ZTE Nubia Z9 için 26 Mart'ta etkinlik düzenlenecek

ZTE'nin uzun bir süredir bilgileri internete sızan amiral gemi modeli akıllı telefonu Nubia Z9 için 26 Mart tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik davetiyesindeki 9 rakamı yeni serinin ismine işaret ediyor.

MWC 2015 fuarında ZTE firması Nubia Z9 Max modelini kısa bir süreliğine basın mensuplarına göstermiş ancak model ile ilgili herhangi bir detay vermemişti. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Nubia Z9, Z9 Max ve Z9 mini modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Nubia Z9 ile ilgili en dikkat çekici iddia çerçevesiz bir ekran tasarımıydı. Görsellerin de sızdırıldığı bu ince tasarım şimdiye kadar herhangi bir amiral gemi modelinde kullanılmamıştı. Bu açıdan ZTE bu yılın en iddialı cihazlarından birisine imza atabilir.

Mevcut amiral gemi modeli Nubia Z7, 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve 3GB RAM ile çıtayı oldukça yukarı çekmişti. Yeni modelin de benzer özellikleri devam ettireceği tahmin ediliyor. Ancak ekranın 5.2 inç olması ihtimali mevcut. Yongaseti olarak ise tercih Snapdragon 810'dan yana olacak. Bununla birlikte Nubia Z9 Max modelinin de 5.5 inçlik ekran kullanacağı belirtiliyor.

Akıllı telefon pazarında uzun süredir at koştursa da Xiaomi ve Meizu gibi hemşehrilerinin gerisinde kalan ZTE, bu yıl daha fazla pazarda faaliyet göstermeyi amaçlıyor. Yeni Nubia Z9 serisi de bu açılıma yardımcı olacak.





http://www.androidheadlines.com/2015/03/zte-schedules-nubia-z9-launch-event-march-26-nubia-z9-max-images-surface.html