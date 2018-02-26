Youtube 3 yeni özelliğini duyurdu

Youtube dünyanın dört bir yanındaki 360 milyon işitme engelli kullanıcıyı göz önüne alarak, canlı yayın akışlarını daha erişilebilir yapmak için harekete geçti. Artık canlı yayınlara otomatik olarak altyazı eklenebilecek çalışmaların son aşamasına gelindi.

Google'ın 2006 yılından beri videolardaki altyazılarla ilgili çalışmalar yaptığı biliniyordu. Öyle ki, Youtube üzerinde yer alan 1 milyon videoya altyazı eklenmiş durumda. Şirket şimdi de tüm dikkatini canlı yayınlara çevirdi ve bu özelliği yakın bir zamanda hayata geçirecek.

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Canlı yayın altyazıları için "Konuşma Tanıma" teknolojisi "LASR" kullanılacak

Youtube canlı yayınlara otomatik olarak ekleyeceği altyazılar için LASR adı verilen bir "Konuşma Tanıma" teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji sayesinde canlı yayınlardaki konuşmalar anında altyazıya çevrilerek videoya eklenecek. Bu özellik önümüzdeki haftalarda İngilizce dilinde yayına geçecek ve zaman içinde hatalardan arındırılarak daha iyi sonuçlar alınması sağlanacak. Canlı altyazı özelliğinin hangi dillerde aktif olacağı şu an için belli değil.

https://www.techspot.com/news/73441-youtube-enables-automatic-captions-live-broadcasts.html

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Youtube'un getireceği bir başka yenilik ise canlı yayınlardakiilgili. Bundan böyle canlı yayının tekrarı izlendiğinde, tıpkı canlı yayında olduğu gibide yer alacak ve canlı yayındaki sohbetler takip edilebilecek. Tüm bunlara ek olarakartık canlı yayınlarında veya videolarında. Bu etikete tıklandığında da kullanıcılarınvideolara kolayca erişebilmesi sağlanmış olacak.