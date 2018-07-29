Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube, artık farklı en boy oranına sahip videolarda siyah çerçeve göstermeyecek

Popüler video içerik servisi Youtube, farklı en boy oranına sahip videoları optimize ederek etrafındaki siyah çerçeveleri kaldıracağını açıkladı. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
9 ay
3b
1
17
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Youtube, masaüstü versiyonunda farklı en boy oranına sahip videoların etrafında artık siyah çerçevelerin olmayacağını açıkladı. Bunun yerine videolar daha büyük görünecek şekilde genişletilerek optimize edilecek.

Kullanıcı deneyimi artacak 

Youtube'dan yapılan açıklama, bu değişikliğin 16:9 en boy oranındaki çerçeveyi farklı ekran boyutlarına göre ayarlamak için optimize ederek yapılacağı yönünde. Peki dikey videolarda nasıl bir işlem uygulanacak diye düşünebilirsiniz. Bu videolarda da siyah çerçeve olmayacak ve video sayfada orjinal ebatlarında oynatılacak.
Youtube yetkilileri bu değişikliğin aşamalı olarak tüm kullanıcılara sunulacağını ve bu yeniliğin kullanıcı deneyimini daha da ileri seviyelere taşıyacağını açıkladılar.

https://www.gsmarena.com/youtube_will_no_longer_discriminate_videos_with_different_aspect_ratios-news-32491.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
donanımcı123 9 ay
Neresi güzel bunun yahu saçma sapan birşey olmuş.
Resmen 4:3 görüntü formatında veriyor saçma sapan bir şekil şemal bu.
Eski hali gayet iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 9 ay
benim favorim 1:1 !
hata bazı videolarımı bu şekilde yapıyorum :)
cep telefonunda da TV de de görüntü algısı 1 oluyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 9 ay
Dün pc de youtube girdim sinema moduna alıyorum nedense ekran büyümüyordu sebebide buymuş demek.Her video orjinal boyutuna göre şekilleniyor ben beğendim kullanırken.Ama şu kötü oldu önceden video küçük olunca sinema moduna alıyorum şimdi tam ekran yapmak zorunda kalıyorum detayları görebilemek için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 9 ay
cep telefonlarında ya dik tutarak video çekmemeyi ya da dik tutulsa bile normal formatta çekilecek şekilde ayarlasınlar. bilerek çekenler neyse de bilmeden dik çekip sonrasında o videolardan slayt hazırlanacağı veya tvden izleneceği zaman jeton düşüyor. o zaman da o videoyu tekrar çekme ihtimali kalmamış oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 9 ay
Saçma olmuş. Eski 4:3 formatlı tüplü televizyonlarda 16:9 formatlı HD yayınları izlerken tam ekran yapılıyordu. İnsanların suratları incelip uzun bir yapıya bürünüyordu ve çok garip bir görüntü oluşuyordu. Şahsen çerçeve ile izleyip olması gerektiği şekilde görüntüyle izlemek daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 9 ay Mr. Jingles
Görüntüyü stretch yapmıyor ki zaten sen yanlış anlamışsın hala native halindeler ama daha büyük gözüküyorlar, örnek görüntü de koymuşlar üstelik
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İyotluTuz 9 ay
Telefonu dik tutup video çekmek nedir yahu. İzlemesi işkence. Bence ilk önce bu durumun düzeltilmesi lazım.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 9 ay İyotluTuz
Video estetiği nedir bilmeyen görmemişlerin telefonuna kamera verilirse o da gider en alışık olduğu şeyi yapar; kamerayı dik tutar.
Snapchat tarzı bazı uygulamaların yatay videoya izin vermeyerek bu durumu körüklemesi ise ayrı bir sorun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 ay
Güzel gelişme...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tropeus77 9 ay
videonun bir tarafını kesip siyah bandı kaldıracaksa hiç yapmasın.. yada videoyu yamultarak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 9 ay
Bu epey bir zor iş aslında. Youtube iyi iş çıkarmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BumberShoot 9 ay
Son resimde siyah kenarlar yerine beyaz kenarlar olmuş ne farkı var ki yerine göre videolarının boyutunu değiştirmek çok abzürt görüntülere yol açabilir
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDeYe_46 9 ay BumberShoot
Beyaza maerakı var Google'ın bu aralar ondandır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2977 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, yenilik ve
4 etiket daha video Web Siteleri Internet Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı 9 ay Beyinde ödül sisteminin çalıştırılması kanserli tümörü küçültüyor 9 ay Yakında iPad ve MacBook'lar iPhone'unuzu kablosuz olarak şarj edebilecek 9 ay Şili firması, suda çözülen poşet geliştirdi 9 ay Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek 9 ay Erdoğan:" Rusya'yla elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var. " 9 ay Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor 9 ay Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir 9 ay Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlayacak isimler belli oldu 9 ay Rüzgâr ve Güneş enerjisini uygun maliyetli depolamaya imkân veren pil geliştirildi 9 ay Samsung Galaxy Tab S4'ü gösteren video sızdırıldı 9 ay Çin'in insansız helikopteri test uçuşunu tamamladı 9 ay Google'a göre dünyanın 'en saçma' binası Kahramanmaraş'ta 9 ay Binance CEO'su, borsanın gelişmesi ve kripto para pazarı hakkında konuştu 9 ay iPhone X için en güzel kılıf: Spigen Classic C1 9 ay Youtube’un Gece Modu Android cihazlara gelmeye başladı 9 ay 6.1 ve 6.5 inç ekranlı iPhone modelleri yan yana görüntülendi! 4 kameralı iPhone geliyor! 9 ay Xiaomi’den çok uygun fiyata router 9 ay Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı 9 ay Hangisi daha güvenli ve pratik? Yüz tanıma mı yoksa parmak izi mi? [Anket#18] 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Youtube, artık farklı en boy oranına sahip videolarda siyah çerçeve göstermeyecek Sonraki Google Play mağazasında madencilik uygulamalarına yasak 9 ay Karşınızda Tesla'nın sınırlı sayıda üretmiş olduğu karbon fiber sörf tahtaları 9 ay LinkedIn'in mobil uygulamasına sesli mesajlaşma özelliği geliyor 9 ay 9 etkileyici fotoğraf ile teknolojinin evrimi 9 ay Fortnite yeni bir dönemin başlangıcı olabilir 9 ay SoftBank dijital ödeme hizmeti sunacak 10 ay İşte Hayabusa'nın asteroit yörüngesinde yakaladığı fotoğraf 10 ay Kalitesiz uykuyla depresyon arasındaki nörolojik mekanizma tespit edildi 10 ay DRAM pazarından müjdeli haber: fiyatlar seneye düşebilir 10 ay Vivo Nex'in üstten açılan kamerası şaşırtıcı bir dayanıklılık testinden geçti 10 ay Tasarımıyla kendine hayran bırakan Honor Play Special Edition, 1 Ağustos'ta satışa çıkıyor! 10 ay Yeni iPad Pro nasıl olacak? 10 ay Bir akıllı telefon bağımlısının itirafları 10 ay H310 çipsetine 8 çekirdekli işlemci desteği 10 ay Görelilik Kuramı ilk kez kara delik etrafında gözlendi 10 ay OneDrive'ın Android uygulaması artık parmak izi kilidini destekliyor 10 ay ABD ordusundan eSpor hamlesi: Street Fighter V turnuvası düzenliyor 10 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin yeni görselleri paylaşıldı 10 ay Accenture, verilerini Blockchain ile depolayacak 10 ay 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim