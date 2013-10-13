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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yüksek çözünürlük fotoğraflarla 5.nesil iPad'e yakından bakın

5 yıl
1,1b
1
40
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 22 Ekim'de lanse edeceği 5.nesil iPad'le ilgili şimdiye kadar birçok fotoğraf internete sızdı, ancak hiçbirisi haberimizdeki galeride yer alan fotoğraflar kaliteli değildi.

Sonny Dickson isimli Avustralyalı yazar tarafından yayınlanan fotoğraflar 5.nesil iPad'in yeni tasarımına detaylı şekilde ışık tutuyor. iPad Mini tasarım çizgileriyle şekillenen yeni kasanın iki farklı renk alternatifi ki bunlardan biri iPhone 5s'in de renk alternatiflerinden biri olan Space Gray olacak, fotoğraflarda açıkça görülebiliyor.

Apple'ın iPhone 5s'e güç veren A7 işlemcisinin özel bir tasarımından gücünü alacak olan 5.nesil iPad, 7 mm'e yakın kalınlığı ve ince çerçevesiyle tasarım anlamında seleflerine göre daha taşınabilir bir yapıda olacak. Donanım tarafında ise yeni iPad, 128GB'a kadar depolama alanı seçeneği ve 8MP'lik düşük ışığa %30 daha duyarlı kamerasıyla öne çıkacak.


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napolyon94 5 yıl en beğenilen
Masallah sizinti degil direk lanse olmus
2 Yanıt Yanıtla +28
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GoldPunch 5 yıl
Tablet konusunda Apple'ı tek geçerim.
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Umutcan 5 yıl serter33
serter33

Apple ın son 2 yıldır tek düze binmiş teknolojilerinden gına geldi valla. İnovasyon,yenilik anlamında bişey sunmayan/sunamayan, teknolojinin gelişimini yavaşlatan bir firma oldu çıktılar.Yine kel adam ve arkadaşları çıkıp artık daha hızlı işlemci daha iyi kamera vs vs konuşacaklar.Bi dünya parayı sömürmek için yine hücuma geçiyor kapital güç.Yine tek kuruşumu alamayacak o ayrı.



Aslına bakarsan tüm firmalar öyle, daha hızlı işlemci/gpu koy(+android tarafında ekranı iyice büyüt) piyasaya sür. Mantık bu. Hiçbir firmanın yeni mobil ürünü bende heyecan uyandırmıyor uzun süredir.
Şu katlanıp küçülebilir ekranlı cihazlar, çok kısa sürede hızlı şarj teknolojileri ve gözlüksüz 3d ekranlar(evo 3d'nin gelişmişi) vb. ilgi çekici şeyler üzerine yoğunlaşıp adam gibi değişiklikler olsaydı yeni cihaz almak için önceki modelleri
kullananlarda bir heyecan olurdu en azından. Hep daha hızlı hep daha hızlı, napacağım ben daha hızı oyunumu adam gibi pc'de oynuyorum zaten gameloft'un basit içeriksiz oyunları için habire yeni mobil cihaz mı alacağım...
Oyun dışı diğer uygulamalar ve appler zaten eski cihazlarda bile mis gibi çalışıyor.
Kısacası hız dışında yeni attraksiyonlar eklemeleri lazım ki tüketicide heyecan uyandırsın, firmalar bu şekilde benchmark üzerinden gittikleri sürece bana daha uzunca bir süre telefon tablet satamazlar.
Telefon segmentinde de galaxy s2 ve ip 4s modellerinden sonraki cihazlar için heyecan duyamadım, kameraları bile daha yeni yeni değiştiriyorlar. Cep telefonları için hayati derecede önemli olan batarya teknolojisi ise hala yerinde sayıyor.
İnsan en azından batarya teknolojisine biraz önem verir.
serter33Apple ın son 2 yıldır tek düze binmiş teknolojilerinden gına geldi valla. İnovasyon,yenilik anlamında bişey sunmayan/sunamayan, ...
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1 Avatar
metinsemer 5 yıl
Bende bunu bekliyordum dizayn olarak gördük sıra teknik özelliklerde. Eğer beğenirsem bende alırım.
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brk-bjk 5 yıl
Apple tasarım konusunda 10 numara işler yapıyor takdir ettim
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doctor5945 5 yıl
Tüm dh ailesinin bayramı mübarek olsun
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Nightmare70 5 yıl
Hiç tabletim olmadı galiba 5.nesli alacağım :))
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kain061 5 yıl
hic heyecan vermiyorsun artik apple :)
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Xagdas 5 yıl
Menü düğmesini görseydik...
Bakalım var mı parmak izi.
Haa pardon, şimdi görürsek iki gün sonra ne sızdıracaklar?
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XanthiN 5 yıl
İncelemeleri bekleyelim
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jeofizikci 5 yıl
bu ipad mini
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Mr.Loney 5 yıl
Hala miniden haber yok mu
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forumlarabak 5 yıl
Apple ın cihazlarındaki sızıntı çok farklı oluyor, bir S4 ü hatırlayın birde buna bakın adam katalog çekimi yapmış :)
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GokhanMaths 5 yıl
inceleme güzel olmuş
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a7v8x 5 yıl
Sızdırmak için para bile vermemişler.
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Olgun Penguen 5 yıl
Dayanamayıp yakın zamanda iPad 4 alanlar pişman olucak gibi
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