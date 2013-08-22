ZTE, 2013'ün ilk yarısında net karını %26 arttırdı

Yapılan son tahminlere gore 2013 yılının sonu itibariyle Nokia, BlackBerry ve HTC gibi önemli isimleri geride bırakarak dünyanın en büyük 7.akıllı telefon üreticisi olması beklenen Çin merkezli ZTE, 2013’ün ilk yarısı için finansal sonuçlarını duyurdu.

Açıklanan verilere gore ZTE, yılın ilk yarısında yıllık bazda %11,8’lik düşüş ile 6,13 milyar dolar gelir elde ederken; net kar ise yıllık bazda %26,6’lık artış ile 50.1 milyon dolar oldu. ZTE, gelirlerdeki düşüse gerek yerel gerekse de dış pazarlardaki GSM ve UMTS çözümlerinin satış sayılarındaki düşüşün sebep olduğunun altını çizdi.

Bu takvim döneminde yerel satışlar firmanın gelirlerinin %50,1’ünü oluşturduğu açıklanırken; gelirlerin %50,70’inin servis sağlayıcılarının satışa sunduğu ZTE üretimi çözümlerinden elde edildiği belirtildi.

http://www.digitimes.com/news/a20130822VL202.html