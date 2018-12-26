Yurt dışından getirilen telefon ve diğer elektronik ürünlerin bandrol ücreti değişmedi

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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlardan 2019 yılı için alınacak bandrol ücreti açıklandı. Bandrol ücretlerinde değişiklik yapılmadı. Doğrudan veya internet bağlantısıyla televizyon ya da radyo yayını alabilen elektronik cihazlar yurt dışından getirilirken bandrol ücreti ödenmesi gerekiyor. Telefon, televizyon, radyo, uydu alıcı cihazlar gibi elektronik ürünler bu kapsama giriyor. Bandrol ücreti, her cihaz için bir defaya mahsus ödeniyor.

Cep telefonlarına 20 Euro bandrol ücreti

İnternet bağlantısı ile radyo ve televizyon alabilen cep telefonlarından 20 Euro bandrol ücreti alınacak. Bandrol ücreti değişmedi ancak Kasım ayında zam yapılan IMEI kayıt ücreti tutarı, yeniden değerlendirme oranından muaf tutulmazsa 500 TL olan kayıt ücret, 618 TL'ye çıkacak. Bu durumda bugünkü kura göre bandrol ve IMEI kayıt ücreti toplamı 738 lira olacak. Mevcut toplam tutar ise 620 lira.

Televizyonlardan alınacak bandrol ücretinde de değişiklik yapılmadı. 2019 yılında 51 ekrana kadar (51 ekran dahil) televizyonlara 10 euro, 52-67 ekran arası (67 ekran dahil) televizyonlara 16 euro, 68-85 ekran arası (85 ekran dahil) televizyonlara 22 euro, 86-116 ekran arası (116 ekran dahil) televizyonlara 34 euro, 117-148 ekran arası (148 ekran dahil) televizyonlara 40 euro, 148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 euro, oto televizyonlarına ise 8 euro bandrol karşılığı ücret ödenecek.

Bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, oto televizyonlardan 8 euro, oto radyo alıcılarından 1 euro, set üstü medya kutuları 7 euro ve uydu alıcılarından 7 euro bandrol ücreti alınacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181226.htm