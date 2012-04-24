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ZTE, Galaxy Note'a iki farklı rakip çıkarmayı planlıyor

7 yıl
8b
1
8
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'un 5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranıyla akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki boşluğu dolduran akıllı cihazı Galaxy Note, şimdiden pek çok üreticinin dikkatini çekmiş durumda.
LG Mobile'ın Optimus Vu, Panasonic'in ise Eluga Power hamlelerinin ardından ZTE de farklı atağa hazırlanıyor. ZTE yetkisinin Reuters'a verdiği demece göre ZTE, Samsung Galaxy Note'a iki farklı rakip birden çıkarmayı planlıyor. Ancak bahsi geçen modellerin ne zaman veya hangi niteliklerle boy göstereceğine dair bilgi verilmiyor.

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mysterious8 7 yıl en beğenilen
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GAMBIT 7 yıl
Gecen gün kullandım. Cihaz cidden harika. ilk gördüğümde(bir kaç ay önce) takılmalar vardı, şimdi ise kaymak gibi çalışıyor. "Ekran buyuk fobisi" olanlar gelip laf atmaya başlarlar birazdan, ama Samsung tamamen kendi kategorisini oluşturmayı başarmış. Piyasada olmayan riskli bir girişim yaptı ve başarılı oldu. Hakkını yememek lazım. Çok kişinin işini görebilecek bir alet. Kalem desen piyasada emsalsiz. Ekran desen şahane. Pil süresi gayet iyi. O ekranda video izlemek gerçekten çok keyifli. Samimiyetle söylüyorum bu cihazın yanında bendeki galaxy nexus işe yaramaz bir cihaz gibi gözüktü gözüme. Android 4.0 gelince kalitesi iyice artacak. Bu cihaza laf atanlar gitsin iphonelarıyla mutlu mesut takılsınlar..
Gecen gün kullandım. Cihaz cidden harika. ilk gördüğümde(bir kaç ay önce) takılmalar vardı, şimdi ise kaymak gibi çalışıyor. "Ekran buyuk fobisi" olanlar gelip ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
Çok açıklayıcı bir haber
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sertacarslan 7 yıl
Daha küçük çerçeveli bir 5.3" telefon çıksa yok satar.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet Galaxy Note, gerçekden Samsung'un büyük başarısı çok güzel bir mühendislik eseri, ayrıca bu iki segmentin (tablet-akıllı telefon)arasında kendin eyer ednmiş melez bir telefon tabi melez'liği şimdilik anlaşılan..:)
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Burak1916 7 yıl
GAMBIT
Gecen gün kullandım. Cihaz cidden harika. ilk gördüğümde(bir kaç ay önce) takılmalar vardı, şimdi ise kaymak gibi çalışıyor. Ekran buyuk fobisi olanlar gelip laf atmaya başlarlar birazdan, ama Samsung tamamen kendi kategorisini oluşturmayı başarmış. Piyasada olmayan riskli bir girişim yaptı ve başarılı oldu. Hakkını yememek lazım. Çok kişinin işini görebilecek bir alet. Kalem desen piyasada emsalsiz. Ekran desen şahane. Pil süresi gayet iyi. O ekranda video izlemek gerçekten çok keyifli. Samimiyetle söylüyorum bu cihazın yanında bendeki galaxy nexus işe yaramaz bir cihaz gibi gözüktü gözüme. Android 4.0 gelince kalitesi iyice artacak. Bu cihaza laf atanlar gitsin iphonelarıyla mutlu mesut takılsınlar..

ağzına sağlık kardeş aynen katılıyorum cihaz süper böyle birşey yok. iphone 4s de güzel ancak galaxy note ayrı birşey... note beni kendine bağladı başka birşey aramıyorum :)
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GAMBIT 7 yıl
Gecen gün kullandım. Cihaz cidden harika. ilk gördüğümde(bir kaç ay önce) takılmalar vardı, şimdi ise kaymak gibi çalışıyor. "Ekran buyuk fobisi" olanlar gelip laf atmaya başlarlar birazdan, ama Samsung tamamen kendi kategorisini oluşturmayı başarmış. Piyasada olmayan riskli bir girişim yaptı ve başarılı oldu. Hakkını yememek lazım. Çok kişinin işini görebilecek bir alet. Kalem desen piyasada emsalsiz. Ekran desen şahane. Pil süresi gayet iyi. O ekranda video izlemek gerçekten çok keyifli. Samimiyetle söylüyorum bu cihazın yanında bendeki galaxy nexus işe yaramaz bir cihaz gibi gözüktü gözüme. Android 4.0 gelince kalitesi iyice artacak. Bu cihaza laf atanlar gitsin iphonelarıyla mutlu mesut takılsınlar..
1 Yanıt Yanıtla +7
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vyc 7 yıl GAMBIT
GAMBIT
Gecen gün kullandım. Cihaz cidden harika. ilk gördüğümde(bir kaç ay önce) takılmalar vardı, şimdi ise kaymak gibi çalışıyor. "Ekran buyuk fobisi" olanlar gelip laf atmaya başlarlar birazdan, ama Samsung tamamen kendi kategorisini oluşturmayı başarmış. Piyasada olmayan riskli bir girişim yaptı ve başarılı oldu. Hakkını yememek lazım. Çok kişinin işini görebilecek bir alet. Kalem desen piyasada emsalsiz. Ekran desen şahane. Pil süresi gayet iyi. O ekranda video izlemek gerçekten çok keyifli. Samimiyetle söylüyorum bu cihazın yanında bendeki galaxy nexus işe yaramaz bir cihaz gibi gözüktü gözüme. Android 4.0 gelince kalitesi iyice artacak. Bu cihaza laf atanlar gitsin iphonelarıyla mutlu mesut takılsınlar..

Aynen oyle hocam gayet guzel yazmissin.
Iphone ile karsilastirilacak bi cihaz degil hatta bu cihazla karsilastirilacak bi cihaz hala yok. Ben aldim simdi bu cihaz eskiyince ne alcam onu kara kara dusunuyorum cunku artik hersey kucuk geliyo bana. Bakalim yeni cikanlar guzel bi piyasa olusturur notea rakip olarak onlari inceleyip onlar arasinda gidip geliriz artik.
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CooL_ROMEO 7 yıl
zte gayet iyi bir marka telefonlarını görmeden yorum yapmamanız lazım. Nede olsa telefon-tablet pazari birbirinden ilham alınarak gelişiyor.
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mysterious8 7 yıl en beğenilen
Taklitler aslını yaşatır
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