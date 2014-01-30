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ZEISS, Fujifilm ve Sony uyumlu Touit 2.8/50M makro lensini resmi olarak duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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ZEISS, Fujifilm ve Sony uyumlu Touit 2.8/50M makro lensini resmi olarak duyurdu
Fotoğraf ve optik görüntüleme sektörünün en prestijli firmalarından ZEISS, Touit lens ailesi içerisine 2.8/12 ile 1.8/32 sonrası Fujifilm ve Sony uyumlu Touit 2.8/50M makro lensini de eklediğini duyurdu.
Sony'nin E-Mount ile Fujifilm'in X-Mount bağlantı yapısına sahip fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak geliştirilen yeni ZEISS Touit 2.8/50M, makro çekimler için özel olarak hazırlanmış durumda. Bu doğrultuda 1:1 büyütme (Objeleri gerçek boyutlarıyla sensöre düşürebiliyor) verebilen lens, teknik olarak 50mm odak uzaklığına, f/2.8 – f/22 diyafram ve 0,15 m (6.02 ¨) – sonsuz netleme aralığına, 290 gram ağırlık seviyesine ve 14 element 11 grup optik dizilime sahip. Tasarımsal olarak firmanın genel çizgisini koruyarak siyah renkli bir gövdeyle gelen ZEISS Touit 2.8/50M, sunduğu odak uzaklığıyla makro yanında porte ve manzara çekimleri için de kullanılabiliyor ve optik olarak üst seviyede sonuçlar ortaya koyabiliyor. Dahili otomatik netleme motoru bulunan lens, düşük bozulma seviyesine sahip.
Dünyanca ünlü ZEISS'in yeni lensi Touit 2.8/50M makro, 1000$ fiyat etiketiyle 2014 Mart ayında satışa çıkıyor. Ürün ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz. 
ZEISS, Fujifilm ve Sony uyumlu Touit 2.8/50M makro lensini resmi olarak duyurdu
 

http://blogs.zeiss.com/photo/en/?p=4680 Yorum Yaz
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CmSandman 5 yıl
abi ya bu lens fiyatları profesyonel makinalar kadar var. benim aklım almıyor hala?
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arel.gr 5 yıl
ZEISS olabildigince pahali oluyor,esdeger ozellikli paralel urunler pekala is gorur.
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serkanozg 5 yıl
Dahili otomatik netleme motoru bulunan lens
hımmmm.............
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simplethinks 5 yıl
güzel makine
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nzmaydin 5 yıl
Valla orada yazılanları anlamadım ama çok övmüşsünüz herkese tavsiye ederim :D
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