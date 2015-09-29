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YouTube reklamsız abonelik sistemine geçiyor

3 yıl
5,3b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir YouTube üzerinde izlenen videolarda çeşitli reklam gösterimleri yapılıyor ve ücretsiz bir platform olan YouTube bu sayede gelir elde ediyor. Zaman zaman rahatsız edecek dereceye çıkan reklam gösterimlerine ücretli bir çözüm geliyor. 

YouTube Red adıyla hizmete girecek olan yeni serviste kullanıcılar aylık 10$ karşılığında can sıkıcı reklam gösterimlerinden kurtulacak. Ayrıca Google'ın çevrimiçi müzik servisi Play Music Unlimited de bu abonelik içerisinde kullanıcılara sunulacak. 

YouTube'nin ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı yıllardır gündemde olan bir konu. Bu yıl başında ise Google'ın reklamsız bir seçenek hakkında kanal ortaklarına bilgilendirme yaptığı ortaya çıkmıştı. Hizmetin YouTube Music Key adını alacağı iddia ediliyordu. 

YouTube Red hizmetinin 29 Eylül tarihindeki Nexus etkinliğinde duyurulması ve 22 Ekim itibariyle de faaliyete geçmesi bekleniyor. Ücretli abonelik ilk etapta sadece ABD'de başlayacak. Sonrasında telif hakları gelişmelerine göre diğer ülkelere de yaygınlaşacak.  

http://www.androidpolice.com/2015/09/26/youtubes-completely-ad-free-subscription-likely-to-launch-october-22nd-with-the-name-youtube-red/ Yorum Yaz
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sosisvesalam 3 yıl en beğenilen
ben varımya ne gerek var böyle şeylere
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Gopc@ 3 yıl
ad.block eklentisini chrome ve firafox tarayıcısına yüklüyorsun reklamdan eser kalmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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senjido 2 yıl
patren
adblock un paralı versiyonu yapsalar daha çok para kazanılar ad block da engelesinler

her konunun altında sen.
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kadirirdem 3 yıl
ad block varken(kendisi yorum yapmış :D ) bu tutmaz...
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Pi 3 yıl
Su adblockun yapimcisi olsam var ya of be. 1 dolardan satsa adam kose. :D
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hazarRS 3 yıl
abone olanlara adblock eklentisi mi yükletiyor acaba :)
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Fiasco 3 yıl
bunun için 10$ vereceklerde vardır,pehh
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Patren 3 yıl
adblock un paralı versiyonu yapsalar daha çok para kazanılar ad block da engelesinler
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Gopc@ 3 yıl
ad.block eklentisini chrome ve firafox tarayıcısına yüklüyorsun reklamdan eser kalmıyor.
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sosisvesalam 3 yıl
ben varımya ne gerek var böyle şeylere
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Arranger. 3 yıl
Güzel bir uygulama.
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