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Youtube, Movies adını verdiği yeni bölümünde tam içerikli ücretsiz filmler yayınlayacak

Youtube, Movies adını verdiği yeni bölümünde tam içerikli ücretsiz filmler yayınlayacak.
8 yıl
15b
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Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük video paylaşım ağı olan Youtube, bir yeniliğe daha imza attı. Youtube tarafından resmi olarak yapılan açıklama ile video paylaşım sitesinde kısa videoların dışında "Movies" adı verilen kısımda tam süreli olarak filmlerin yayınlanacağını belirtti. Youtube'ın Movies adını verdiği kısımda 400'e yakın filmin tam süreli ve ücretsiz olarak yayınlanacağı belirtildi.

MGM, Lionsgate, Sony Pictures gibi yapımcıların da desteklediği projeye ilk olarak ABD'den erişim sağlanacak.


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korsanzeki168 8 yıl
yeşilcamda yer alacakmı acaba
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milyondabir 8 yıl
tabiki eski uyduruk flimler olur baska bisey beklemeyin cöp flimler
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qabRiéL 8 yıl

milyondabir

tabiki eski uyduruk flimler olur baska bisey beklemeyin cöp flimler

Vizyon filmlerini mi koysalardı?
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acbold 8 yıl
türkçe dublaj ve türkçe alt yazı seçeneği olmadığı için. sadece sese ve görüntüye önem verilen film lere odaklanıcaz ülke olarak sanırım :D
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Volkanbaba 8 yıl
Yasaklı olduğu bir ülkeye kendi dilinde ücretsiz video sunacaklarını sanmam.İngilizcesi süper olanlar izler artık
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waltran 8 yıl
altyazı hizmeti varda direk sesten çeviriyor benim galiba türkçeyede google translate gib içeviriyor işe yaramaz yani...
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Batuist 8 yıl
adı şanı unutulmuş filmleri koyarlar.. artık satışıdan veya başka hiçbir şekilde gelir getirmeyen filmlerden oluşacak bir arşiv olacaktır...
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Arcatera 8 yıl
Naked Run u izlerim
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dmxerkan 8 yıl
Bayadır bu servis aktif zaten. Yeni haber değil malesef.
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Blaze` 8 yıl
ya yeri degil belki ama ben dns ile de giremiyorum youtube a napıcaz :S
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Rajeesh 8 yıl
popülar filmler yayınlanmaz tabi, çok izlemek istersen gider torrentten çekersin aynı şey
hizmetin amacı sanırım, belgesel olsun bağımsız filmler olsun fazla bilinmeyen ama güzel filmler
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GoldPunch 8 yıl
Eski uyduruk filmleri yayınlamazlar inşallah.
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Lawagolem 8 yıl

GoldPunch

Eski uyduruk filmleri yayınlamazlar inşallah.

inşallah...
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The Evolution 8 yıl
Güzelde altyazı olmuyacaksa ne işe yarıyacak
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