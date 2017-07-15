Akıllı telefon kullanırken hayatınızdan olmayın

Safely Home'un yayınladığı 40 saniyelik video, araba sürdüğünüz esnada veya yolda yürürken akıllı telefonunuzla ilgilenmenizin tehlikeli sonuçlar doğuracağını açık şekilde ortaya koymuş durumda. Bunun için kısa videoyu baştan sona dikkatlice izlemek yeterli.

Videoda görüldüğü gibi çoğu insan araba sürmeyi bırak, yürürken bile mesaj yazamıyor. Dalgın sürüş (distracted driving) sen derece önemli bir sorun. CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) dalgın sürüş sonucunda her saat başı 9 kişinin öldüğünü ve 1.000 'den fazla kişinin yaralandığını söylüyor. Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, dalgın sürüşün sadece 2015 yılında 3.477 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

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Neyse ki, teknoloji şirketleri nihayet insanların arabadayken mesajlaşmasını ve aranmasını engellemek için akıllıca yollar buluyor. Örneğin Apple'ın iOS 11'le tanıttığı "Sürüş Sırasında Rahatsız Etme" özelliği, sürücülerin yola daha fazla odaklanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

araba sürdüğünüzü algılayarak ekranı karanlık tutmak için aldığınız aramaları, uyarıları ve bildirimleri sessize alabilecek. Ayrıca sizinle iletişime geçmek isteyen kişilere, araç sürdüğünüzü ve gideceğiniz yere varana kadar cevap veremeyeceğinizi bildirmek üzere otomatik bir yanıt bile gönderebileceğini ekleyelim. Sürüş sırasında dikkatinizin dağılmaması için benzer özelliklere sahip Android uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Bu sayede iPhonealgılayarak ekranı karanlık tutmak için aldığınız aramaları, uyarıları ve bildirimlerialabilecek. Ayrıca sizinle iletişime geçmek isteyen kişilere, araç sürdüğünüzü ve gideceğiniz yere varana kadar cevap veremeyeceğinizi bildirmek üzerebile gönderebileceğini ekleyelim. Sürüş sırasında dikkatinizin dağılmaması için benzer özelliklere sahip Drivemode gibi üçüncü partida kullanabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=8crvXJJNxbQ