YouTube'a ücretli kanallar geliyor

Ayda 800 milyon tekil kullanıcının ziyaret ettiği ve 4 milyar saatten fazla videonun izlendiği YouTube'da yeni bir dönemin başlamasına az kaldı.

Ge ç ti ğ imiz Ocak ay ı nda YouTube'da ü cretli kanallar ı n a çı laca ğı y ö n ü ndeki iddialar ı n ilk defa dile getirilmi ş ti. Bu iddialar birinci a ğı zdan do ğ rulanmam ış olmakla birlikte Android Police sitesinin Android i ç in YouTube uygulamas ı n ı n kaynak kodlar ı nda ortaya çı kard ığı ş u sat ı rlar, iddialar b ü y ü k ö l çü de do ğ ruluyor.

Bu

ü

cretli kanala sadece bilgisayar

ı

n

ı

z

ü

zerinde abone olabilirsiniz.

Bu ücretli kanala olan aboneliğinizi sadece bilgisayarınız üzerinden sonlandırabilirsiniz."

Ocak ayında AdAge'ın dillendirdiği iddiaya göre Google, aylık 1 ile 5 dolar arasında değişen fiyatlar ile abone olunabilecek ücretli kanallarda anlaşmalı yapımcıların hazırladığı içerikleri kullanıcılarına sunacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Android'e yönelik olarak Spotify gibi abonelik bazlı müzik servisi için plak şirketleriyle masaya oturduğu konuşulan Google'un YouTube üzerinden de ücretli müzik + video klip servisi için de şirketlerle lisans görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti.

http://www.androidpolice.com/2013/02/24/code-found-in-youtubes-most-recent-app-update-all-but-confirms-pay-to-view-channels-are-coming/