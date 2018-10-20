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Youtube'un mini oynatıcı özelliği nihayet masaüstü versiyonuna geldi

Oldukça uzun bir süredir Youtube'un mobil uygulamasında kullanımda olan mini oynatıcı özelliği masaüstü versiyonda da kullanıma sunuldu. İşte yeni özellik ve detayları...
7 ay
4,5b
1
6
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube'un masaüstü versiyonu gittikçe kullanışlı bir hal almaya başlıyor. Uzun bir süredir platformun mobil uygulamasında kullanımda olan mini oynatıcı özelliği artık masaüstü sitede de kullanıma açıldı. Bundan böyle video izlerken bir yandan da sitede gezinti yapabileceksiniz.

Youtube masaüstü siteyi es geçmiyor

Youtube'un mobil uygulamasından aşina olduğumuz bu özelliği kullanmak için izlediğiniz videonun sağ alt köşesindeki mini oynatıcı düğmesine tıklamanız yeterli. Daha sonra video ekranın sağ alt köşesinde küçük bir pencerede oynatılmaya devam edecek ve siz de bir yandan Youtube'daki diğer içeriklere göz atarken bir yandan da oynatılan videoyu izleyebileceksiniz.
Bu yenilikle birlikte, mobil uygulması oldukça işlevsel olan Youtube'un masaüstü tarafını da es geçmemesi, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşaması açısından oldukça önemli diyebiliriz.

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Amd64x2 7 ay en beğenilen
Bu haberi önceden de yaptınız, o zaman da kullanışsız dedik. Başka sayfaya geçince veya sayfayı küçültünce oynatıcıda kayboluyor. Oysaki Opera'da varsayılan olarak gelen bu özellikte oynatıcı tarayıcıdan bağımsız bir player gibi çalışıyor.
Bu haberi önceden de yaptınız, o zaman da kullanışsız dedik. Başka sayfaya geçince veya sayfayı küçültünce oynatıcıda kayboluyor. Oysaki Opera'da varsayılan ola...
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Feyzuli 7 ay
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jimhendrix 7 ay
Portal leş gibi olmuş göz yoruyor arka planı. Gece moduna almak zorunda değilim.
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unal67 7 ay
Opera tarayıcı indirin. Bu konuda çok kullanışlı.
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Omisis046 7 ay
Gereksiz.
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Amd64x2 7 ay en beğenilen
Bu haberi önceden de yaptınız, o zaman da kullanışsız dedik. Başka sayfaya geçince veya sayfayı küçültünce oynatıcıda kayboluyor. Oysaki Opera'da varsayılan olarak gelen bu özellikte oynatıcı tarayıcıdan bağımsız bir player gibi çalışıyor.
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TEHET 7 ay
Google youtuba böyle bir özellik getirmek yerine chrome'a getirseydi daha iyi olurdu. Operada var mesela böyle bir özellik.
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Feyzuli 7 ay
Geleli bir ay oldu zaten?
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