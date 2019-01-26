Yüz tanıma uygulaması ile etkinliklerde yabancılık çekmeyin

İnsanların bir araya geldiği kalabalık ortamlarda, herkesi ismen tanımak ve bu kişilerin yüzlerini hatırlamak çok zordur. Bu durumun farkında olan Social Recall ekibi, geliştirdikleri uygulama ile probleme çözüm üretmeye çalışmış.

Social Recall adlı uygulama, akıllı telefonlarımızın kamerası yardımıyla isimleri ve yüzleri eşleştiren bir yüz tanıma teknolojisi kullanıyor. Şirketin amacı burada, sürekli tekrar etme ihtimali bulunan formalite icabı tanışmaları ve pot kırma durumlarını en aza indirme gayreti olmuş.

Kişisel veriler saklanmıyor

Sistemin işleyişi ise basit. Etkinliği düzenleyen organizatörler ilk önce katılımcılara bir davetiye yolluyor. Etkinliğe katılması beklenen kullanıcı ise iki adet öz çekim fotoğraf ile sosyal medya üzerinden yazılıma bağlanıyor. Daha sonra uygulama, önceden tanımlanmış bir bölge içinde ve belirli bir saatte aktif hale geliyor. Etkinliğe katılan kullanıcı ise kamerasını herhangi bir kişinin yüzüne tuttuğunda, yazılım ilgili şahsın ismini ve sosyal medya profilini ekrana getiriyor. Gizlilik hakkı kapsamında, yazılım sadece sisteme dahil olmayı kabul eden kişileri tanıyor ve etkinlik sona erdikten sonra tüm veriler siliniyor.

Alınan tüm bu önlemlere rağmen kullanıcıların uygulamayla paylaşması gereken kişisel veri miktarı ve görüntülerin yabancılarla paylaşılmasına izin verilmesine ilişkin endişeler, yazılımla ilgili potansiyel sorunları oluşturuyor.

Kafalarda soru işaretleri oluşsa da yazılımın, isimleri ve yüzleri hatırlamada sıkıntı yaşayan insanlar ile yüz körlüğü (Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali) teşhisi konmuş hastalara katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

https://www.springwise.com/facial-recognition-app-remember-faces-events/