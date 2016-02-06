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ZTE, Android'li projektörü Spro2'yi Türkiye pazarında satışa sunuyor

Ülkemizde genellikle operatörler için ürettiği akıllı telefonlarla faaliyet gösteren ZTE, kısa bir süre sonra android işletim sistemli projektörü Spro2'yi ülkemizde satışa sunacak.
3 yıl
6,2b
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12
Projeksiyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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ZTE, Android'li projektörü Spro2'yi Türkiye pazarında satışa sunuyor
 
Çin'in önemli teknoloji şirketlerinden ZTE genellikle akıllı telefonlarıyla birlikte tanınıyor. Ülkemizde de operatör telefonlarının hemen hemen hepsinin üretimini yapan şirket, henüz Türkiye'deki marka algısını çalışmalarını tamamlamadığı için henüz kendi ürünlerinin tümünü satmıyor.

Süreci emin adımlarla ilerletmek isteyen şirket ZTE Blade V6'nın ardından ikinci ürünü ZTE Spro2'yi de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Sptro2 Android işletim sistemli bir projektör cihazı. Üzerinde 5 inç boyutunda bir ekran barındıran projektör ayrıca çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip. Android 4.4. Kitkat sürümünün kullanıldığı üründe Wifi(802.11 b/g/n 2.4GHz & 5GHz), USB3.0, HDMI, ve Sim Kart (4.5G destekliyor) teknolojileri de bulunuyor.
536 gramlık projektör ayrıca 6300 mAh'lık dahili bir bataryaya da sahip. Teknik özellikleri merak edenler için cihazın 2.0 GHz dört çekirdekli işlemci, 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı barındırdığı da söylenmiş. USB desteği sayesinde taşınabilir batarya olarak da kullanılabilen ürün, projektör olarak kullanıldığında geliştirilmiş lensi sayesinde otofokus ve otomatik düzenleme gibi özel yeteneklere de sahip.

ZTE Spro2'nin satış fiyatı henüz açıklanmadı, ancak ilk çeyrek içerisinde Türkiye satışının başlanacağı resmi olarak duyuruldu. Bu da Mart ayının sonuna kadar ürünün raflara çıkacağı anlamına geliyor.

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yossen 3 yıl
Arkadaslar,

Cihaz turkcell aracılığı ile satışa sunuldu. Güzel bir cihaz ama buna verilecek fiyat tabikide çok pahalı. Gidip az cüzi bisi ekleyip lgpa1000 ya da muadili alınabilir. Mobil olması avantaj ama bu parayı yatırmak akıl karo gelmiyor bana.
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DH Misafiri 3 yıl
150-200 $ arasi ise alırım
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acbold 3 yıl
Projeksiyon haberinde çözünürlük vermemek ilginç olmuş :)

1280x720 HD görüntü çıkışına sahip.

Amerika ZTE adresindeki fiyatlar sözleşmeli sim kart ile alınan ürünler.

AT&T ve Verizon 499$. 12 Ay sözleşme ile 399$ düşürüyorlar.

androidauthority.com/...




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--tamer-- 3 yıl
Ne kadar digiturkpileylik bir cihaz
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kadirirdem 3 yıl
fiyat durumu oldukça önemli...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Adamlar projektör tasarımını bile apple'dan çalıyor.
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fatsa52 3 yıl
Cozunurluk niye belirtilmemis?
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.S 3 yıl
800 $ dan aşağısı zor gelir zor satar.
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Bycalll 3 yıl
Amerikadaki fiyati 499 dolar burda artik 750 800 dolar civari satarlar sanirim biraz tuzlu.
zteusa.com/...
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khytr89 3 yıl
Projektor demek haksizlik olmus, akilli projektor bu ya da bilgisayarli projektor, o da olmadi yeni segment acariz, projesayar ????
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