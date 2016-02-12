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Youtube video önerilerini bildirim olarak göndermeye başladı

Akıllı telefonlarda bazen bildirimlerden bıkabiliyoruz. Telefonumuza sürekli bildirim gelmesi taciz boyutuna ulaşabiliyor. Şimdi youtube da bildirim gönderenler arasına girdi.
3 yıl
2,1b
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3
Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İndirdiğini uygulamalara da bağlı olarak bildirimler bazen sinir bozucu hale gelebiliyor. Şu e-postaya bak, şu yazıyı oku gibi bildirimler yüzünden bazen önemli olabilecekleri bile gözden kaçırdığımız olabiliyor. Aslında bu durum bir bakıma gerçek yaşamdaki sorunların farklı bir şekilde sanal dünyaya taşınması.
Şimdi youtube da bildirim gönderenler arasındaki yerini aldı. Artık akıllı telefonlarımıza veya tabletlerimize youtube'ta beğendiğimiz kanalların yeni içerikleriyle ilgili bildirimler gelecek. Eğer çok fazla kanal beğendiyseniz bildirimler ciddi sorunlar yaratabilirler.
Neyse ki youtube bu özelliği kapatma şansı veriyor ve bazı insanlar için taciz olması muhtemel durumdan onları kurtarıyor. Youtube'un önerilerini izlediğiniz videoların içeriklerine bakarak gönderdiğini belirtelim. Yani "şunu beğenebilirsiniz" gibisinden önerilerde bulunuyor.

http://www.androidpolice.com/2016/02/11/youtube-now-shoves-video-recommendations-into-notifications/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
bayadır var zaten....
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SEO-Uzmanı 3 yıl
youtube candır can :)
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Mr.Legend 3 yıl
Bana bayadır geliyor youtube bildirimleri. Neden yeni haber oldu ki
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