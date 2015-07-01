YouTube'un "60fps" desteği mobile de geldi

Dünyanın en popüler video platformu YouTube'un 2014 Ekim ayında masaüstü sürümüne getirdiği 60 fps oynatma desteği, aradan geçen uzun süre sonrası iOS ve Android uygulamalarına da dahil edildi.

Özellikle oyun videolarında oldukça akıcı bir izleme deneyimi sunan 60 fps, artık YouTube'un iOS ve Android uygulamalarında da sunulmaya başlandı. Kalite ayarları içerisinde "720p60" ya da "1080p60" şeklinde görülen bu yeni oynatma desteği, belirtildiği kadarıyla sanal gerçeklik odaklı içeriklerin de çok daha iyi görünmesine imkan tanıyor.

Mobil için 60 fps desteğinin kısa süre içerisinde herkese geleceği belirtiliyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/06/30/youtube-now-streams-60fps-video-on-android-and-ios/