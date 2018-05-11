Teknoloji Editörü
Popüler video içerik platformu YouTube, iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu. Gelen yeni güncellemeyle birlikte iPhone X kullanıcıları yüksek dinamik aralığını destekleyen videoları rahatlıkla izleyebilecek.
YouTube'un HDR video özelliğini kullanabilmeniz için izlemiş olduğunuz videonun HDR desteğine sahip olması gerekiyor. Eğer izlemiş olduğunuz video HDR desteğine sahipse kalite ayarlarından 1080p60 HDR seçeneğini işaretlediğinizden emin olmalısınız.
iPhone X'un yanı sıra Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Samsung Galaxy S9/S9 Plus , Google Pixel , LG V30 ve Sony Xperia XZ Premium da YouTube'un HDR video özelliğini kullanabilecek.
https://www.gsmarena.com/apple_iphone_x_gets_youtube_hdr_video_support-news-30999.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Batarya 1 hafta gidiyorda tek derdinimiz "HDR" olmuş