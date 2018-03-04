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ZTE, global telefonlarında Nubia arayüzünden vazgeçiyor

Güncellemelerin kullanıcılara daha hızlı ulaşması adına global telefonlarda sunulan Nubia grafik arayüzü tarihe karışıyor. Bunun yerine stok Android arayüzüne geçiş yapılacak.
1 yıl
2,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE’nin global Nubia akıllı telefonlarında kullandığı özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü tarihe karışıyor. Firma yola stok Android arayüzü ile devam etmeye karar verdi. Üstelik Project Treble da destekleyecek.

Global pazarda Nubia arayüzü yok

MWC 2018 fuarında bir açıklama yapan yöneticiler, Nubia UI adını verdikleri özelleştirilmiş arayüzden vazgeçtiklerini ve sonraki global Nubia telefonlarında stok Android arayüzüne yer vereceklerini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekâ destekli ve çentik tasarımlı Ulefone T2 Pro duyuruldu"

Özelleştirilmiş arayüz kullanan üreticilerin en büyük sıkıntısı uzayan güncelleme süreleri oluyor. ZTE de bu sıkıntıdan muzdarip. Stok Android arayüzüne geçiş kullanıcılara daha hızlı güncelleme verebilmeyi sağlayacak.

Diğer taraftan kullanıcı arayüzü katmanı ile çekirdek sistem katmanını birbirinden ayırarak güncellemeleri kolaylaştıran Project Treble teknolojisi de Android 8.0 Oreo yüklü gelecek yeni telefonlarda yerini alacak.

Bu değişimden sadece Nubia serisinin Çin versiyonları yararlanamıyor. Google hizmetleri Çin’de yasaklı olduğu için Nubia UI arayüzü Çince dilinde telefonlarda yer almaya devam edecek.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/03/upcoming-nubia-devices-will-stock-android-project-treble-goodbye-nubia-ui/ Yorum Yaz
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damn2u 1 yıl en beğenilen
Karar doğru olmamış. İnsanlar stok android arayüzü istese android one ve piksel serisi alırlar, olmadı launcher yüklerler. Bu tarz cihazları çekici kılan zaten kendi arayüzleri oluyor.
Karar doğru olmamış. İnsanlar stok android arayüzü istese android one ve piksel serisi alırlar, olmadı launcher yüklerler. Bu tarz cihazları çekici kılan...
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mert1907 1 yıl
Aslında bu arayüz mevzusunu firmalar bağımsız olarak kendi cihazlarına has sunsalar ve sistem güncellemeleri sırasında bu kısım muaf tutulsa gerçekten çok daha iyi olur.
Aslında bu arayüz mevzusunu firmalar bağımsız olarak kendi cihazlarına has sunsalar ve sistem güncellemeleri sırasında bu kısım muaf tutulsa gerçekten çok daha...
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darkhair 1 yıl
Sd800-801 zamanlarında Lenovo’nun 6 inç’lik bir telefonu vardı “ kız isteme tepsisi gibi. Gümüş renkliydi bir de. “. Lenovo o zaman akıllılık yapıp iki arayüz seçeneği koymuştu. İsteyenler ayarlardan arayüzü değiştire basıp telefonu yeniden başlatarak arayüz değişebiliyordu “ komple sistem değişiyordu stock ile lenovo’nun arayüzü arasında. “. O şekil bir sistem her telefona lazım bence. Her kullanıcıya hitap edilmiş olur böylece. Ama cihaz üreticileri uğraşmazlar böyle işlerle...
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mert1907 1 yıl
Aslında bu arayüz mevzusunu firmalar bağımsız olarak kendi cihazlarına has sunsalar ve sistem güncellemeleri sırasında bu kısım muaf tutulsa gerçekten çok daha iyi olur.
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gizanagi 1 yıl
Nubia serisi için doğru karar olmuş. Nubia arayüzü hem buglarla dolu, hem eski Android sürümüyle çıkış yapıyor hem de çıkış yaptığı Android sürümü ile kalıyor. Tasarım olarak muazzam, donanım olarak çok güzel telefonlar yazılım kötü olduğu için hayal kırıklığı yaratıyordu. Bunun önüne geçmek için gerekli adımı atmışlar, tebrikler.
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yunusaticioglu 1 yıl
bence mantıklı bir karar olmuş hatta tüm android tlflar kendi özel uygulamaları hariç stok android ile gelmeli(pc pazarında olduğu gibi)
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babapars 1 yıl
Zte Türkiye de bir pazar oluşturamadı telefon tercih edilirken kimsenin aklına gelmiyor
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damn2u 1 yıl en beğenilen
Karar doğru olmamış. İnsanlar stok android arayüzü istese android one ve piksel serisi alırlar, olmadı launcher yüklerler. Bu tarz cihazları çekici kılan zaten kendi arayüzleri oluyor.
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