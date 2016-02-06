ZTE, Android'li projektörü Spro2'yi Türkiye pazarında satışa sunuyor

Çin'in önemli teknoloji şirketlerinden ZTE genellikle akıllı telefonlarıyla birlikte tanınıyor. Ülkemizde de operatör telefonlarının hemen hemen hepsinin üretimini yapan şirket, henüz Türkiye'deki marka algısını çalışmalarını tamamlamadığı için henüz kendi ürünlerinin tümünü satmıyor.

Süreci emin adımlarla ilerletmek isteyen şirket ZTE Blade V6'nın ardından ikinci ürünü ZTE Spro2'yi de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Sptro2 Android işletim sistemli bir projektör cihazı. Üzerinde 5 inç boyutunda bir ekran barındıran projektör ayrıca çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip. Android 4.4. Kitkat sürümünün kullanıldığı üründe Wifi(802.11 b/g/n 2.4GHz & 5GHz), USB3.0, HDMI, ve Sim Kart (4.5G destekliyor) teknolojileri de bulunuyor.





ZTE Spro2'nin satış fiyatı henüz açıklanmadı, ancak ilk çeyrek içerisinde Türkiye satışının başlanacağı resmi olarak duyuruldu. Bu da Mart ayının sonuna kadar ürünün raflara çıkacağı anlamına geliyor.

536 gramlık projektör ayrıca 6300 mAh'lık dahili bir bataryaya da sahip. Teknik özellikleri merak edenler için cihazın 2.0 GHz dört çekirdekli işlemci, 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı barındırdığı da söylenmiş. USB desteği sayesinde taşınabilir batarya olarak da kullanılabilen ürün, projektör olarak kullanıldığında geliştirilmiş lensi sayesinde otofokus ve otomatik düzenleme gibi özel yeteneklere de sahip.