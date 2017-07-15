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YouTube'dan önemli yenilik: Hareketli önizleme resimleri devrede

Artık YouTube üzerinden video izlemeye başlamadan önce, fare imlecini küçük resmin üzerine götürerek 3 saniyelik önizlemesini görebileceksiniz. Bu yenilikle küçük resim aldatmacası da tarih olacak.
1 yıl
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1
30
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube üzerinden izleyeceğiniz bir videonun önizleme resmi (thumbnail) bazen içerikle alakasız veya sahte olabiliyor. Şirket, GIF benzeri hareketli önizleme resimleri ekleyerek kullanıcıları tıklamaya teşvik etmeye yönelik bu tür aldatmacaları önlemek istiyor. İzlemek istediğiniz videonun 3 saniyesini görmek için imlecinizi küçük resmin üzerine getirmeniz yeterli.
 
Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon kullanırken hayatınızdan olmayın"
YouTube hareketli görüntüyü oluştururken, videonun ilk yarısından itibaren görüntünün neyle ilgili olduğu konusunda en iyi fikri veren bölümleri seçtiğini söylüyor. Video önizlemeleri, 30 saniyeden daha uzun videolar için geçerli. Ancak 30 saniyeden uzun tüm videolara eklenmediğini belirtelim. Videonun konu ve içerik gibi bazı kriterlere de uygun olması gerekiyor.
 
YouTube, yeni önizlemeleri görmek için Chrome 32 ve üzeri ya da Opera 19 ve sonrasına ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Önizleme görüntüleri henüz mobil cihazlarda mevcut değil ancak bir sonraki adımda bu da hayata geçirilecek. Özellik geçtiğimiz Ocak ayından bu yana test ediliyordu. Bu yüzden daha önce görmüş olabilirsiniz ancak şimdi tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.

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TheDenier 1 yıl en beğenilen
Geç bile kaldılar, pornolara bile yıllar evvel geldi o özellik.
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Kayser 1 yıl
Malum siteden örnek almış, güzel olmuş
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Hümiyettin 1 yıl
Yanıltıcı kapak ile izlenme kazanmaya çalışanlara karşı iyi bir özellik olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +32
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Çağdaş 1 yıl
Daha verimli değil, malum sitedekiler canavar gibi çalışıyor
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ONY86 1 yıl
haber 3 gün önce yapılmış ama bu özellik bi süredir görünüyordu.
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strathmorea 1 yıl
Bir arkadaşım diyordu porno sitelerde yıllardır varmış. O arkadaş öyle diyorsa doğrudur. :)
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SEO-Uzmanı 1 yıl
özellikle TR youtuberlerin uydurup uydurup koyduğu
fotoşoplu yalan yanlış video ön afiş resimlerinden temelli kurtuluyoruz ! :)
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Sony Specialist 1 yıl
Clickbaitler azalarak biter umarım bu adımla beraber
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kadirirdem 1 yıl
+18 sitelerde uzun zamandır var, geç bile kalındı
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nForcer 1 yıl
Dailymotion'da yıllar önce bile var olan bir özellikti. O yüzden ne kadar "yenilik" olduğu tartışılır.
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Master_Evil 1 yıl
bi yerden açmak lazım sanırım bende çalışmıyor
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MHEC 1 yıl
Click baitciler çıldırsın
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KaleyDeskop 1 yıl
3 haftadır bende aktif idi.
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video, youtube ve
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