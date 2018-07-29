Youtube, artık farklı en boy oranına sahip videolarda siyah çerçeve göstermeyecek

Youtube, masaüstü versiyonunda farklı en boy oranına sahip videoların etrafında artık siyah çerçevelerin olmayacağını açıkladı. Bunun yerine videolar daha büyük görünecek şekilde genişletilerek optimize edilecek.

Kullanıcı deneyimi artacak

Youtube'dan yapılan açıklama, bu değişikliğin 16:9 en boy oranındaki çerçeveyi farklı ekran boyutlarına göre ayarlamak için optimize ederek yapılacağı yönünde. Peki dikey videolarda nasıl bir işlem uygulanacak diye düşünebilirsiniz. Bu videolarda da siyah çerçeve olmayacak ve video sayfada orjinal ebatlarında oynatılacak.

Youtube yetkilileri bu değişikliğin aşamalı olarak tüm kullanıcılara sunulacağını ve bu yeniliğin kullanıcı deneyimini daha da ileri seviyelere taşıyacağını açıkladılar.

https://www.gsmarena.com/youtube_will_no_longer_discriminate_videos_with_different_aspect_ratios-news-32491.php