Youtube, artık farklı en boy oranına sahip videolarda siyah çerçeve göstermeyecek

Teknoloji Editörü
Youtube, masaüstü versiyonunda farklı en boy oranına sahip videoların etrafında artık siyah çerçevelerin olmayacağını açıkladı. Bunun yerine videolar daha büyük görünecek şekilde genişletilerek optimize edilecek.
Kullanıcı deneyimi artacak
Youtube'dan yapılan açıklama, bu değişikliğin 16:9 en boy oranındaki çerçeveyi farklı ekran boyutlarına göre ayarlamak için optimize ederek yapılacağı yönünde. Peki dikey videolarda nasıl bir işlem uygulanacak diye düşünebilirsiniz. Bu videolarda da siyah çerçeve olmayacak ve video sayfada orjinal ebatlarında oynatılacak.
Youtube yetkilileri bu değişikliğin aşamalı olarak tüm kullanıcılara sunulacağını ve bu yeniliğin kullanıcı deneyimini daha da ileri seviyelere taşıyacağını açıkladılar.
https://www.gsmarena.com/youtube_will_no_longer_discriminate_videos_with_different_aspect_ratios-news-32491.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Resmen 4:3 görüntü formatında veriyor saçma sapan bir şekil şemal bu.
Eski hali gayet iyiydi.
hata bazı videolarımı bu şekilde yapıyorum :)
cep telefonunda da TV de de görüntü algısı 1 oluyor :)
Snapchat tarzı bazı uygulamaların yatay videoya izin vermeyerek bu durumu körüklemesi ise ayrı bir sorun.