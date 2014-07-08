ZTE'den üç yeni akıllı telefon: Nubia Z7, Z7 Max ve Z7 Mini

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE, üst segmentte yer alacak yeni modeli Nubia Z7'yi tanıttı. Teknik özellik seviyesinde LG G3'e rakip olarak konumlandırılan cihaz, 5.5-inç büyüklüğünde ve 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Snapdragon 801 işlemcisinden gücünü alan telefona, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. 13MP çözünürlüğndeki f/2.0 kamerası optik görüntü sabitleme yapabilen telefon, 3000mAh kapasiteli pil kullanıyor. 9mm kasa kalınlığına sahip olan telefon, rakibi olarak nitelendirilen G3 ile kıyaslandığında özellikle tasarım seviyesinde çerçeve kalınlığı ile ikinci planda kalacak gibi görünüyor.Yandan bakıldığında Huawei Ascend P7'yi de anımstan telefon, Çin'de 550$'a sunulacak.

ZTE'nin bugün duyurduğu bir diğer telefon ise Nubia Z7 Max oldu. Bu telefon için en yalın anlatım ile detaylarını verdiğimiz Nubia Z7'nin ekran çözünürlüğü 1080p'ye düşürülmüş ve bazı özellikleri kırpılmış versiyonu diyebiliriz. 5.5-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, Snapdragon 801 işlemcisini kullanıyor ve 2GB RAM ile geliyor. Kamerasında optik görüntü sabitleme özelliği bulunmayan telefon, çift SIM kart kullanımına olanak tanıyor. Android 4.4 üzerinde ZTE'nin Nubia UI 2.0 adını verdiği özel arayüzü kullanan telefon, fotoğraflardan anlaşıldığı kadarı ile Nubia Z7'den farklı olarak metal bir çerçeveye de sahip değil. Bu model ile de yetinmeyen ZTE, günün üçüncü ve son modeli olarak Nubia Z7 Mini'yi anons etti. 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 801 işlemcisini kullanıyor ve buna ek olarak 2GB RAM ile 16GB depolama birimini bünyesinde barındırıyor. 8.2mm kasa kalınlığında ve 143 gr. ağırlığa sahip olan telefon, 2300mAh pilden güç alıyor. Nubia Z7 Mini de ayrıca 13MP f/2.0 kamera bulunuyor ancak OIS özelliği sunulmuyor.

ZTE'nin duyurduğu telefonların tamamı microSD kart slotu ile geliyor. Ayrıca kısmen belirttiğimiz üzere tüm cihazlarda Android 4.4 ve Nubia 2.0 arayüzü bulunuyor. Çift SIM kart ve LTE desteği de cihazların vurgu yapılan özellikleri arasında gösterilebilir. Hem kendi markasıyla hem de başka markalara yönelik üretim gerçekleştiren ZTE, Nubia markalı telefonlarını global ölçekte yaygınlaştırmanın planlarını yapıyor. İlk etapta şirketin anavatanı Çin'de satışa sunulacak olan yeni Nubia modellerinin küresel pazarlara ne zaman çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.