki sayfası var insanlar emek sarfediyor zaman harcıyor düzenliyor adam orada birşey düzenlese cebine 5 kuruş girmiyor türkçe bilgi artsın diye yapanlar var böyle konuşmanız yanlış
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Güzel özellikte bizde vikipedi yok sansürlü mü olacak orası
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Spider_hip 1 yıl
E biz nasıl göreceğiz?
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