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YouTube, iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu

YouTube iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu. Eğer siz de bir iPhone X kullanıcısı iseniz ve YouTube'dan HDR video nasıl izlenir diye soruyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
1 yıl
1,8b
1
5
iPhone
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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YouTube, iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu
Popüler video içerik platformu YouTube, iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu. Gelen yeni güncellemeyle birlikte iPhone X kullanıcıları yüksek dinamik aralığını destekleyen videoları rahatlıkla izleyebilecek. 
YouTube'un HDR video özelliğini kullanabilmeniz için izlemiş olduğunuz videonun HDR desteğine sahip olması gerekiyor. Eğer izlemiş olduğunuz video HDR desteğine sahipse kalite ayarlarından 1080p60 HDR seçeneğini işaretlediğinizden emin olmalısınız. 
iPhone X'un yanı sıra Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Samsung Galaxy S9/S9 Plus , Google Pixel , LG V30 ve Sony Xperia XZ Premium da YouTube'un HDR video özelliğini kullanabilecek.  

https://www.gsmarena.com/apple_iphone_x_gets_youtube_hdr_video_support-news-30999.php Yorum Yaz
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napolyon94 1 yıl
144pHDR! İste bu dostum :)
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Lene 1 yıl napolyon94

Gözlerime inanamadım. 144p ve HDR
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intel7mix 1 yıl
Telefonda "HDR" olması ne kazandıracak ki pili daha hızlı bitirmeye yönelik bir çalışma
Batarya 1 hafta gidiyorda tek derdinimiz "HDR" olmuş
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Mstt.2010 1 yıl
İphone 8/8plus telefon değil zaten.. onlara bu ozellik gelmesede olur...😡
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RAFREF 1 yıl Mstt.2010
Hdr 10 standartlarını desteklemiyor.
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