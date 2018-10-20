Youtube'un mini oynatıcı özelliği nihayet masaüstü versiyonuna geldi

Youtube'un masaüstü versiyonu gittikçe kullanışlı bir hal almaya başlıyor. Uzun bir süredir platformun mobil uygulamasında kullanımda olan mini oynatıcı özelliği artık masaüstü sitede de kullanıma açıldı. Bundan böyle video izlerken bir yandan da sitede gezinti yapabileceksiniz.

Youtube masaüstü siteyi es geçmiyor

Youtube'un mobil uygulamasından aşina olduğumuz bu özelliği kullanmak için izlediğiniz videonun sağ alt köşesindeki mini oynatıcı düğmesine tıklamanız yeterli. Daha sonra video ekranın sağ alt köşesinde küçük bir pencerede oynatılmaya devam edecek ve siz de bir yandan Youtube'daki diğer içeriklere göz atarken bir yandan da oynatılan videoyu izleyebileceksiniz.

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Bu yenilikle birlikte, mobil uygulmasıolan Youtube'un masaüstü tarafını da es geçmemesi, kullanıcılarınyaşaması açısından oldukça önemli diyebiliriz.