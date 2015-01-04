ZTE SPRO dokunmatik ekranlı projeksiyon cihazı satışa başlıyor





Logo değişikliği ile elektronik cihaz pazarında çıkış arayan ZTE, geçtiğimiz yıl CES 2014 fuarında tanıttığı dokunmatik ekranlı taşınabilir projeksiyon cihazı ile dikkat çekmişti. Firma modeli bu yıl satışa sunabildi.





Üzerinde 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekranı olan ZTE SPRO donanımı ile giriş seviyesi bir akıllı telefon özelliklerine sahip. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 1GB RAM, 4GB artırılabilir kapasite, 4G, WiFi, Bluetooth, 100 lümen parlaklık, 20 000 saat lamba ömrü, HDMI, USB, 5000mAh gücünde çalışan batarya şeklinde özellikler yer alıyor.





6 Ocak itibariyle satışa sunulacak olan model ise sadece WiFi ile internet bağlantısı kuruyor. Android 4.2 işletim sistemi sayesinde projeksiyondan yansıtacağınız içerikleri kolayca hazırlayabiliyorsunuz.





Harici çevrebirimleri ile anlık olarak döküman düzenleyebilmenin de mümkün olduğu ürün mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor. Cihaz 399$ olarak ön siparişa başlamış durumda. Global olarak nasıl bir satış stratejisi izlenecek şimdilik belli değil.

http://www.zteusa.com/spro