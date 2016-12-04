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Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor

Akıllı telefon pazarında önemli bir pazar payına sahip olan Casper, orta üst seviye modellerini geliştirmeye devam ediyor. Bir süre önce tanıtılan Via A1 modeli geliştirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor

Casper’ın beğenilen Via A1 modelinin biraz daha gelişmişi olarak görebileceğimiz Via A1 Plus modeli raflara çıkıyor. Yeni model özellikle ekran, depolama alanı ve batarya kapasitesi ile ilgi çekeceğe benziyor.

Yeni Üst Seviye

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon öncekinin aksine AMOLED panel kullanıyor ve 2.5D kavis ile Premium hissiyat arttırılıyor. Tamamen metal alaşımlı kasanın kalınlığı 8.2mm civarında. Ön kısımdaki Home butonu içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Yine 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga setinden gücünü alan modele 4GB LPDDR3 RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında da bir iyileşme var ve 128GB kapasite kullanıldığını görüyoruz. Hafıza kartı yuvası 256GB’a kadar destekliyor.

Diğer bir önemli artış ise bataryada yaşanmış. 3100mAh’den 5000mAh kapasitesine çıkan telefon iki günü rahatlıkla çıkaracak seviyeye yükselmiş. Bağlantı olarak USB Tip-C standardı kullanılıyor.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera barındıran telefon Full HD video kaydı yapabiliyor. Cat 6 modem ile 300Mbps hızlarına ulaşan model Android 6.0 işletim sistemine sahip. Casper Via A1 Plus, 1999TL fiyat etiketi ile 16 Aralık tarihinden itibaren raflara çıkacak.

 

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neronidas 2 yıl en beğenilen
Helio P10 ve 2 bin TL. Yazıktır günahtır bu nasıl kazıklama
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blackblood07 2 yıl
Nano sim yazmaz ürün micro sim kullanıyor nerede yazıyor nano olarak yanlış mı yazdılar acaba
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elcas 2 yıl blackblood07
kullanım klavuzunda micro yazıyor. ben de micro şeklinde bi öyle bi böyle koydum olmadı. zaten yuvaya küçük gelmişti. sonra nano şeklinde tersten yuvaya koyunca cuk oturdu. açıldı.
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elcas 2 yıl
bu telefon micro sim kartımı tanımıyor. nasıl takıldığını bilen birisi var mı?
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blackblood07 2 yıl elcas
Cihazda sim kart takarken sim bölmesinin en sağ kısmına takacaksınız ve chip kısmı yukarı bakacak şekilde olacak.Sim trayda sim 2 diye yazacak oraya takılacak
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elcas 2 yıl elcas
buldum. micro sim yazıyor. nano sim şeklinde takılacakmış.
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DH Misafiri 2 yıl
SELAM
BEYELR
CASPER VİA A1 PLUS:bence 1.500 TL ye en uygun telefon
bundan iysini bulamadım men bu telefonu hemen alıcam herkesede
tavsiye ederim
yapanların eline,ayağına sağlık
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GökyüzüMavi 2 yıl
Bu arada 5000 mah olsun diyorsanız Snap625li Lenovo P2 alın fiyatında uygun
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GökyüzüMavi 2 yıl
MediaTek P10 işlemciye illa kapasitesi 128 GB diye 1999 TL verilmez.
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DH Misafiri 2 yıl
4 gb ram 128gb hafıza ayrıca 128 gb daha arttırılabilir hafıza 5000mah batarya %97 metal kasa bu özelliklere sahip olup bu fiyata başka telefon bulunması çok zor.fiyatıda diğer markalarla kıyaslandığında gayet uygun arkasında farklı marka yazsa bu özelliklere iki katı para vermeye razı olan insanlar olur nolursa olsun yerli markalarımıza sahip çıkmalıyız.
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taner_bnz 2 yıl
internette bir sürü karşılaştırma sitesi var buraya bilinçsizce yorum yazmadan önce bir girip bakmanızı ve a1 plus ile diğer ürünleri fiyat-özellik bazında karşılaştırmanızı öneririm
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taner_bnz 2 yıl
süper batarya. çok iyi cihaz bu kadar karalamayı haketmiyor.
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DH Misafiri 2 yıl
GEREKSİZ. DÜŞÜK FİYATA İŞE YARAR BAŞKA TELEFONLAR VAR.
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Erdalx47 2 yıl
Bu telefonun orjinali gionee m6. Onunda fiyatı 128gb modeli 400 dolar'in üstünde.
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