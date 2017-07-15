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Akıllı telefon kullanırken hayatınızdan olmayın

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlara dalıp giderek dünyadan soyutlanmanın faturası ağır olabilir. Safely Home'un yayınladığı 40 saniyelik video bunu açık şekilde ortaya koymaya yetti.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Safely Home'un yayınladığı 40 saniyelik video, araba sürdüğünüz esnada veya yolda yürürken akıllı telefonunuzla ilgilenmenizin tehlikeli sonuçlar doğuracağını açık şekilde ortaya koymuş durumda. Bunun için kısa videoyu baştan sona dikkatlice izlemek yeterli.
 
Videoda görüldüğü gibi çoğu insan araba sürmeyi bırak, yürürken bile mesaj yazamıyor. Dalgın sürüş (distracted driving) sen derece önemli bir sorun. CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) dalgın sürüş sonucunda her saat başı 9 kişinin öldüğünü ve 1.000 'den fazla kişinin yaralandığını söylüyor. Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, dalgın sürüşün sadece 2015 yılında 3.477 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.
 
Ayrıca Bkz. "Hyundai'nin yeni i30 Fastback modeli ortaya çıktı"
Neyse ki, teknoloji şirketleri nihayet insanların arabadayken mesajlaşmasını ve aranmasını engellemek için akıllıca yollar buluyor. Örneğin Apple'ın iOS 11'le tanıttığı "Sürüş Sırasında Rahatsız Etme" özelliği, sürücülerin yola daha fazla odaklanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
 
Bu sayede iPhone araba sürdüğünüzü algılayarak ekranı karanlık tutmak için aldığınız aramaları, uyarıları ve bildirimleri sessize alabilecek. Ayrıca sizinle iletişime geçmek isteyen kişilere, araç sürdüğünüzü ve gideceğiniz yere varana kadar cevap veremeyeceğinizi bildirmek üzere otomatik bir yanıt bile gönderebileceğini ekleyelim. Sürüş sırasında dikkatinizin dağılmaması için benzer özelliklere sahip Drivemode gibi üçüncü parti Android uygulamalarını da kullanabilirsiniz.
 

https://www.youtube.com/watch?v=8crvXJJNxbQ Yorum Yaz
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01001101 1 yıl en beğenilen
sürüş sırasında telefonla oynayan kişiler başlarına bir şey gelebilmesini baştan kabul etmişler demektir ama ya önlerindeki bisikletli ve yayalar?
benim gibi trafikte bisiklet ile binlerce km yol yapan aktif bisiklet kullanıcıları asıl tehdit altında olanlar. benim kaç kere başıma geldi, adam üzerime kırıyor bi bakıyorum gözü telefonda. ölümümüz bu telefondan olacak.
pek bi dindar geçinen ve her fırsatta alkolü kötüleyen kendi yakın çevreme telefonun sürüşte alkolden daha büyük kaza tehtidi olduğunu söylesem de hiçbirini telefondan ayıramadım henüz. sürüş sırasında telefonla oynamamak için illa kuranda akıllı telefon ayeti mi olması gerekiyor.
sürüş sırasında telefonla oynayan kişiler başlarına bir şey gelebilmesini baştan kabul etmişler demektir ama ya önlerindeki bisikletli ve yayalar?benim g...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Kerim5100 1 yıl
Bu da bir şey mi? Bizde eli dışındaki diğer uzuvlarla araba kullanmak marifet sayılıyor. Bir de yetmezmiş gibi sosyal medyada video falan atıp bununla övünüyorlar.
Bu da bir şey mi? Bizde eli dışındaki diğer uzuvlarla araba kullanmak marifet sayılıyor. Bir de yetmezmiş gibi sosyal medyada video falan atıp bununla övünüyorl...
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Mesudum 1 yıl
Akıllı telefonlarda kocaman hoparlör simgesi var. Çalınca oradan konuşacaksın. Ortam müsait değilse kocaman reddetme simgesi var. Diğer alternatifler canlarımızdan daha değerli değil. Dalga geçilmişliğim de vardır, ancak bu dalga meselesi kesinlikle benim hatam değil, karşıdakinin hatası
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hemide kamanlı 1 yıl
Faydalı bir konu.2 sene önce ısparta-antalya yolunda telefondaki navigasyonu açacam diye şarampole uçuyordum, son anda kırdım direksiyonu.Arabada eşim ve 1.5 yaşındaki oğlum da vardı.2 gün etkisinden çıkamadım, onlara bişey olsa ne yapardım, kendimi nasıl affederdim diye..O günden beri tövbeliyim arabada telefonu elime almam..
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Redunay 1 yıl
Video kurgu galiba
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alemci83 1 yıl
Ağzıma geleni sövüyorum af Yok
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Whippoorwill 1 yıl
Özellikle yolda yürürken akıllı telefonla müzik dinleyen mi arasınız yoksa oyun oynayan mı arasınız her çeşit insan mevcut.
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Senceroo 1 yıl
ya akıllı telefon adı üstünde. bluetooth ile arabaya bağla öyle konuş. siri kullanarak mesaj at istersen. hadi bluetooth yok. auxa bağla telefonu. çözüm çok.
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Nike Tyson 1 yıl Senceroo
Senceroo
ya akıllı telefon adı üstünde. bluetooth ile arabaya bağla öyle konuş. siri kullanarak mesaj at istersen. hadi bluetooth yok. auxa bağla telefonu. çözüm çok.

Hic bir sey yoksa hoparlore alsinlar yav millet bir garip
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lordplanett 1 yıl
Hiç suçum yokken düşüncesiz bir yaya yüzünden 6 saat karakolda gözaltında kaldım. Beyefendi hastaneden gelince özür dileyip ifade verince serbest kalana kadar ailesinin yaptığı baskıyı da saymıyorum. O saatlerde karakol duvarındaki yazı kafama kazındı. Kazaları ihmaller, ihmalleri de önemsenmeyen ihtimaller doğurur. Pazar akşamı sanayi bölgesinde in-cin top oynarken park etmiş kamyonun arkasından bütün gücüyle birinin ölüme koşacağını hesap etmelisiniz.
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uzakdağ 1 yıl
telefonlar akıllandıkça insanlar tam aksine aptallaşıyor. bir halt var sanki araba sürerken, yemek yerken, s.çarken, yürürken,karşıya geçerken hep elde, özellikle bayanlarda.. bu telefonlar sayesinde hadi beynimizi yaktık kendimize ettik ama trafikte uzak tutalım be, başkasının canı tehlikeye düşmesin.
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ApsinteX 1 yıl
Bunların ki hastalık derecesinde.. Bunların birde, nefes dahi alacak yer olmayan otobüste.. bir eli ile tutunmaya çalışıp, diğer eli ile telefonla.. uğraşan modelleri var. Ben telefon çaldığında yemeğimi bile bölmem. Ve asla rahat bir ortamda değilsem.. telefon ile uğraşmam.
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Serdar 1 yıl
Çok ciddiye alınmayan, hayatı belki de en çok tehlikeye sokan eylem. Sigara içenin kanser olacağını düşünmemesi gibi.
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