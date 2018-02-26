Youtube 3 yeni özelliğini duyurdu

Teknoloji Editörü
Youtube dünyanın dört bir yanındaki 360 milyon işitme engelli kullanıcıyı göz önüne alarak, canlı yayın akışlarını daha erişilebilir yapmak için harekete geçti. Artık canlı yayınlara otomatik olarak altyazı eklenebilecek çalışmaların son aşamasına gelindi.
Google'ın 2006 yılından beri videolardaki altyazılarla ilgili çalışmalar yaptığı biliniyordu. Öyle ki, Youtube üzerinde yer alan 1 milyon videoya altyazı eklenmiş durumda. Şirket şimdi de tüm dikkatini canlı yayınlara çevirdi ve bu özelliği yakın bir zamanda hayata geçirecek.Ayrıca Bkz. "Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man"
Canlı yayın altyazıları için "Konuşma Tanıma" teknolojisi "LASR" kullanılacak
Youtube canlı yayınlara otomatik olarak ekleyeceği altyazılar için LASR adı verilen bir "Konuşma Tanıma" teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji sayesinde canlı yayınlardaki konuşmalar anında altyazıya çevrilerek videoya eklenecek. Bu özellik önümüzdeki haftalarda İngilizce dilinde yayına geçecek ve zaman içinde hatalardan arındırılarak daha iyi sonuçlar alınması sağlanacak. Canlı altyazı özelliğinin hangi dillerde aktif olacağı şu an için belli değil.Youtube'un getireceği bir başka yenilik ise canlı yayınlardaki sohbetlerle ilgili. Bundan böyle canlı yayının tekrarı izlendiğinde, tıpkı canlı yayında olduğu gibi sohbet penceresi de yer alacak ve canlı yayındaki sohbetler takip edilebilecek. Tüm bunlara ek olarak içerik oluşturucuları artık canlı yayınlarında veya videolarında konum etiketi paylaşabilecek. Bu etikete tıklandığında da kullanıcıların ilgili konumda çekilen videolara kolayca erişebilmesi sağlanmış olacak.
https://www.techspot.com/news/73441-youtube-enables-automatic-captions-live-broadcasts.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google Translate İngilizce textleri diğer Avrupa dillerine çevirmede de başarılı.
Ama diğer dillerde aynı başarı yok..
İnternet ne zaman 2 tane 4k yayını kaldırıp tamamen sınırsız olursa o zaman tv biter. Superonline TV tarzı şeylere yönelmememin tek sebebi yok cart kotası yok curt kotası koymaları, gerçekten aptalca.
Daha iyisini yaptında biz mi bilmiyoruz? Herşey zamanla daha iyi olacak hemen dibe gömme çabası
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