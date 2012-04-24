ZTE, Galaxy Note'a iki farklı rakip çıkarmayı planlıyor

Haber Editörü
Samsung'un 5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranıyla akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki boşluğu dolduran akıllı cihazı Galaxy Note, şimdiden pek çok üreticinin dikkatini çekmiş durumda.
LG Mobile'ın Optimus Vu, Panasonic'in ise Eluga Power hamlelerinin ardından ZTE de farklı atağa hazırlanıyor. ZTE yetkisinin Reuters'a verdiği demece göre ZTE, Samsung Galaxy Note'a iki farklı rakip birden çıkarmayı planlıyor. Ancak bahsi geçen modellerin ne zaman veya hangi niteliklerle boy göstereceğine dair bilgi verilmiyor.
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ağzına sağlık kardeş aynen katılıyorum cihaz süper böyle birşey yok. iphone 4s de güzel ancak galaxy note ayrı birşey... note beni kendine bağladı başka birşey aramıyorum :)
Aynen oyle hocam gayet guzel yazmissin.
Iphone ile karsilastirilacak bi cihaz degil hatta bu cihazla karsilastirilacak bi cihaz hala yok. Ben aldim simdi bu cihaz eskiyince ne alcam onu kara kara dusunuyorum cunku artik hersey kucuk geliyo bana. Bakalim yeni cikanlar guzel bi piyasa olusturur notea rakip olarak onlari inceleyip onlar arasinda gidip geliriz artik.