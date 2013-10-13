Yüksek çözünürlük fotoğraflarla 5.nesil iPad'e yakından bakın

Apple'ın 22 Ekim'de lanse edeceği 5.nesil iPad'le ilgili şimdiye kadar birçok fotoğraf internete sızdı, ancak hiçbirisi haberimizdeki galeride yer alan fotoğraflar kaliteli değildi.
Sonny Dickson isimli Avustralyalı yazar tarafından yayınlanan fotoğraflar 5.nesil iPad'in yeni tasarımına detaylı şekilde ışık tutuyor. iPad Mini tasarım çizgileriyle şekillenen yeni kasanın iki farklı renk alternatifi ki bunlardan biri iPhone 5s'in de renk alternatiflerinden biri olan Space Gray olacak, fotoğraflarda açıkça görülebiliyor.
Apple'ın iPhone 5s'e güç veren A7 işlemcisinin özel bir tasarımından gücünü alacak olan 5.nesil iPad, 7 mm'e yakın kalınlığı ve ince çerçevesiyle tasarım anlamında seleflerine göre daha taşınabilir bir yapıda olacak. Donanım tarafında ise yeni iPad, 128GB'a kadar depolama alanı seçeneği ve 8MP'lik düşük ışığa %30 daha duyarlı kamerasıyla öne çıkacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslına bakarsan tüm firmalar öyle, daha hızlı işlemci/gpu koy(+android tarafında ekranı iyice büyüt) piyasaya sür. Mantık bu. Hiçbir firmanın yeni mobil ürünü bende heyecan uyandırmıyor uzun süredir.
Şu katlanıp küçülebilir ekranlı cihazlar, çok kısa sürede hızlı şarj teknolojileri ve gözlüksüz 3d ekranlar(evo 3d'nin gelişmişi) vb. ilgi çekici şeyler üzerine yoğunlaşıp adam gibi değişiklikler olsaydı yeni cihaz almak için önceki modelleri
kullananlarda bir heyecan olurdu en azından. Hep daha hızlı hep daha hızlı, napacağım ben daha hızı oyunumu adam gibi pc'de oynuyorum zaten gameloft'un basit içeriksiz oyunları için habire yeni mobil cihaz mı alacağım...
Oyun dışı diğer uygulamalar ve appler zaten eski cihazlarda bile mis gibi çalışıyor.
Kısacası hız dışında yeni attraksiyonlar eklemeleri lazım ki tüketicide heyecan uyandırsın, firmalar bu şekilde benchmark üzerinden gittikleri sürece bana daha uzunca bir süre telefon tablet satamazlar.
Telefon segmentinde de galaxy s2 ve ip 4s modellerinden sonraki cihazlar için heyecan duyamadım, kameraları bile daha yeni yeni değiştiriyorlar. Cep telefonları için hayati derecede önemli olan batarya teknolojisi ise hala yerinde sayıyor.
İnsan en azından batarya teknolojisine biraz önem verir.