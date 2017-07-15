YouTube'dan önemli yenilik: Hareketli önizleme resimleri devrede

YouTube üzerinden izleyeceğiniz bir videonun önizleme resmi (thumbnail) bazen içerikle alakasız veya sahte olabiliyor. Şirket, GIF benzeri hareketli önizleme resimleri ekleyerek kullanıcıları tıklamaya teşvik etmeye yönelik bu tür aldatmacaları önlemek istiyor. İzlemek istediğiniz videonun 3 saniyesini görmek için imlecinizi küçük resmin üzerine getirmeniz yeterli.

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YouTube hareketli görüntüyü oluştururken, videonun ilk yarısından itibaren görüntünün neyle ilgili olduğu konusunda en iyi fikri veren bölümleri seçtiğini söylüyor. Video önizlemeleri, 30 saniyeden daha uzun videolar için geçerli. Ancak 30 saniyeden uzun tüm videolara eklenmediğini belirtelim. Videonun konu ve içerik gibi bazı kriterlere de uygun olması gerekiyor.

YouTube, yeni önizlemeleri görmek için Chrome 32 ve üzeri ya da Opera 19 ve sonrasına ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Önizleme görüntüleri henüz mobil cihazlarda mevcut değil ancak bir sonraki adımda bu da hayata geçirilecek. Özellik geçtiğimiz Ocak ayından bu yana test ediliyordu. Bu yüzden daha önce görmüş olabilirsiniz ancak şimdi tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.