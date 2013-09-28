ZTE'den 2.nesil Firefox OS'li akıllı telefon yolda

Google ve Android cephesinde yaşanan gelişmelerden sonra teknoloji dünyasında Android'in alternatifi olarak dikkat çeken Firefox OS'li yeni akıllı telefon yine ZTE'den geliyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Open isimli akıllı telefonunu ABD, İngiltere ve gelişmekte olan bazı ülkelerde inanılmaz uygun fiyattan (ABD'de 80 dolar, İngiltere'de 60 Sterlin) satışa sunan ZTE, ismi henüz belirlenmeyen 2.nesil Firefox OS'li akıllı telefonu üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Firmanın kıdemli başkan yardımcısı He Shy-you'nun Çin'li Sina'ya yaptığı açıklamaya göre 2 çekirdekli bir işlemciden gücünü alacak olan telefon ABD'ye 2014'ün ilk yarısında çıkarma yapacak. Fiyatının ZTE Open ile benzer aralıkta olması beklenen telefonun, ABD'den sonra diğer ülkelerde de satışa sunulacağı alınan bilgiler arasında.

He Shy-you ayrıca, Open ile 200,000'den fazla satış sayısıya ulaşmayı hedeflediklerini söylerken; 2013 sonu itibariyle sadece ABD'deki telefon gelirlerinin yıllık bazda %60'lık artış ile 1,6 milyar dolara yükselmesini beklediklerini ifade etti.

http://www.digitimes.com/news/a20130926PD208.html