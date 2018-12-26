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Yurt dışından getirilen telefon ve diğer elektronik ürünlerin bandrol ücreti değişmedi

Resmi Gazete'de yürürlüğe giren karara göre 2019'da cep telefonları ve diğer elektronik ürünlerden alınacak bandrol ücreti belli oldu. Ücretlerde değişiklik yapılmadı.
4 ay
16,2b
1
48
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yurt dışından getirilen telefon ve diğer elektronik ürünlerin bandrol ücreti değişmedi
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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlardan 2019 yılı için alınacak bandrol ücreti açıklandı. Bandrol ücretlerinde değişiklik yapılmadı. Doğrudan veya internet bağlantısıyla televizyon ya da radyo yayını alabilen elektronik cihazlar yurt dışından getirilirken bandrol ücreti ödenmesi gerekiyor. Telefon, televizyon, radyo, uydu alıcı cihazlar gibi elektronik ürünler bu kapsama giriyor. Bandrol ücreti, her cihaz için bir defaya mahsus ödeniyor.

Cep telefonlarına 20 Euro bandrol ücreti

İnternet bağlantısı ile radyo ve televizyon alabilen cep telefonlarından 20 Euro bandrol ücreti alınacak. Bandrol ücreti değişmedi ancak Kasım ayında zam yapılan IMEI kayıt ücreti tutarı, yeniden değerlendirme oranından muaf tutulmazsa 500 TL olan kayıt ücret, 618 TL'ye çıkacak. Bu durumda bugünkü kura göre bandrol ve IMEI kayıt ücreti toplamı 738 lira olacak. Mevcut toplam tutar ise 620 lira.  

Televizyonlardan alınacak bandrol ücretinde de değişiklik yapılmadı. 2019 yılında 51 ekrana kadar (51 ekran dahil) televizyonlara 10 euro, 52-67 ekran arası (67 ekran dahil) televizyonlara 16 euro, 68-85 ekran arası (85 ekran dahil) televizyonlara 22 euro, 86-116 ekran arası (116 ekran dahil) televizyonlara 34 euro, 117-148 ekran arası (148 ekran dahil) televizyonlara 40 euro, 148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 euro, oto televizyonlarına ise 8 euro bandrol karşılığı ücret ödenecek. 
Bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, oto televizyonlardan 8 euro, oto radyo alıcılarından 1 euro, set üstü medya kutuları 7 euro ve uydu alıcılarından 7 euro bandrol ücreti alınacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181226.htm Yorum Yaz
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alex59 4 ay en beğenilen
Türk lirasına itibar gelsin diye milletin dolarını, euro'sunu bozdurtanlar sıra kendi küplerini doldurmaya gelince ödemeyi euro ile alıyor.
2 Yanıt Yanıtla +67
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veteriner69 4 ay
"Değişmedi" diye yanıltıcı başlık olmuş. Bandrol değil ama toplamda kayıt ücreti değişiyor. Bu başlıksa pozitiflik imajı veriyor. 738 TL denir!!!!! YUH!
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MS4343 4 ay
"Başkanlıkla işler daha hızlı halledilecek" derken bu tarz kanun çıkarma işlerini kastettiler sanırım.Gece yatıp, sabahına kanun maddesi çıkabiliyor!
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Fashionality 4 ay
direk duz hesap 200 euro alin hepsinden... seneye de 300 yaptik dersiniz... hatta elektronik urune verilen para miktari kadar da devlete odeme yapalim... daha net olur... zaten sigarayi devletle ortak iciyoruz, rakiyi da ortak iciyoruz, telefonu da ortak kullaniriz ne olmus yani...
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Guest-458B4BD66 4 ay
hani tl bizim her şeyimizdi. bu euro da ne oluyor. eyyyy yuro!!!
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jerry smith 4 ay
Insanın bi yeter beee m. diyesi var.
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Bloodin 4 ay
Bunun adı haraç kesmektir, başka bir şey değil...
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DH Misafiri 4 ay
bir telefon almak için bu kadar maymun edilen bir millet var mi acaba yeryuzunde ? yabancı arkadaslarima turkiye' deki vergileri anlatamiyorum bile utancimdan , ne olursa olsun vestel ' in cop telefonlarini almayacam
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haqy 4 ay
Resmen kaçakçılığa teşviktir bu. Millete doğru düzgün maaş vermeyip hadi buyur yaşayabiliyorsan yaşa diyorlar. Eh millet de ne yapacağını çok iyi biliyor.
Yanıtla +3
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Vanished Man 4 ay
Kaçak çinli telefonlardan alırım ki aldım imei atıyorlar kullanıp gidiyoruz. Ne bandrolü ne vergisi hiçbiri yok.
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Kayrabey 4 ay Vanished Man
Ona da çok güvenme. Yakın 10-15 yaş üzeri telefonlar kapatılacak. Çakma imeili telefonlar gümleyecek.
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AirSupport 4 ay
Bıktım bu ülkeden ! Suriye de bile daha iyi yaşıyorlardır...
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Guest-458B4BD66 4 ay AirSupport
kesinlikle doğru geçen sene suriyeli bir kadın öğretmen suriye'de hem de savaş esnasında bir ingilizce öğretmeni 3 ya da 4 saat günlük derse giriyor ve türkiye'den çok daha fazla maaş alıyordum demişti. ismi bende kalsın.
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aybey 4 ay
Olm biri acil Galaksi ve ezcümle cihan Liderimiz, Reisimiz'e birsi bilgi versin: Bu DOLAARRRRRRR, EUUUURRRRROoooooo Lobisi vergileri Döviz ile aleyeah!!
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edwinnarc 4 ay
peki milletin bunca yapılanı görmesine rağmen hala uyuması? devam edin uyumaya, devam
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