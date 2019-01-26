Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yüz tanıma uygulaması ile etkinliklerde yabancılık çekmeyin

Social Recall adlı uygulama bir etkinlik anında sizi defalarca yapmanız gerekebilecek formalite icabı tanışmalardan kurtarmaya hazır. Yüz tanıma teknolojisini kullanan yazılımın detayları haberimizde.
3 ay
2,7b
1
4
Mobil Uygulamalar
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnsanların bir araya geldiği kalabalık ortamlarda, herkesi ismen tanımak ve bu kişilerin yüzlerini hatırlamak çok zordur. Bu durumun farkında olan Social Recall ekibi, geliştirdikleri uygulama ile probleme çözüm üretmeye çalışmış.

Social Recall adlı uygulama, akıllı telefonlarımızın kamerası yardımıyla isimleri ve yüzleri eşleştiren bir yüz tanıma teknolojisi kullanıyor. Şirketin amacı burada, sürekli tekrar etme ihtimali bulunan formalite icabı tanışmaları ve pot kırma durumlarını en aza indirme gayreti olmuş.

Kişisel veriler saklanmıyor

Sistemin işleyişi ise basit. Etkinliği düzenleyen organizatörler ilk önce katılımcılara bir davetiye yolluyor. Etkinliğe katılması beklenen kullanıcı ise iki adet öz çekim fotoğraf ile sosyal medya üzerinden yazılıma bağlanıyor. Daha sonra uygulama, önceden tanımlanmış bir bölge içinde ve belirli bir saatte aktif hale geliyor. Etkinliğe katılan kullanıcı ise kamerasını herhangi bir kişinin yüzüne tuttuğunda, yazılım ilgili şahsın ismini ve sosyal medya profilini ekrana getiriyor. Gizlilik hakkı kapsamında, yazılım sadece sisteme dahil olmayı kabul eden kişileri tanıyor ve etkinlik sona erdikten sonra tüm veriler siliniyor.

Alınan tüm bu önlemlere rağmen kullanıcıların uygulamayla paylaşması gereken kişisel veri miktarı ve görüntülerin yabancılarla paylaşılmasına izin verilmesine ilişkin endişeler, yazılımla ilgili potansiyel sorunları oluşturuyor.

Kafalarda soru işaretleri oluşsa da yazılımın, isimleri ve yüzleri hatırlamada sıkıntı yaşayan insanlar ile yüz körlüğü (Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali) teşhisi konmuş hastalara katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.


https://www.springwise.com/facial-recognition-app-remember-faces-events/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 3 ay
Aslında sadece google sorsak bile bilir bence. Malum artık elimizdeki bütün tablet, telefon veya masamızdaki bilgisayarların kamerasından alınan görüntüler ile hepimizin fişlendiğini tahmin etmek zor değil. Yani kim kimdir en iyi bilen google veya facebook gibi sosyal medya devleri. "Google Bu kim" uygulaması çıkar yarın, telefonu birinin suratına tuttuğumuzda bütün seceresini bile verir bize. Ama araya reklam alırlar orası ayrı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 ay
kişisel verilerin korunması !?
ismin ali ise sistem seni ali diye fişlemiyor
ama istanbulluysan 34 plaka kodu ile fişliyor.
sonuç olarak ortada bir fişleme sistemi var
sana sen demez ama id=x5454646456456464 diye sabit değişken olarak tanımlar.
sonuç olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halilumit 3 ay
Saçma. Konuşurken ismini hatırlamak için telefonu adamın gözüne mi sokacaz dur yüzünü tarayim diye. Adını sorarım daha nazik bir hareket olur. Google glass gibi bi gözlük olmadıgi sürecek çöp
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 ay
Microsoft minyatur her acidan daha anlamli saglam bir cihazi cikartmak uzere iste :
freepatentsonline.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay YouTube video çözünürlük seçeneklerinin sıralamasını tersine çevirdi 3 ay Facebook’a Türkiye'de inceleme başlatıldı 3 ay Türkiye, oyun sektöründe en hızlı büyüyen üçüncü pazar 3 ay Yeni nesil iPad ve iPad mini'de yüz tanıma sistemi Face ID olmayabilir 3 ay Şubat'ta Netflix'te Neler Var? 3 ay OnePlus 6T modellerinde hızlı pil tüketimi sorunu ortaya çıktı 3 ay iOS 12.2 beta kodlarında yeni iPad ve iPod Touch modelleri ortaya çıktı 3 ay Google, Salmon ve Medeka kod adlı iki cihaz daha geliştiriyor 3 ay Facebook tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirme niyetinde 3 ay Apple News uygulamasına abonelik servisi eklenecek 3 ay Roccat iki yeni mousepad duyurdu 3 ay Ünlü sanal gerçeklik stüdyosu yapay zekaya ağırlık veriyor 3 ay Google, Android Q ile dahili yüz tanıma özelliği sunacak 3 ay Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek 3 ay Juno, Jüpiter'in devasa fırtınalarını görüntüledi 3 ay Avrupa, 2025 yılında Ay’a yapılacak bir maden çıkarma görevinin mümkün olup olmadığını inceliyor 3 ay Video uzmanı | Canon EOS R inceleme 3 ay GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 3 ay Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler 3 ay Uygun Fiyata 4K Destekli 2 Farklı Android Tv Kutusunu İnceliyoruz 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Yüz tanıma uygulaması ile etkinliklerde yabancılık çekmeyin Sonraki BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı 3 ay Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi 3 ay Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı 3 ay Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay Nokia 1 Plus sızdı! 3 ay Apple'ın yeni iPad'leri EEC veritabanında ortaya çıktı 3 ay Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor 3 ay Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı 3 ay SpaceX, Crew Dragon’un roketlerini deneme maksatlı ateşledi! Test uçuşu Şubat ayında gerçekleşebilir 3 ay Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor 3 ay Bing arama motoru Çin'de yeniden erişime açıldı 3 ay Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı 3 ay Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti 3 ay Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor 3 ay Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi 3 ay Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu 3 ay Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim