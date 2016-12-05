YouTube fenomeni PewDiePie kanalını kapatıyor

İnternetin en çok kazanan YouTuber’ı olarak ilan edilen ve PewDiePie lakabını kullanan Felix Kjellberg, kanalını kapatacağını duyurdu. İsveçli fenomen Youtube’un yeni politikalarından şikayetçi.

İzlenme Sayıları Düşüyor

49 milyon aboneye ulaşan PewDiePie, biraz da protesto amaçlı olarak böyle bir işe kalkıştığını belirtiyor. Son değişikliklerden sonra öne çıkan içeriklerin içerisinde PewDiePie videoları çok az yer almaya ve bildirimler de tüm abonelere gitmemeye başlamış. Sonuçta da fenomenin video izleme oranları düşmüş ve bazı videolar da abonelere hiç gösterilmez olmuş.

PewDiePie, bir içerik üretici olarak değişen politikaların olumsuz etkisi olduğunu ve bunu anlamak istemeyen YouTube’un kendi ayağına sıktığını düşünüyor. Fenomen, kanaldaki abone sayısı 50 milyona ulaştığında sileceğini dile getiriyor.

Protestonun YouTube tarafında nasıl bir yankı uyandıracağı merak ediliyor zira PewDiePie’ın kanalı platformun en çok trafik alanlarından birisi. Yıllık yaklaşık 12 milyon dolar kazanıyor. Ayrıca diğer içerik üreticiler de bu protestoyu desteklerse büyük bir sorun haline gelebilir.

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Elbette PewDiePie’ın tamamen YouTube’dan çekilmesi söz konusu olmayacaktır. Yeni bir kanal açarak kullanıcılara ulaşması muhtemel. Gelen dedikodular da yeni bir proje olabileceğini söylüyor. Şimdilik YouTube cephesinde herhangi bir resmi açıklama mevcut değil.