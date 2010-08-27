Youtube, Movies adını verdiği yeni bölümünde tam içerikli ücretsiz filmler yayınlayacak.

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı olan Youtube, bir yeniliğe daha imza attı. Youtube tarafından resmi olarak yapılan açıklama ile video paylaşım sitesinde kısa videoların dışında "Movies" adı verilen kısımda tam süreli olarak filmlerin yayınlanacağını belirtti. Youtube'ın Movies adını verdiği kısımda 400'e yakın filmin tam süreli ve ücretsiz olarak yayınlanacağı belirtildi.

MGM, Lionsgate, Sony Pictures gibi yapımcıların da desteklediği projeye ilk olarak ABD'den erişim sağlanacak.