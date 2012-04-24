ZTE, Galaxy Note'a iki farklı rakip çıkarmayı planlıyor

Samsung'un 5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranıyla akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki boşluğu dolduran akıllı cihazı Galaxy Note, şimdiden pek çok üreticinin dikkatini çekmiş durumda.

LG Mobile'ın Optimus Vu, Panasonic'in ise Eluga Power hamlelerinin ardından ZTE de farklı atağa hazırlanıyor. ZTE yetkisinin Reuters'a verdiği demece göre ZTE, Samsung Galaxy Note'a iki farklı rakip birden çıkarmayı planlıyor. Ancak bahsi geçen modellerin ne zaman veya hangi niteliklerle boy göstereceğine dair bilgi verilmiyor.

