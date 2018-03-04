ZTE, global telefonlarında Nubia arayüzünden vazgeçiyor

ZTE’nin global Nubia akıllı telefonlarında kullandığı özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü tarihe karışıyor. Firma yola stok Android arayüzü ile devam etmeye karar verdi. Üstelik Project Treble da destekleyecek.

Global pazarda Nubia arayüzü yok

MWC 2018 fuarında bir açıklama yapan yöneticiler, Nubia UI adını verdikleri özelleştirilmiş arayüzden vazgeçtiklerini ve sonraki global Nubia telefonlarında stok Android arayüzüne yer vereceklerini duyurdu.

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Özelleştirilmiş arayüz kullanan üreticilerin en büyük sıkıntısı uzayan güncelleme süreleri oluyor. ZTE de bu sıkıntıdan muzdarip. Stok Android arayüzüne geçiş kullanıcılara daha hızlı güncelleme verebilmeyi sağlayacak.

Diğer taraftan kullanıcı arayüzü katmanı ile çekirdek sistem katmanını birbirinden ayırarak güncellemeleri kolaylaştıran Project Treble teknolojisi de Android 8.0 Oreo yüklü gelecek yeni telefonlarda yerini alacak.

Bu değişimden sadece Nubia serisinin Çin versiyonları yararlanamıyor. Google hizmetleri Çin’de yasaklı olduğu için Nubia UI arayüzü Çince dilinde telefonlarda yer almaya devam edecek.