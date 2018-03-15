YouTube belirli videolara Wikipedia açıklamaları ekleyecek

Son dönemde içerik yönetimindeki hataları ile sıkça gündeme gelen YouTube bu kez ilginç bir yeniliğe imza atıyor. Belirli videolarda kullanıcılar artık Wikipedia platformundan çekilmiş açıklamaları görebilecek.

Yeni özellik

Bu hafta SXSW 2018 etkinliğinde sahneye çıkan platformun patronu Susan Wojcicki, komplo teorisi ile ilgili videolarda Wikipedia üzerinden konu ile ilgili metinlerin çekilerek açıklamalara ekleneceğini duyurdu.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Wikipedia desteği yeni bir özellik ile birlikte gelecek. Bilgi İpuçları adındaki yeni özellik son dönemde manipülasyon temelli içerik eleştirilerine karşı geliştirilmiş bir çözüm. Videoların alt kısmında yer alacak Bilgi İpucu çubuğunda içeriklerin doğruluğu ile ilgili bilgiler ve linkler yer alacak. Wikipedia açıklamaları işte bu çubuğa eklenecek.

Açıklamalar konusunda Wikipedia ile yapılmış resmi bir ortaklık yok. Zaten Wikipedia’nın da duyurudan sonra bu konudan haberi olmuş. Wikipedia içerikleri açık kaynak olduğu için özel bir içerik anlaşması yapılmasına gerek yok. YouTube da bu yolu izlemiş. Şimdilik Bilgi İpuçları ile ilgili detay verilmiyor.