YouTube, çevrimdışı video izleyebilme desteğine kavuşuyor

İnternet üzerinde video denildiği zaman akla gelen ilk merkez olan YouTube, gelen bilgilere göre yakın zamanda çevrimdışı yani internet bağlantısı olmayan durumlarda da video izlenmesine imkan verecek.





Kasım ayında başlayacağı söylenen bu yenilik sayesinde kullanıcılar, internet bağlıyken beğendikleri videoları mobil cihazlarına indirebilecek ve internet erişimi olmayan kısa süreler boyunca izleyebilecekler. iOS ve Android için yapılacak güncellemenin izleme süreci konusunda getireceği kısıtlamalar tam olarak bilinmiyor ancak kısa süre içerisinde belli olacağı tahmin ediliyor.









http://www.engadget.com/2013/09/18/youtube-mobile-apps-offline-viewing-november/