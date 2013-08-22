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ZTE, 2013'ün ilk yarısında net karını %26 arttırdı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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ZTE, 2013'ün ilk yarısında net karını %26 arttırdı

Yapılan son tahminlere gore 2013 yılının sonu itibariyle Nokia, BlackBerry ve HTC gibi önemli isimleri geride bırakarak dünyanın en büyük 7.akıllı telefon üreticisi olması beklenen Çin merkezli ZTE, 2013’ün ilk yarısı için finansal sonuçlarını duyurdu.

Açıklanan verilere gore ZTE, yılın ilk yarısında yıllık bazda %11,8’lik düşüş ile 6,13 milyar dolar gelir elde ederken; net kar ise yıllık bazda %26,6’lık artış ile 50.1 milyon dolar oldu. ZTE, gelirlerdeki düşüse gerek yerel gerekse de dış pazarlardaki GSM ve UMTS çözümlerinin satış sayılarındaki düşüşün sebep olduğunun altını çizdi.

Bu takvim döneminde yerel satışlar firmanın gelirlerinin %50,1’ünü oluşturduğu açıklanırken; gelirlerin %50,70’inin servis sağlayıcılarının satışa sunduğu ZTE üretimi çözümlerinden elde edildiği belirtildi.


http://www.digitimes.com/news/a20130822VL202.html Yorum Yaz
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cübbeli gandalf 5 yıl en beğenilen
ülkemizde çin malı kötüdür düşüncesi kırılırsa huawei,zte gibi markalar ülkemizde de bolca satış yapabilir
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DH Misafiri 5 yıl
HTC ve nokiayı katlamış :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cübbeli gandalf
ülkemizde çin malı kötüdür düşüncesi kırılırsa huawei,zte gibi markalar ülkemizde de bolca satış yapabilir

aynen bide cin malı telefonu satması sorun oluyor ideos x5 kullanıyordum cahil telefoncular bune cin malı 5 para etmez diyolardı
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Morphinz 5 yıl
OneMinuteTR
İlk Tegra 4 lü cihazda bundan geldihttp://www.gizchina.com/2013/08/21/320-zte-u988s-becomes-world-first-tegra-4-phone/

Adamlar tegralı, 2 gb ramli 13 mp kameralı telefonu 320$'a satıyor.
Bizim Turkcell: ...... (Utandım Yazamadım)
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MaDMaxiBo 5 yıl Morphinz
Morphinz

OneMinuteTR

İlk Tegra 4 lü cihazda bundan geldihttp://www.gizchina.com/2013/08/21/320-zte-u988s-becomes-world-first-tegra-4-phone/


Adamlar tegralı, 2 gb ramli 13 mp kameralı telefonu 320$'a satıyor.
Bizim Turkcell: ...... (Utandım Yazamadım)

6 milyar dolar satıştan elde edilen kâr 50 milyon dolar diyor.

adamlar yüzde bir bile olmayan kâr oranıyla çalışıyorlar demektir bu da. bizde %25 ten aşağı kâr yapan firma kapatır fabrikayı.
üçkağıtçılık dizboyu...

çin mi sahteci bizimkiler mi. telefon yapsalar işlemcisini ramini gider çinden alırlar zaten


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cübbeli gandalf 5 yıl en beğenilen
ülkemizde çin malı kötüdür düşüncesi kırılırsa huawei,zte gibi markalar ülkemizde de bolca satış yapabilir
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Al Swearengen 5 yıl cübbeli gandalf
cübbeli gandalf

ülkemizde çin malı kötüdür düşüncesi kırılırsa huawei,zte gibi markalar ülkemizde de bolca satış yapabilir

Aynen hocam adamlar ucuza telefon görünce " çin malı,bunda bir pislik vardır" diye düşünüyor hemen.
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Fenomenon 5 yıl cübbeli gandalf
cübbeli gandalf
ülkemizde çin malı kötüdür düşüncesi kırılırsa huawei,zte gibi markalar ülkemizde de bolca satış yapabilir

öyle ancak genel olarak bakarsak çin malları dandik oluyor. zaten adamlar iyi bişeyler yapalım diyede uğraşmıyor
ancak tabiki aradan sivrilen bazı firmalar büyük oynamaya başladı. çin zaten 1 milyardan fazla nüfus var. o yüzden çinde başarılı olan firma global anlamda da baya güçlü olabilir
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OneMinuteTR 5 yıl
İlk Tegra 4 lü cihazda bundan geldi
gizchina.com/...
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