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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE'den 2.nesil Firefox OS'li akıllı telefon yolda

5 yıl
1,5b
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31
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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ZTE'den 2.nesil Firefox OS'li akıllı telefon yolda
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Google ve Android cephesinde yaşanan gelişmelerden sonra teknoloji dünyasında Android'in alternatifi olarak dikkat çeken Firefox OS'li yeni akıllı telefon yine ZTE'den geliyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Open isimli akıllı telefonunu ABD, İngiltere ve gelişmekte olan bazı ülkelerde inanılmaz uygun fiyattan (ABD'de 80 dolar, İngiltere'de 60 Sterlin) satışa sunan ZTE, ismi henüz belirlenmeyen 2.nesil Firefox OS'li akıllı telefonu üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Firmanın kıdemli başkan yardımcısı He Shy-you'nun Çin'li Sina'ya yaptığı açıklamaya göre 2 çekirdekli bir işlemciden gücünü alacak olan telefon ABD'ye 2014'ün ilk yarısında çıkarma yapacak. Fiyatının ZTE Open ile benzer aralıkta olması beklenen telefonun, ABD'den sonra diğer ülkelerde de satışa sunulacağı alınan bilgiler arasında.

He Shy-you ayrıca, Open ile 200,000'den fazla satış sayısıya ulaşmayı hedeflediklerini söylerken; 2013 sonu itibariyle sadece ABD'deki telefon gelirlerinin yıllık bazda %60'lık artış ile 1,6 milyar dolara yükselmesini beklediklerini ifade etti.


http://www.digitimes.com/news/a20130926PD208.html Yorum Yaz
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sniko1 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar ne kadar saçma konuşuyorsunuz.Adamlar 80 dolara telefon yapıyor siz beğenmiyorsunuz ki zaten bu telefonlar sizler için değil telefona milyarlar harcayamayanlar için...
Arkadaşlar ne kadar saçma konuşuyorsunuz.Adamlar 80 dolara telefon yapıyor siz beğenmiyorsunuz ki zaten bu telefonlar sizler için değil telefona milyarlar harca...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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Vatov 5 yıl
Telefona Donanım Haber logosu koyup biz ürettik diye satabiliriz o derece turuncu olmuş.
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gorkem2626 5 yıl
Galaxy Ace Almaktan İyidir
1 Yanıt Yanıtla +4
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LilTunechi 5 yıl
Beğenmryenler aylık 10000 den aşağı lazanmayıp sürekli telefon değiştirenler herhalde.Türkiyeye gelde 500-600 liralık androidler yerine tercih edilir
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yqtcn 5 yıl
Nedir bu renk merakı [>:]
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zaferyurt 5 yıl
Bu telefon İngiltere satılmıyor...! sadece ebay uk de var ! oda sadece ingiltereye satlıyor onlarda ispanyadan gelme ....! ispanyadan bir tane alacam ...
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mindtrap 5 yıl
Dua ediyorum başıma yeni bir işletim sistemi çıkmasın diye, arkadaş bir de developer açısından bakın olaya object-c öğrendik, üstüne java öğrendik android'e yazak diye bir de bu geyiğin kendi language'ı varsa yandı gülüm keten helva. Yormayın artık bizi arkadaş, önüne gelen işletim sistemi çıkarıyor
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Brky 5 yıl
İnanılmaz kalitesiz gözüküyor
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black_67 5 yıl
firefox nasıl acaba akıcılık, stabilite, uygulama anlamında destekler nasıl oyunlar varmı

80 usd için konuşmuyorum piyasada 4. bir işletim sistemi olması hiçte fena olmaz
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Dark Shade 5 yıl
tasarımı bişeye benze neyse de abi bu tasarım ney yaa

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DaRKFoRCeS 5 yıl
Anlayanda anlamayadan yorum yazmış.Sonuçta bu ülkeye gelmemiş cihaz ve işletim sistemi.Yakından görmeden denemeden salla yorumu gitsin.Sonrada neden bizde yok.Çalışmayan beyine sahip olanlar yüzeysel düşünenler çok olduğundan teknolojide gelişmiyor.
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Bukalemun 5 yıl
Nexus i9250 / LG nexus a da bekliyoruz. yakında ubuntu touch / kikat 4.1 de geliyor.
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gorkem2626 5 yıl
Galaxy Ace Almaktan İyidir
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Vatov 5 yıl
Telefona Donanım Haber logosu koyup biz ürettik diye satabiliriz o derece turuncu olmuş.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
80 dolar diyo 80 ne bekliyon kardeşim 600 dolarlık iphone gibi tasarım olmucak tabi
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kemaloztin 5 yıl
Rengi cok guzel onun disinda cop
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Gladiotürk 5 yıl
TR ye gelmeyen telefonun cigobaytını seveyim...
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