YouTube reklamsız abonelik sistemine geçiyor

Uzun süredir YouTube üzerinde izlenen videolarda çeşitli reklam gösterimleri yapılıyor ve ücretsiz bir platform olan YouTube bu sayede gelir elde ediyor. Zaman zaman rahatsız edecek dereceye çıkan reklam gösterimlerine ücretli bir çözüm geliyor.





YouTube Red adıyla hizmete girecek olan yeni serviste kullanıcılar aylık 10$ karşılığında can sıkıcı reklam gösterimlerinden kurtulacak. Ayrıca Google'ın çevrimiçi müzik servisi Play Music Unlimited de bu abonelik içerisinde kullanıcılara sunulacak.





YouTube'nin ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı yıllardır gündemde olan bir konu. Bu yıl başında ise Google'ın reklamsız bir seçenek hakkında kanal ortaklarına bilgilendirme yaptığı ortaya çıkmıştı. Hizmetin YouTube Music Key adını alacağı iddia ediliyordu.





YouTube Red hizmetinin 29 Eylül tarihindeki Nexus etkinliğinde duyurulması ve 22 Ekim itibariyle de faaliyete geçmesi bekleniyor. Ücretli abonelik ilk etapta sadece ABD'de başlayacak. Sonrasında telif hakları gelişmelerine göre diğer ülkelere de yaygınlaşacak.

http://www.androidpolice.com/2015/09/26/youtubes-completely-ad-free-subscription-likely-to-launch-october-22nd-with-the-name-youtube-red/