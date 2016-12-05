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YouTube fenomeni PewDiePie kanalını kapatıyor

YouTube üzerinde en çok kazanan içerik üreticisi durumundaki PewDiePie ya da Felix Kjellberg, sürpriz bir karar alarak fenomen kanalını kapatmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en çok kazanan YouTuber’ı olarak ilan edilen ve PewDiePie lakabını kullanan Felix Kjellberg, kanalını kapatacağını duyurdu. İsveçli fenomen Youtube’un yeni politikalarından şikayetçi.

İzlenme Sayıları Düşüyor

49 milyon aboneye ulaşan PewDiePie, biraz da protesto amaçlı olarak böyle bir işe kalkıştığını belirtiyor. Son değişikliklerden sonra öne çıkan içeriklerin içerisinde PewDiePie videoları çok az yer almaya ve bildirimler de tüm abonelere gitmemeye başlamış. Sonuçta da fenomenin video izleme oranları düşmüş ve bazı videolar da abonelere hiç gösterilmez olmuş.

PewDiePie, bir içerik üretici olarak değişen politikaların olumsuz etkisi olduğunu ve bunu anlamak istemeyen YouTube’un kendi ayağına sıktığını düşünüyor. Fenomen, kanaldaki abone sayısı 50 milyona ulaştığında sileceğini dile getiriyor.

Protestonun YouTube tarafında nasıl bir yankı uyandıracağı merak ediliyor zira PewDiePie’ın kanalı platformun en çok trafik alanlarından birisi. Yıllık yaklaşık 12 milyon dolar kazanıyor. Ayrıca diğer içerik üreticiler de bu protestoyu desteklerse büyük bir sorun haline gelebilir.

Ayrıca Bkz. "Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor"

Elbette PewDiePie’ın tamamen YouTube’dan çekilmesi söz konusu olmayacaktır. Yeni bir kanal açarak kullanıcılara ulaşması muhtemel. Gelen dedikodular da yeni bir proje olabileceğini söylüyor. Şimdilik YouTube cephesinde herhangi bir resmi açıklama mevcut değil.

 

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Eeltorm 2 yıl en beğenilen
Nvidia 376.19 güncellemesi yayınlandı. Meraklısı olursa.
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Biyturs_OnSr 2 yıl Eeltorm
Eeltorm
Nvidia 376.19 güncellemesi yayınlandı. Meraklısı olursa.

Burası donanımhaber kardeş, burada film haberleri, araba haberleri, gezegen haberleri, ünlülerin gündemi, piyasada en fazla ücreti isteyip kullanıcıya en azını veren telefonun dedikodusunun dedikodusunun haberleri yer alıyor. Nvidia, Amd, Intel, Corsair, Logitech, Razer vs. istiyorsan başka sitelere alalım seni lakin burada öyle şeyler kalmadı.
EeltormNvidia 376.19 güncellemesi yayınlandı. Meraklısı olursa.Burası donanımhaber kardeş, burada film haberleri, araba haberle...
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TheNewAtilla 2 yıl Patren
patren

bu iskandinav gay ini hic sevmiyorum

iskoç gaylarını mı seviyorsun? ahhashdhas o nasıl bir cümle
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Bir kac oyun incelemesini izleyeyim dedim o kadar bos ve anlamsiz konusuyor ki basini agritiyor izleyenin. 50 milyon abonenin hepsi Turk olmayacagina gore bos beyinli ergenler istila etmis demek ki gezegeni. Esprileri cok kotu, Anlamsiz anlamsiz cigliklari ve ettigi kufurler zaten kendinden sogutuyor. Sesini kapatip izleyin videoyu ya da en iyisi hic izlemeyin. Nasil olsa ayni konuyu onlarca baska insan da cekmistir. Gidip onlardan birini acin.
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ilkerinanç 2 yıl
bir video izleme sitesine sadec video koyup yılda 12 milyon dolar nasıl kazanılır ben hala onu anlamış değilim.bi yerde bi acaiplik var.mesela yıl 2017 olmuş afrikada açlıktan çocuklar ölüyor.
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egomanyag 2 yıl
Ahahahhahahaha donanim haber trollendi haha jacksapticeye2
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CrowMeister 2 yıl
Şaka yapmış :D :D :D
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Cluptechno 2 yıl
Youtube'da çok takacak sanki..
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Anna Dewitt 2 yıl
Haber adeta Clickbaitception olmuş :D Kim böyle bir haber yapar diye düşünmemin salisesinde Ekrem71 yanıtı belirmişti beynimde, her zamanki gibi yanılmadım.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bütün youtuberler çocuk ca video çekiyor zaten.

Hepsinin kapatılması gerek.

Şimdi enes batur yada muratabigf hayranları gelip sövmesse şaşırmam.
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aygunn 2 yıl
Kapatması çok küçük bir ihtimal. O videoyu izlediyseniz ciddi olmadığını da anlarsınız artık nasıl ciddi ciddi bunu haber yapıyorsanız. Kapatırsa bile kendi sitesini açsa ki hali hazırda var videolarını oraya atsa bundan zarar gören YouTube olur.
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KingOfTheUnderdogs 2 yıl
PewDiePie'a "king of clickbait" deniyor, haberiniz olsun.
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nightsoldier 2 yıl
Adamin yaptığı videolar bizim kulturumuze ters, boyle olmasina ragmen eskiden gercekten komik videolar vardi ama son zamanlarda sacmaladi iyice...
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