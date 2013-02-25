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YouTube'a ücretli kanallar geliyor

6 yıl
1,9b
1
54
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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YouTube'a ücretli kanallar geliyor

Ayda 800 milyon tekil kullanıcının ziyaret ettiği ve 4 milyar saatten fazla videonun izlendiği YouTube'da yeni bir dönemin başlamasına az kaldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında YouTube'da ücretli kanalların açılacağı yönündeki iddiaların ilk defa dile getirilmişti. Bu iddialar birinci ağızdan doğrulanmamış olmakla birlikte Android Police sitesinin Android için YouTube uygulamasının kaynak kodlarında ortaya çıkardığı şu satırlar, iddialar büyük ölçüde doğruluyor.
" Bu ücretli kanala sadece bilgisayarınız üzerinde abone olabilirsiniz.

Bu ücretli kanala olan aboneliğinizi sadece bilgisayarınız üzerinden sonlandırabilirsiniz."

Ocak ayında AdAge'ın dillendirdiği iddiaya göre Google, aylık 1 ile 5 dolar arasında değişen fiyatlar ile abone olunabilecek ücretli kanallarda anlaşmalı yapımcıların hazırladığı içerikleri kullanıcılarına sunacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Android'e yönelik olarak Spotify gibi abonelik bazlı müzik servisi için plak şirketleriyle masaya oturduğu konuşulan Google'un YouTube üzerinden de ücretli müzik + video klip servisi için de şirketlerle lisans görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti.


http://www.androidpolice.com/2013/02/24/code-found-in-youtubes-most-recent-app-update-all-but-confirms-pay-to-view-channels-are-coming/ Yorum Yaz
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likonalite 6 yıl en beğenilen
digiturk , dsmart kan icenlerden kurtulma umudiyle.
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designr 6 yıl
vevo ücretli olursa çok pis söverim
5 Yanıt Yanıtla +19
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Xagdas 6 yıl
Süper Lig maçlarını aylık üyelikle Youtube versin...
Bütün smart TV'lerde default var zaten, ne çanak antene gerek var, ne de kutuya.

Eski tip tüplü tv'ler için ise bir tane OEM'ciyle anlaşıp ethernet/wifi girişli, eski tip scart çıkışlı set üstü kutular yapsınlar.

Dünyanın her yerinden maçları izleriz. Otobüste misin, aç izle! İşte misin, aç izle! Evde misin, aç izle! Tatilde denizde misin, aç izle! Kız arkadaşınla dandik bir romantik komedide misin, aç izle! :)

Aynı hesap için sadece bir IP'ye izin versin, ya da cep bankaları gibi telefona sms ile kod yollasın... Güvenlik halledilir.


Nasıl fikir? + + +

Onun dışındaki ücretli kanallara bir ömür boyu para vereceğimi sanmıyorum.
Süper Lig maçlarını aylık üyelikle Youtube versin...Bütün smart TV'lerde default var zaten, ne çanak antene gerek var, ne de kutuya.Eski t...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
gkhn0654 3 yıl
Haber 2 senelik.Yıllarca bedavaya alışmış milletimiz saydırmış yine.Adamlar senin eşek gibi okuyup alacağın bilgiyi hazır veriyor.Kullanmayı bilene gelmiş geçmiş en güzel kaynak alternatif söyle desem ne diyeceksiniz dailymotion mu ?Bundan para almalarındaki yanlış nedir ? Bence şu ana kadar bedava kullanmış olmanıza dua edin yoksa adamlar hayrına çalışacak değil.
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arel.gr 3 yıl
çoğunluk hep traka yanlısı.
şark zihniyet.
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destinati0n 3 yıl
Para ve güç adamı değiştirir diye demiyoruz boşuna.
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leon tr 6 yıl
gözünü toprak doyursun youtube

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Sedat. 6 yıl
abonelik bazlı müzik servisi için plak şirketleriyle masaya oturduğu konuşulan Google'un YouTube üzerinden de ücretli müzik + video klip servisi için de şirketlerle lisans görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti.


YouTube uygulamasının kaynak kodlarında ortaya çıkardığı şu satırlar, iddialar büyük ölçüde doğruluyor.


Yani çaktirmadan diyolar ki VEVO Parali olacak... Bi daha Nah müzik dinleyip klip izlersiniz...
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Yan Sanayi 6 yıl
Çok pis olur, manyak olur, fena olur, olması gereken olur, olur olur.
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SystemApps 6 yıl
napolyon haklı çıktı beyler

kim ne derse desin para...
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Normandia_06 6 yıl
Tv diyince aklına sadece maç gelen insanlardan uzak durun ... hem kendine hem ailesi ne hem çevresine aşırı zararlıdırlar
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Kemal K. 6 yıl
Geçmeden birsey demek zor.
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alperen.arslan.07 6 yıl
youtube bozdu
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VeZiLay 6 yıl
Bu sistem sonunda ücretsiz kanalları ücretli yapmasınlar da önüne geçilmez ondan sonra.
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OKANATLI 6 yıl
İleride full paralıya gecmesinde. Maçlar filmler falan olursa güzel olabilir.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Dj_Gençkan 6 yıl
Spor karşılaşmaları olmaz ama , vizyon filmleri olaiblir, sinemaya gitmek yerine izlenebilir.
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Farwynd 6 yıl
Cagdas dv6196
Süper Lig maçlarını aylık üyelikle Youtube versin... Bütün smart TVlerde default var zaten, ne çanak antene gerek var, ne de kutuya. Eski tip tüplü tvler için ise bir tane OEMciyle anlaşıp ethernet/wifi girişli, eski tip scart çıkışlı set üstü kutular yapsınlar. Dünyanın her yerinden maçları izleriz. Otobüste misin, aç izle! İşte misin, aç izle! Evde misin, aç izle! Tatilde denizde misin, aç izle! Kız arkadaşınla dandik bir romantik komedide misin, aç izle! :) Aynı hesap için sadece bir IPye izin versin, ya da cep bankaları gibi telefona sms ile kod yollasın... Güvenlik halledilir. Nasıl fikir? + + + Onun dışındaki ücretli kanallara bir ömür boyu para vereceğimi sanmıyorum.

Olmaz. Derbi maçlarında Türkiye ağı çöker çoğu zaman da FULL HD için yetmez. Mesela Türkiye'ninde geçeceği karasal yayında içerik saniyede 21 megabyte ile gelicek. Bu rakamı internette yakalamak zor, Türkiye'de daha da zor. Saniyede 2 megabyte için ciddi rakamlar ödüyoruz.
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