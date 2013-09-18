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YouTube, çevrimdışı video izleyebilme desteğine kavuşuyor

5 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, çevrimdışı video izleyebilme desteğine kavuşuyor
İnternet üzerinde video denildiği zaman akla gelen ilk merkez olan YouTube, gelen bilgilere göre yakın zamanda çevrimdışı yani internet bağlantısı olmayan durumlarda da video izlenmesine imkan verecek.

Kasım ayında başlayacağı söylenen bu yenilik sayesinde kullanıcılar, internet bağlıyken beğendikleri videoları mobil cihazlarına indirebilecek ve internet erişimi olmayan kısa süreler boyunca izleyebilecekler. iOS ve Android için yapılacak güncellemenin izleme süreci konusunda getireceği kısıtlamalar tam olarak bilinmiyor ancak kısa süre içerisinde belli olacağı tahmin ediliyor.



http://www.engadget.com/2013/09/18/youtube-mobile-apps-offline-viewing-november/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen
Ilk önce arka planda çalışsın da daha sonra uçup kaçmaya başlasın.
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ulasates 5 yıl
Madem cevrimdisi ozelligini yapacaktin Microsoft'a neden cirkeflik yaptin serefsiz Google!
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positroN 5 yıl
acik kaynak guzel bir sey. arkaplanda calismasi icin google`in keyfi gelene kadar bunu kullanabilirsiniz
forum.xda-developers.com/...
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nedensiz07 5 yıl
bencede çevrimdışı özelliğinden cok, arkaplan da çalışma özelliği eklenmeli...
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Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen
Ilk önce arka planda çalışsın da daha sonra uçup kaçmaya başlasın.
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