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ZTE'den üç yeni akıllı telefon: Nubia Z7, Z7 Max ve Z7 Mini

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,8b
1
42
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZTE'den üç yeni akıllı telefon: Nubia Z7, Z7 Max ve Z7 Mini
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE, üst segmentte yer alacak yeni modeli Nubia Z7'yi tanıttı. Teknik özellik seviyesinde LG G3'e rakip olarak konumlandırılan cihaz, 5.5-inç büyüklüğünde ve 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Snapdragon 801 işlemcisinden gücünü alan telefona, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. 13MP çözünürlüğndeki f/2.0 kamerası optik görüntü sabitleme yapabilen telefon, 3000mAh kapasiteli pil kullanıyor. 9mm kasa kalınlığına sahip olan telefon, rakibi olarak nitelendirilen G3 ile kıyaslandığında özellikle tasarım seviyesinde çerçeve kalınlığı ile ikinci planda kalacak gibi görünüyor.Yandan bakıldığında Huawei Ascend P7'yi de anımstan telefon, Çin'de 550$'a sunulacak.
ZTE'den üç yeni akıllı telefon: Nubia Z7, Z7 Max ve Z7 Mini
ZTE'nin bugün duyurduğu bir diğer telefon ise Nubia Z7 Max oldu. Bu telefon için en yalın anlatım ile detaylarını verdiğimiz Nubia Z7'nin ekran çözünürlüğü 1080p'ye düşürülmüş ve bazı özellikleri kırpılmış versiyonu diyebiliriz. 5.5-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, Snapdragon 801 işlemcisini kullanıyor ve 2GB RAM ile geliyor. Kamerasında optik görüntü sabitleme özelliği bulunmayan telefon, çift SIM kart kullanımına olanak tanıyor. Android 4.4 üzerinde ZTE'nin Nubia UI 2.0 adını verdiği özel arayüzü kullanan telefon, fotoğraflardan anlaşıldığı kadarı ile Nubia Z7'den farklı olarak metal bir çerçeveye de sahip değil. Bu model ile de yetinmeyen ZTE, günün üçüncü ve son modeli olarak Nubia Z7 Mini'yi anons etti. 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 801 işlemcisini kullanıyor ve buna ek olarak 2GB RAM ile 16GB depolama birimini bünyesinde barındırıyor. 8.2mm kasa kalınlığında ve 143 gr. ağırlığa sahip olan telefon, 2300mAh pilden güç alıyor. Nubia Z7 Mini de ayrıca 13MP f/2.0 kamera bulunuyor ancak OIS özelliği sunulmuyor.
ZTE'den üç yeni akıllı telefon: Nubia Z7, Z7 Max ve Z7 Mini
ZTE'nin duyurduğu telefonların tamamı microSD kart slotu ile geliyor. Ayrıca kısmen belirttiğimiz üzere tüm cihazlarda Android 4.4 ve Nubia 2.0 arayüzü bulunuyor.  Çift SIM kart ve LTE desteği de cihazların vurgu yapılan özellikleri arasında gösterilebilir. Hem kendi markasıyla hem de başka markalara yönelik üretim gerçekleştiren ZTE, Nubia markalı telefonlarını global ölçekte yaygınlaştırmanın planlarını yapıyor. İlk etapta şirketin anavatanı Çin'de satışa sunulacak olan yeni Nubia modellerinin küresel pazarlara ne zaman çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. 
ZTE'den üç yeni akıllı telefon: Nubia Z7, Z7 Max ve Z7 Mini

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positiveboy 5 yıl en beğenilen
bu kadar saçma isimlendirme görmedim Z7 5.5 inç full donanım Z7 max aynı ekran kırpılmış donanım Z7 mini 5 inç ekran pazarlama müdür mü artık o işe kim bakıyosa izine falan ayrılsın adam iyi değil
bu kadar saçma isimlendirme görmedim Z7 5.5 inç full donanım Z7 max aynı ekran kırpılmış donanım Z7 mini 5 inç ekran pazarlama müdür mü artık o işe kim bakıyosa...
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General. 5 yıl
5 inç ama mini
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oKsyqeN 5 yıl
Neresi ayos la bunun ? Her yumuşak köşeli ikon tasarımına ayos derseniz yandık. Hiç ikon kullanmayalım menüde 3310 gibi direk yazılar gelsin isterseniz ?
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DH Misafiri 4 yıl
max bilmem neden bişeymiş te bababab :D he abim he sizsiiniz.. :D
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DH Misafiri 4 yıl
Heryerindren cakmalik akiyor diyen arkadas.yada lumia benzeri diyen asalak ardaslarim cin dunyanin 3te birinden fazla zaten kullanilan islemci olsun ekran oldun lg g3ten once duyrulmustur.kiim gorduki 2 k ekrNi.zaten adamlar avrupaya satis yapmiyoki kendi milleti yetiyo. Onlara.demem oki 70 milyonluk turkiyede daha ne gordunuzki dunya markasini yorumluyorssunuz.kullanan vrmi bu cihazi .yok tabiki cahillik ve on yargi ;) hayirli gunler
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DH Misafiri 4 yıl
adamlar artık herşeyde aştığı için haliyle iyisini kendi kullanıyor bizede ıvır zıvır modelleri gönderiyor en son gönderilen kiss 3 hiçbir şey yok telefonda artık diğer ülkeler çin telefonlarının çakmasını üretiyor örneğin türkiye krdeşim dünyada en çok çakma ürünü üreten ülke türkiyedir bu resmi alınan sonuçtur türkiyede çinden gelen su armatürlerini çakmasını yapmışlar çinin çakmaını yapıyoruz adamlar o kadar aşmış yani bide tutupta çine laf ediyosunuz bu arada bu telefonlara bandroludür vergisidir en az 10 katı fiyat yapıştıracaklardır
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-1907fb- 5 yıl
z7 max, full fiyah, istenirse istanbul-bursa elden teslim. SIFIR, SATILIK...
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Captain_Ivy 5 yıl
lumia gibi isim
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Gendrya 5 yıl
Her yerinden çakmalık akıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar ben ozel olarak z7 max siparis verip almak istiyorum sizce burada yani turkiyede kullanilir mi bir sorun olur mu ?
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enigmatr01 5 yıl
bu haberlerden bize ne,türkiyede zte var huwei gibi kendi kendine oynuyorlar bu telefonlar duruken alakası olmayan telefonlar getiryorlar.
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Ukkaşe 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaslar ben ozel olarak z7 max siparis verip almak istiyorum sizce burada yani turkiyede kullanilir mi bir sorun olur mu ?

Kullanabilirsiniz hocam . Sikinti olmaz ama suan piyasada hicbir yerde z7 normali yok sadece mini ve max var
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BerkhanBalta 5 yıl
Max versiyonu normal versiyonun lite modeli.
Kıyamet alameti
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BekirTemel 5 yıl
One,One max,one mini
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dasfidanya 5 yıl
500 dolar çok fazla olmuş, diğer modellerin fiyatları normal. Türkiye'deki modellerin dandik olmasının sebebi operatörlerin dandik model sipariş etmeleri. ZTE henüz kendisi telefon getirip satmıyor.
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Recharged 5 yıl
Mini anlamını yanlış kavramışlar sanırım.
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