YouTube'a ücretli kanallar geliyor

Haber Editörü
Ayda 800 milyon tekil kullanıcının ziyaret ettiği ve 4 milyar saatten fazla videonun izlendiği YouTube'da yeni bir dönemin başlamasına az kaldı.
Geçtiğimiz Ocak ayında YouTube'da ücretli kanalların açılacağı yönündeki iddiaların ilk defa dile getirilmişti. Bu iddialar birinci ağızdan doğrulanmamış olmakla birlikte Android Police sitesinin Android için YouTube uygulamasının kaynak kodlarında ortaya çıkardığı şu satırlar, iddialar büyük ölçüde doğruluyor." Bu ücretli kanala sadece bilgisayarınız üzerinde abone olabilirsiniz.
Bu ücretli kanala olan aboneliğinizi sadece bilgisayarınız üzerinden sonlandırabilirsiniz."
Ocak ayında AdAge'ın dillendirdiği iddiaya göre Google, aylık 1 ile 5 dolar arasında değişen fiyatlar ile abone olunabilecek ücretli kanallarda anlaşmalı yapımcıların hazırladığı içerikleri kullanıcılarına sunacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Android'e yönelik olarak Spotify gibi abonelik bazlı müzik servisi için plak şirketleriyle masaya oturduğu konuşulan Google'un YouTube üzerinden de ücretli müzik + video klip servisi için de şirketlerle lisans görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti.
http://www.androidpolice.com/2013/02/24/code-found-in-youtubes-most-recent-app-update-all-but-confirms-pay-to-view-channels-are-coming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bütün smart TV'lerde default var zaten, ne çanak antene gerek var, ne de kutuya.
Eski tip tüplü tv'ler için ise bir tane OEM'ciyle anlaşıp ethernet/wifi girişli, eski tip scart çıkışlı set üstü kutular yapsınlar.
Dünyanın her yerinden maçları izleriz. Otobüste misin, aç izle! İşte misin, aç izle! Evde misin, aç izle! Tatilde denizde misin, aç izle! Kız arkadaşınla dandik bir romantik komedide misin, aç izle! :)
Aynı hesap için sadece bir IP'ye izin versin, ya da cep bankaları gibi telefona sms ile kod yollasın... Güvenlik halledilir.
Nasıl fikir? + + +
Onun dışındaki ücretli kanallara bir ömür boyu para vereceğimi sanmıyorum.