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Youtube 3 yeni özelliğini duyurdu

Youtube, 360 milyon işitme engelli kullanıcı için canlı yayınlara otomatik olarak altyazı eklenebilmesinin yanında iki yeniliği daha müjdeledi. İşte Youtube'un getireceği 3 yenilik.
1 yıl
11,1b
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12
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube dünyanın dört bir yanındaki 360 milyon işitme engelli kullanıcıyı göz önüne alarak, canlı yayın akışlarını daha erişilebilir yapmak için harekete geçti. Artık canlı yayınlara otomatik olarak altyazı eklenebilecek çalışmaların son aşamasına gelindi.
Google'ın 2006 yılından beri videolardaki altyazılarla ilgili çalışmalar yaptığı biliniyordu. Öyle ki, Youtube üzerinde yer alan 1 milyon videoya altyazı eklenmiş durumda. Şirket şimdi de tüm dikkatini canlı yayınlara çevirdi ve bu özelliği yakın bir zamanda hayata geçirecek.
Ayrıca Bkz. "Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man"

Canlı yayın altyazıları için "Konuşma Tanıma" teknolojisi "LASR" kullanılacak

Youtube canlı yayınlara otomatik olarak ekleyeceği altyazılar için LASR adı verilen bir "Konuşma Tanıma" teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji sayesinde canlı yayınlardaki konuşmalar anında altyazıya çevrilerek videoya eklenecek. Bu özellik önümüzdeki haftalarda İngilizce dilinde yayına geçecek ve zaman içinde hatalardan arındırılarak daha iyi sonuçlar alınması sağlanacak. Canlı altyazı özelliğinin hangi dillerde aktif olacağı şu an için belli değil.
Youtube'un getireceği bir başka yenilik ise canlı yayınlardaki sohbetlerle ilgili. Bundan böyle canlı yayının tekrarı izlendiğinde, tıpkı canlı yayında olduğu gibi sohbet penceresi de yer alacak ve canlı yayındaki sohbetler takip edilebilecek. Tüm bunlara ek olarak içerik oluşturucuları artık canlı yayınlarında veya videolarında konum etiketi paylaşabilecek. Bu etikete tıklandığında da kullanıcıların ilgili konumda çekilen videolara kolayca erişebilmesi sağlanmış olacak.
https://www.techspot.com/news/73441-youtube-enables-automatic-captions-live-broadcasts.html Yorum Yaz
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ImRoyal 1 yıl en beğenilen
Youtube TV kavramını yok etme yolunda çok güçlü ilerliyor. Artık TV kanalı kurmak için pahalı yatırımlara gerek kalmayacak. TV kodamanları şu an bu konuyu düşünüyorlardır muhtemelen. Yakında reklam tümüyle internete kayarsa TV denen ilkel teknolojinin sonu geldi diyebiliriz.
Youtube TV kavramını yok etme yolunda çok güçlü ilerliyor. Artık TV kanalı kurmak için pahalı yatırımlara gerek kalmayacak. TV kodamanları şu an bu konuyu düşün...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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QuexSeeL 1 yıl sadrag
İlerleyen aşamasında oynatıcı ya da pc kullanıcıya soracak bu videodaki seslendirmeyi oyuncuların kendi sesinden örnekleyerek yapay zeka ile senin dilinde dublaj yapayım mı?
İlerleyen aşamasında oynatıcı ya da pc kullanıcıya soracak bu videodaki seslendirmeyi oyuncuların kendi sesinden örnekleyerek yapay zeka ile senin dilinde dubl...
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Yanıtla +8
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sadrag 1 yıl
Yakın bir gelecekte filmler için altyazı arama dönemi bitecek demektir. Simultane film altyazısı.. Niye yapmıyorlar diyordum, meğer yapmışlar bile :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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Amd64x2 1 yıl
Engelsizler icinde herseferinde altyaziyi acmak icin 500 tane ayar yapmak yerine isletim sisteminin diline gore otomatik secmeyi nezaman yapacaklar acaba. Portekizce dinlemek istersem dil secimini yaparim merak etmesinler
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DH Misafiri 1 yıl
youtube muzik dinlerken arka planda da devam etme ozelligi gelmesi lazim muzik dinlerken telefonda baska islerimizi yapmaliyiz bence en buyuk eksikligi bu
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METEHAN88 1 yıl
Google ASR"Automatic Speech Recognition" İngilizce konuşmaları yazmakda çok başarılı.
Google Translate İngilizce textleri diğer Avrupa dillerine çevirmede de başarılı.
Ama diğer dillerde aynı başarı yok..
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gosHawk. 1 yıl
Tv lerin fişini çekiyorlar artık
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ImRoyal 1 yıl en beğenilen
Youtube TV kavramını yok etme yolunda çok güçlü ilerliyor. Artık TV kanalı kurmak için pahalı yatırımlara gerek kalmayacak. TV kodamanları şu an bu konuyu düşünüyorlardır muhtemelen. Yakında reklam tümüyle internete kayarsa TV denen ilkel teknolojinin sonu geldi diyebiliriz.
2 Yanıt Yanıtla +25
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hareketliperde 1 yıl ImRoyal
keşke dediğiniz gibi olsa ama ülkemizde en az 20 yıl sürer. At tv izleyip 5kg balı 50₺ alan insanların sayısı o kadar çok ki :(
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Mianfei 1 yıl ImRoyal
ImRoyal
Youtube TV kavramını yok etme yolunda çok güçlü ilerliyor. Artık TV kanalı kurmak için pahalı yatırımlara gerek kalmayacak. TV kodamanları şu an bu konuyu düşünüyorlardır muhtemelen. Yakında reklam tümüyle internete kayarsa TV denen ilkel teknolojinin sonu geldi diyebiliriz.

İnternet ne zaman 2 tane 4k yayını kaldırıp tamamen sınırsız olursa o zaman tv biter. Superonline TV tarzı şeylere yönelmememin tek sebebi yok cart kotası yok curt kotası koymaları, gerçekten aptalca.
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orientem 1 yıl
Canlı olmayanları düzgün algılayamıyor ki canlıya sıra gelsin. Düşünce güzel de kullanılabilir olmasına daha var.
1 Yanıt Yanıtla +1
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BekirARSLAN 1 yıl orientem
orientem
Canlı olmayanları düzgün algılayamıyor ki canlıya sıra gelsin. Düşünce güzel de kullanılabilir olmasına daha var.

Daha iyisini yaptında biz mi bilmiyoruz? Herşey zamanla daha iyi olacak hemen dibe gömme çabası
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sadrag 1 yıl
Yakın bir gelecekte filmler için altyazı arama dönemi bitecek demektir. Simultane film altyazısı.. Niye yapmıyorlar diyordum, meğer yapmışlar bile :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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QuexSeeL 1 yıl sadrag
İlerleyen aşamasında oynatıcı ya da pc kullanıcıya soracak bu videodaki seslendirmeyi oyuncuların kendi sesinden örnekleyerek yapay zeka ile senin dilinde dublaj yapayım mı?
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