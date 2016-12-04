Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor

Casper’ın beğenilen Via A1 modelinin biraz daha gelişmişi olarak görebileceğimiz Via A1 Plus modeli raflara çıkıyor. Yeni model özellikle ekran, depolama alanı ve batarya kapasitesi ile ilgi çekeceğe benziyor.

Yeni Üst Seviye

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon öncekinin aksine AMOLED panel kullanıyor ve 2.5D kavis ile Premium hissiyat arttırılıyor. Tamamen metal alaşımlı kasanın kalınlığı 8.2mm civarında. Ön kısımdaki Home butonu içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Yine 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga setinden gücünü alan modele 4GB LPDDR3 RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında da bir iyileşme var ve 128GB kapasite kullanıldığını görüyoruz. Hafıza kartı yuvası 256GB’a kadar destekliyor.

Diğer bir önemli artış ise bataryada yaşanmış. 3100mAh’den 5000mAh kapasitesine çıkan telefon iki günü rahatlıkla çıkaracak seviyeye yükselmiş. Bağlantı olarak USB Tip-C standardı kullanılıyor.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera barındıran telefon Full HD video kaydı yapabiliyor. Cat 6 modem ile 300Mbps hızlarına ulaşan model Android 6.0 işletim sistemine sahip. Casper Via A1 Plus, 1999TL fiyat etiketi ile 16 Aralık tarihinden itibaren raflara çıkacak.