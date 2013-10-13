Yüksek çözünürlük fotoğraflarla 5.nesil iPad'e yakından bakın

Apple'ın 22 Ekim'de lanse edeceği 5.nesil iPad'le ilgili şimdiye kadar birçok fotoğraf internete sızdı, ancak hiçbirisi haberimizdeki galeride yer alan fotoğraflar kaliteli değildi.

Sonny Dickson isimli Avustralyalı yazar tarafından yayınlanan fotoğraflar 5.nesil iPad'in yeni tasarımına detaylı şekilde ışık tutuyor. iPad Mini tasarım çizgileriyle şekillenen yeni kasanın iki farklı renk alternatifi ki bunlardan biri iPhone 5s'in de renk alternatiflerinden biri olan Space Gray olacak, fotoğraflarda açıkça görülebiliyor.

Apple'ın iPhone 5s'e güç veren A7 işlemcisinin özel bir tasarımından gücünü alacak olan 5.nesil iPad, 7 mm'e yakın kalınlığı ve ince çerçevesiyle tasarım anlamında seleflerine göre daha taşınabilir bir yapıda olacak. Donanım tarafında ise yeni iPad, 128GB'a kadar depolama alanı seçeneği ve 8MP'lik düşük ışığa %30 daha duyarlı kamerasıyla öne çıkacak.